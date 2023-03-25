Фантастическая гиперинфляция, говорящая голова, шедевр из опилок: главные новости аниме за неделю

что почитать?

В ночь с 22 на 23 марта, 00:30, РЕН ТВ

«Охотники за головами»: Каждый охотник желает знать, где висит Рубенс

«Понятие «модно» надо убрать совсем»: Екатерина Климова об уходе за собой

Интервью

Жанна Кадникова: «Время не имеет значения, всегда хочется говорить о чем-то человеческом»

Режиссер, соавтор сценария сериала «Кафе «Куба» о работе над проектом, ощущении времени и успехе «Бедных людей»