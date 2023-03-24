Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Хрустальный» и «Нулевой пациент» названы лучшими на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

24 марта
2023 год

Новости кино >>
24 марта 2023
Объявлены победители X Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), церемония вручения которой состоялась в Центре международной торговли Москвы. В этом году награды вручались за 2021 и 2022 годы.

«Хрустальный» и «Нулевой пациент» названы лучшими на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения
фото: "Шифр-3"

«Хрустальный» и третий сезон «Шифра» были названы лучшими сериалами от 5 до 24 серий – на премии эта категория считается основной. В 2022 году появилась отдельная номинация для сериалов онлайн-платформ — победу в ней одержал «Нулевой пациент».

Среди комедийных проектов призы достались авторам «Вампиров средней полосы» и «Почки». Проект «Топор» был дважды отмечен как лучший мини-сериал. Призы за два года также забрал анимационный сериал «Три кота».

«Хрустальный» и «Нулевой пациент» названы лучшими на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения
фото: "Вампиры средней полосы"

Полный список лауреатов премии АПКиТ за 2021 год:

Лучший мини-сериал (1-4 серии) — «Топор. 1943»
«Отель Феникс»
«Пропавшая»

Лучший сериал (5-24 серии) — «Хрустальный»
«Вертинский»
«Happy End»

Лучший сериал (более 24 серий) — «Анна-Детективъ» (2 сезон)
«Крепкие орешки»
«След»

Лучший комедийный сериал — «Вампиры средней полосы»
«Полярный» (2 сезон)
«Беспринципные» (2 сезон)

Лучший анимационный сериал — «Три кота»
«Сказочный патруль» (3 сезон)
«Царевны»

Лучший полнометражный художественный фильм — «Купе номер шесть»
«Батя»
«Последний богатырь. Корень зла»

Специальный приз «Событие года»Игорь Мишин, успешный запуск онлайн-кинотеатра KION

Специальный приз «За личный вклад в развитие индустрии кино и сериалов»Константин Эрнст

Специальный приз «За создание благоприятных условий в регионе для кинематографистов»Юрий Ваксман, Ярославская область

«Хрустальный» и «Нулевой пациент» названы лучшими на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения
фото: "Почка"

Полный список лауреатов премии АПКиТ за 2022 год:

Лучший мини-сериал (1-4 серии) — «Топор. 1944»
«Без памяти»
«Диверсант. Идеальный штурм»

Лучший сериал (5-24 серии) — «Шифр» (3 сезон)
«Елизавета»
«Цыпленок жареный»

Лучший многосерийный телефильм (более 24 серий) — «Невский. Охота на Архитектора»
«Лихач» (2 сезон)
«Великолепная пятерка»

Лучший онлайн мини-сериал (1- 5 серий) — «Номинация»
«Бесит»
«Пансион»

Лучший онлайн-сериал (6-12 серий) — «Нулевой пациент»
«13 клиническая»
«ЮЗЗЗ»

«Лучший многосерийный онлайн-сериал (более 12 серий)» — «Два холма»
«Русалки»
«Триггер» (2 сезон)

Лучший комедийный сериал — «Почка»
«Исправление и наказание»
«Конец света»

Лучший анимационный сериал — «Три кота»
«Зебра в клеточку»
«Отель у овечек»

Лучший полнометражный художественный фильм — «Сердце Пармы»
«Бывшие. Happy End»
«Мира»

Лучший документальный фильм — «Балабанов. Колокольня. Реквием»
«Пелевин»
«Пётр I. Последний царь и первый император»

Лучший документальный сериал — «Эльбрус. Точка невозврата»
«#Секс. В поиске ответов»
«Империя: Петр I»
«Русские хакеры: начало»

Специальный приз «За проявленный героизм съемочной группы при создании фильмов в горячих точках»Инесса Юрченко и Сергей Щеглов

Специальный приз «За постоянное достижение кинорекордов» — компания Yellow, Black and White
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
От «Анны-детективъ 2» до «13 клинической»: все номинанты на премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения за два года
«Елизавета», «13 клиническая» и «Почка» номинированы на Десятую Премию АПКиТ
Лауреатов Десятой Премии АПКиТ объявят 24 марта
Ассоциация продюсеров кино и телевидения отказалась от вручения индивидуальных наград
Объявлен старт приема заявок на участие в Десятой Премии АПКиТ
«Вертинский» и «Вампиры средней полосы» лидируют по количеству номинаций на премию АПКиТ
В лонг-лист Х Премии АПКиТ попало 147 проектов
«Лига кино» стала победителем третьего «Баттла Киношкол»
«Шерлока в России» покажет телеканал TV1000 Русское Кино
Трансляция Премии АПКиТ собрала более полумиллиона просмотров
«Чики» стали лучшим сериалом по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения
5 причин, чтобы смотреть: Тенденции новых российских сериалов
Гарик Мартиросян и Ирина Петрова станут ведущими IX Премии АПКиТ
«Перевал Дятлова», «Чики» и «Триггер» лидируют по числу номинаций на премию АПКиТ
Лауреатов IX премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения объявят 26 марта
МТС Медиа вошла в состав Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Поиск по меткам
АПКиТ
персоны
Юрий ВаксманЭрнст КонстантинИгорь МишинСергей Щеглов (II)Инесса Юрченко
фильмы
#Секс. В поиске ответовКупе номер шестьПоследний богатырь: Корень злаТри котаЦаревны

анонс

День рождения >>

Филипп Азаров
Сергей Гарусов
Тадас Грин
Александр Маракулин
Андрей Мерзликин
Ольга Прохорова
Виктория Толстоганова
Михаил Тройник
Гасанага Турабов
Финн Джонс
Стив Маккуин
Патриция Милларде
Джим Парсонс
Уильям Смит
Элисон Ханниган
Джессика Честейн
все родившиеся 24 марта >>

Афиша кино >>

Четыреста ударов
драма
Франция, 1959
Взломщик
триллер
США, 2023
Кукольник
молодежный фильм, фильм ужасов
Россия, 2023
Джон Уик 4
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Коты Эрмитажа
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Миллионер на три дня
комедия, криминальный фильм
Великобритания, 2022
Моя фея-проказница
детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Люксембург, Германия, 2022
Путешественница во времени
драма, мелодрама
Франция, 2022
Голова-жестянка
драма, комедия
Россия, 2023
СпимГоворим
Россия, 2022
Нуреев: Лебединое озеро
фильм-балет, музыкальный фильм
Австрия, ФРГ, 1966
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram