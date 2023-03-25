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Фантастическая гиперинфляция, говорящая голова, шедевр из опилок: главные новости аниме за неделю

25 марта
2023 год

Новости кино >>
25 марта 2023
Клуб Los Angeles Galaxy, за который как-то пять лет выступал Дэвид Бекхэм, вдохновился сериалом «Синяя тюрьма: Блю Лок» и решил провести на кампусе местного университета турнир в игре три на три (победители увезут домой некий специальный приз и футболку калифорнийского клуба). Гастролирующая выставка «Ван-Пис: Великая эра пиратства» продолжает тур по Азии: на этот раз Луффи и его команда заглянули в Малайзию, где предлагают посетителям почти два десятка тематических аттракционов, включая иммерсивный мини-театр. На фестивале AnimeJapan 2023 подвели результаты опроса, экранизацию какой манги японцы жаждут увидеть больше всего: в топ-3 вошли «Гиперинфляция» Кю Сумиёси (есть анимированный трейлер манги), «Стены ледяного замка» Коти Агасавы и «Повседневная жизнь Ниты и Тадзуки» Сатотосио.

Фантастическая гиперинфляция, говорящая голова, шедевр из опилок: главные новости аниме за неделю

И еще немного новостей печати: в недавнем выпуске журнала Big Comic Original напечатали новый ваншот знаменитой мангаки Румико ТакахасиИнуяся», «Несносные пришельцы») под названием «Сила денег». К слову, новую экранизацию ее космического ромкома продлили на второй сезон: пикантная буффонада вернется в 2024 году. Аниме-сериал «Кайна в великом снежном море» от Polygon PicturesГодзилла: Планета чудовищ», «Рыцари Сидонии») тоже получит продолжение — в виде телефильма: если не устали от зимних осадков, ждите премьеру в октябре. «Кэнган Асура» в сентябре тоже обзаведется продолжением, а до тех пор можно скоротать время, созерцая новехонький постер. Кстати, о плакатах: «Кайдзю номер восемь» подготовил промо-картинки — по ним можно составить мнение о дизайне персонажей, которые появятся на малом экране в 2024-м. Экранизация манги Ю Морикавы «Выходной Господина Злодея» похвастаться трейлером пока не может, но показали хотя бы кусочек визуала — что ж, начало положено.

Фантастическая гиперинфляция, говорящая голова, шедевр из опилок: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о новом промо-ролике «Поднятия уровня в одиночку» или о продолжении «Рейтинга короля»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать «Пинг-понг» — невероятное аниме про спорт и пир духа
Студия DwarfРилаккума и Каору», «Покемон-консьерж») показала пилотный ролик стоп-моушен фильма «Хидари», где все персонажи вручную вырезаны из дерева и анимированы кадр за кадром.


Это интерпретация жизни легендарного резчика по дереву, скульптора, живописца и архитектора Дзингоро Хидари, который, как говорят (но это не точно), орудовал в период эпохи Эдо. В фильме таинственный мастер показан как самурай из классической японской сказки. Потеряв правую руку из-за предательства друзей, левша Хидари мастерит себе искусный протез и вместе с напарником Нэмури-неко встает на путь мести: устраивает кровавую заварушку, используя протез-бензопилу, и сходится в смертельной схватке с заклятым врагом Инумару.

Фантастическая гиперинфляция, говорящая голова, шедевр из опилок: главные новости аниме за неделю

По словам режиссера, сценариста и идейного вдохновителя проекта Масаси Кавамуры, ранее отметившегося эндингом «Сказа о четырех с половиной татами»,
— на создание пятиминутного ролика потребовалось: «Полтора года производства. Более 60 сотрудников. Две куклы Дзингоро, одна марионетка Инумару, пять марионеток-приспешников, одна кукла спящего кота и одна марионетка собаки. Пять съемочных площадок. 14 сценариев (которые в конечном счете были сокращены, чтобы сосредоточиться на визуале, а не на повествовании). Много любви, пота, слез и опилок».

Фантастическая гиперинфляция, говорящая голова, шедевр из опилок: главные новости аниме за неделю

«Пилотный» ролик приурочен к запуску кампании по сбору денежных средств на создание полнометражного фильма и его продвижение. Изначальная цель уже перевыполнена: вместо двух миллионов иен (около $15 тысяч) проект привлек уже в три раза больше. Также ролик показывали на фестивале анимации в Ниигате, где проект мог обрести новых спонсоров.

Читать «Самурай Чамплу» — еще одно аниме о японских воинах
Ранобэ «Фарс из убийства девушки-нежити» авторства Юго Аосаки получит аниме-адаптацию. Экранизировать детективное роад-муви взялась студия Lapin TrackТак сложно любить отаку») и уже поделилась трейлером. Премьера состоится в июле 2023 года.


Альтернативный мир XIX века полон вампиров, оборотней и других фантастических тварей. Бестелесная девушка-детектив Ая Риндо в сопровождении горничной Сидзуку Хасэй и получеловека Цугару Синуити, прозванного «убийцей демонов», путешествуют по Европе в поисках утраченного времени тела бессмертной красавицы, попутно раскрывая мистические преступления.

Фантастическая гиперинфляция, говорящая голова, шедевр из опилок: главные новости аниме за неделю

Над сериалом работают: режиссер Синъити ОматаГоспожа Кагуя: В любви как на войне»), сценарист Нобору ТакагиАтака титанов», «Шумиха!»), чардиз Норико ИтоУкрась прощальное утро цветами обещания», «Юри на льду») и композитор Юма ЯмагутиАгент времени»). Говорящую голову Аи Риндо озвучит Томоё Куросава (Ребекка из «Киберпанка: Бегущие по краю»), ее верную служанку Сидзуку — Макото Коити (Сакура Отомэ из «Ликорис Рекойл»), а мутанта Цугару Синуити воплотит Таку Ясиро (Хирокадзу Араи из «Человека-бензопилы»).

Читать «Песнь ночных сов» — еще одно аниме о городской нежити
Студия Bones, известная такими знаменательными проектами, как «Моя геройская академия», «Моб Психо 100» и «Стальной алхимик», анонсировала новое оригинальное аниме «Металлическая Руж». Релиз состоится в январе 2024 года.


Действие футуристического технонуара разворачивается на Марсе, где девушка-андроид Руж и ее напарница Наоми должны выполнить возложенную на них секретную миссию: ликвидировать семерых нелояльных правительству репликантов.

Фантастическая гиперинфляция, говорящая голова, шедевр из опилок: главные новости аниме за неделю

Поставит сериал Мотонобу ХориКэрол и Тьюсдей») по сценарию автора оригинальной истории Ютаки ИдзубутиКосмический линкор Ямато 2199: Звёздный ковчег»), дизайн персонажей спроектировал Тосихиро КавамотоКовбой Бибоп»), а за саундтрек отвечает Тайсей ИвасакиФронт кровавой блокады»).

Читать «Робот Хал» — трогательное аниме об андроидах
Культовый геймдизайнер Ёко Таро, автор игры «Ниер: Автомата» и сценарист ее аниме-адаптации, объявил о создании нового оригинального проекта «Избрание божества» («Kamierabi GOD.app.»). Выход в эфир намечен на октябрь этого года.


Подробности ни о сюжете, ни о персонажах пока не раскрыты — ждем новых данных в ближайшее время. Руководить сериалом на студии Unend будет Хироюки Сэсита («Нелюдь»), дизайном персонажей займется Ацуси ОкубоПожиратель душ»), а скриптом — JinАнгел кровопролития»). Музыку напишет МонакаЛетнее время»).

Читать 10 аниме об постапокалипсисе, который так любит Ёко Таро
Студия NAZДраматическое убийство», «Люцифер и Бисквитный молот») в честь десятилетия выпустит фантастическое детективное аниме «Фабрика особенных детей». Проект находится в разработке и еще не получил даты релиза.

Фантастическая гиперинфляция, говорящая голова, шедевр из опилок: главные новости аниме за неделю

В далеком будущем инопланетные контрабандисты похищают юных землян с уникальными способностями, используя их как суперсолдат в межзвездной войне, охватившей вселенную. Когда один «особенный» мальчик сбегает из плена и возвращается домой, то встречает там свою точную копию.

Фантастическая гиперинфляция, говорящая голова, шедевр из опилок: главные новости аниме за неделю

Для работы над аниме объединились создатели сериалов «ID: Вторжение» и «Судьба/Начало»: режиссер Ацуси Икария, сценарист Отаро Майдзё и художник по персонажам Юки Комада.

Читать «Триган» — классический космический вестерн

Бонус: подогревая интерес к выходу ремейка знаковой видеоигры Resident Evil 4, студия Nippon AnimationОхотник х Охотник», «Семь обличий Ямато Надэсико») выпустила серию пародийных рекламных роликов. Стиль не случайно может показаться знакомым — так выглядел альманах «Театр мировых шедевров», выходивший с конца 1960-х. Есть уже вторая и третья серии.

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ID: ВторжениеАгент времениАнгел кровопролитияАтака титановВан-ПисГодзилла: Планета чудовищГоспожа Кагуя: В любви как на войнеДраматическое убийствоИнуясяКайдзю номер восемьКайна в великом снежном мореКиберпанк: Бегущие по краюКовбой БибопКосмический линкор Ямато 2199: Звёздный ковчегКэнган АсураКэрол и ТьюздейЛетнее времяЛикорис РекойлЛюцифер и Бисквитный МолотМоб Психо 100Моя геройская академияНесносные пришельцыНесносные пришельцыНиер: Автомата — Версия 1.1аОхотник х ОхотникПоднятие уровня в одиночкуПожиратель душПокемон консьержПолулюдиРейтинг короляРилаккума и КаоруРыцари СидонииСемь обличий Ямато НадэсикоСиняя тюрьма: Блю ЛокСказ о четырёх с половиной татамиСтальной алхимикСудьба: НачалоТак сложно любить отакуУкрась прощальное утро цветами обещанияФронт кровавой блокадыЧеловек-бензопилаШумиха!Юри на льду

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Фантастическая гиперинфляция, говорящая голова, шедевр из опилок: главные новости аниме за неделю фотографии
Фантастическая гиперинфляция, говорящая голова, шедевр из опилок: главные новости аниме за неделю фотографии
Фантастическая гиперинфляция, говорящая голова, шедевр из опилок: главные новости аниме за неделю фотографии
Фантастическая гиперинфляция, говорящая голова, шедевр из опилок: главные новости аниме за неделю фотографии
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