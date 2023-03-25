Фантастическая гиперинфляция, говорящая голова, шедевр из опилок: главные новости аниме за неделю

Клуб Los Angeles Galaxy, за который как-то пять лет выступал Дэвид Бекхэм, вдохновился сериалом «Синяя тюрьма: Блю Лок» и решил провести на кампусе местного университета турнир в игре три на три (победители увезут домой некий специальный приз и футболку калифорнийского клуба). Гастролирующая выставка «Ван-Пис: Великая эра пиратства» продолжает тур по Азии: на этот раз Луффи и его команда заглянули в Малайзию, где предлагают посетителям почти два десятка тематических аттракционов, включая иммерсивный мини-театр. На фестивале AnimeJapan 2023 подвели результаты опроса, экранизацию какой манги японцы жаждут увидеть больше всего: в топ-3 вошли «Гиперинфляция» Кю Сумиёси (есть анимированный трейлер манги), «Стены ледяного замка» Коти Агасавы и «Повседневная жизнь Ниты и Тадзуки» Сатотосио.
И еще немного новостей печати: в недавнем выпуске журнала Big Comic Original напечатали новый ваншот знаменитой мангаки Румико Такахаси («Инуяся», «Несносные пришельцы») под названием «Сила денег». К слову, новую экранизацию ее космического ромкома продлили на второй сезон: пикантная буффонада вернется в 2024 году. Аниме-сериал «Кайна в великом снежном море» от Polygon Pictures («Годзилла: Планета чудовищ», «Рыцари Сидонии») тоже получит продолжение — в виде телефильма: если не устали от зимних осадков, ждите премьеру в октябре. «Кэнган Асура» в сентябре тоже обзаведется продолжением, а до тех пор можно скоротать время, созерцая новехонький постер. Кстати, о плакатах: «Кайдзю номер восемь» подготовил промо-картинки — по ним можно составить мнение о дизайне персонажей, которые появятся на малом экране в 2024-м. Экранизация манги Ю Морикавы «Выходной Господина Злодея» похвастаться трейлером пока не может, но показали хотя бы кусочек визуала — что ж, начало положено.
Это интерпретация жизни легендарного резчика по дереву, скульптора, живописца и архитектора Дзингоро Хидари, который, как говорят (но это не точно), орудовал в период эпохи Эдо. В фильме таинственный мастер показан как самурай из классической японской сказки. Потеряв правую руку из-за предательства друзей, левша Хидари мастерит себе искусный протез и вместе с напарником Нэмури-неко встает на путь мести: устраивает кровавую заварушку, используя протез-бензопилу, и сходится в смертельной схватке с заклятым врагом Инумару.
По словам режиссера, сценариста и идейного вдохновителя проекта Масаси Кавамуры, ранее отметившегося эндингом «Сказа о четырех с половиной татами»,
— на создание пятиминутного ролика потребовалось: «Полтора года производства. Более 60 сотрудников. Две куклы Дзингоро, одна марионетка Инумару, пять марионеток-приспешников, одна кукла спящего кота и одна марионетка собаки. Пять съемочных площадок. 14 сценариев (которые в конечном счете были сокращены, чтобы сосредоточиться на визуале, а не на повествовании). Много любви, пота, слез и опилок».
«Пилотный» ролик приурочен к запуску кампании по сбору денежных средств на создание полнометражного фильма и его продвижение. Изначальная цель уже перевыполнена: вместо двух миллионов иен (около $15 тысяч) проект привлек уже в три раза больше. Также ролик показывали на фестивале анимации в Ниигате, где проект мог обрести новых спонсоров.
Альтернативный мир XIX века полон вампиров, оборотней и других фантастических тварей. Бестелесная девушка-детектив Ая Риндо в сопровождении горничной Сидзуку Хасэй и получеловека Цугару Синуити, прозванного «убийцей демонов», путешествуют по Европе в поисках утраченного времени тела бессмертной красавицы, попутно раскрывая мистические преступления.
Действие футуристического технонуара разворачивается на Марсе, где девушка-андроид Руж и ее напарница Наоми должны выполнить возложенную на них секретную миссию: ликвидировать семерых нелояльных правительству репликантов.
Подробности ни о сюжете, ни о персонажах пока не раскрыты — ждем новых данных в ближайшее время. Руководить сериалом на студии Unend будет Хироюки Сэсита («Нелюдь»), дизайном персонажей займется Ацуси Окубо («Пожиратель душ»), а скриптом — Jin («Ангел кровопролития»). Музыку напишет Монака («Летнее время»).
В далеком будущем инопланетные контрабандисты похищают юных землян с уникальными способностями, используя их как суперсолдат в межзвездной войне, охватившей вселенную. Когда один «особенный» мальчик сбегает из плена и возвращается домой, то встречает там свою точную копию.
Для работы над аниме объединились создатели сериалов «ID: Вторжение» и «Судьба/Начало»: режиссер Ацуси Икария, сценарист Отаро Майдзё и художник по персонажам Юки Комада.
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