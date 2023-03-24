«Хрустальный» и «Нулевой пациент» названы лучшими на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Объявлены победители X Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), церемония вручения которой состоялась в Центре международной торговли Москвы. В этом году награды вручались за 2021 и 2022 годы.
фото: "Шифр-3"
«
Хрустальный
» и третий сезон «
Шифра
» были названы лучшими сериалами от 5 до 24 серий – на премии эта категория считается основной. В 2022 году появилась отдельная номинация для сериалов онлайн-платформ — победу в ней одержал «
Нулевой пациент
».
Среди комедийных проектов призы достались авторам «
Вампиров средней полосы
» и «
Почки
». Проект «
Топор
» был дважды отмечен как лучший мини-сериал. Призы за два года также забрал анимационный сериал «
Три кота
».
фото: "Вампиры средней полосы"
Полный список лауреатов премии АПКиТ за 2021 год: Лучший мини-сериал (1-4 серии)
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Топор. 1943
»
«
Отель Феникс
»
«
Пропавшая
»
Лучший сериал (5-24 серии)
— «
Хрустальный
»
«
Вертинский
»
«
Happy End
»
Лучший сериал (более 24 серий)
— «
Анна-Детективъ
» (2 сезон)
«
Крепкие орешки
»
«
След
»
Лучший комедийный сериал
— «
Вампиры средней полосы
»
«
Полярный
» (2 сезон)
«
Беспринципные
» (2 сезон)
Лучший анимационный сериал
— «
Три кота
»
«
Сказочный патруль
» (3 сезон)
«
Царевны
»
Лучший полнометражный художественный фильм
— «
Купе номер шесть
»
«
Батя
»
«
Последний богатырь. Корень зла
»
Специальный приз «Событие года»
—
Игорь Мишин
, успешный запуск онлайн-кинотеатра KION
Специальный приз «За личный вклад в развитие индустрии кино и сериалов»
—
Константин Эрнст Специальный приз «За создание благоприятных условий в регионе для кинематографистов»
—
Юрий Ваксман
, Ярославская область
фото: "Почка"
Полный список лауреатов премии АПКиТ за 2022 год: Лучший мини-сериал (1-4 серии)
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Топор. 1944
»
«
Без памяти
»
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Диверсант. Идеальный штурм
»
Лучший сериал (5-24 серии)
— «
Шифр
» (3 сезон)
«
Елизавета
»
«
Цыпленок жареный
»
Лучший многосерийный телефильм (более 24 серий)
— «
Невский. Охота на Архитектора
»
«
Лихач
» (2 сезон)
«
Великолепная пятерка
»
Лучший онлайн мини-сериал (1- 5 серий)
— «
Номинация
»
«
Бесит
»
«
Пансион
»
Лучший онлайн-сериал (6-12 серий)
— «
Нулевой пациент
»
«
13 клиническая
»
«
ЮЗЗЗ
»
«Лучший многосерийный онлайн-сериал (более 12 серий)»
— «
Два холма
»
«
Русалки
»
«
Триггер
» (2 сезон)
Лучший комедийный сериал
— «
Почка
»
«
Исправление и наказание
»
«
Конец света
»
Лучший анимационный сериал
— «
Три кота
»
«
Зебра в клеточку
»
«
Отель у овечек
»
Лучший полнометражный художественный фильм
— «
Сердце Пармы
»
«
Бывшие. Happy End
»
«
Мира
»
Лучший документальный фильм
— «
Балабанов. Колокольня. Реквием
»
«
Пелевин
»
«
Пётр I. Последний царь и первый император
»
Лучший документальный сериал
— «
Эльбрус. Точка невозврата
»
«
#Секс. В поиске ответов
»
«
Империя: Петр I
»
«
Русские хакеры: начало
»
Специальный приз «За проявленный героизм съемочной группы при создании фильмов в горячих точках»
—
Инесса Юрченко
и
Сергей Щеглов Специальный приз «За постоянное достижение кинорекордов»
— компания Yellow, Black and White
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