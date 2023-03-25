В конце марта «Dомашний» покажет «Сказочные мелодрамы» с Галиной Безрук и Ильей Алексеевым

По сюжету жизнь Татьяны меняется после гибели единственного сына: стимула жить дальше нет. Муж убеждает ее взять ребёнка из детского дома, но всех детей, которых она выбрала, отдали в другие семьи. Остался только маленький Ваня, но Татьяна и думать не хочет об этом ребенке, ведь он так похож на убийцу сына. Николай, устав от страданий жены, оказывается в постели ее подруги. Окончательно отчаявшись, Татьяна идет в церковь. Священник советует не искать ребенка, похожего на погибшего сына, а взять того, при встрече с которым дрогнет сердце.
28 марта состоится премьера мелодрамы Дмитрия Сорокина «Больше чем прикосновение» с Яниной Исаичкиной и Максимом Линниковым. Это история о бывшей спортивной гимнастке Нике, которая с трудом победила свою травму, и, вопреки прогнозам врачей, снова встала на ноги. Теперь она помогает таким же, как она – работает тренером-реабилитологом. К ней на прием попадает успешный ученый Вадим со смертельной болезнью. Ника уверена: ему поставили неверный диагноз и препараты, которые он принимает, убивают его. Ей удается убедить Вадима отказаться от таблеток, и улучшение действительно наступает, но это не входит в планы его жены.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
На следующий день зрительницы смогут увидеть «Белую лилию» Александра Мохова о бросившей карьеру певицы Лилии Фёдоровой, после того, как она вышла замуж за выдающегося ученого. Но спустя несколько лет ей приходится вернуться на сцену, чтобы заработать на дорогостоящую операцию мужу. В ночном клубе, куда Лилия устраивается на работу, у нее появляется поклонник Гарик, из-за чьих выходок она вынуждена вскоре уволиться. Мужа ей удается спасти, но вместо благодарности он уходит к другой. Лилия теряет все, и единственный способ вернуть себя к жизни – снова начать петь. В главных ролях – Галина Безрук и Артём Карасёв.
30 марта на канале покажут «Случайные встречи» Наталии Погоничевой с Юлией Благой и Ильей Алексеевым. По сюжету после двадцати лет брака Лера чувствует, что муж к ней охладел. Она пытается оживить отношения, но Антон уходит к другой женщине. Проблем добавляет дочь – выясняется, что она встречается с женатым мужчиной. Лера пытается образумить Аню, но все заканчивается ссорой, после которой дочь уходит из дома. Героиня остается абсолютно одна, но начать новую жизнь ей помогают случайные встречи с пассажирами.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Завершит неделю премьер 31 марта «Серая мышь» Карена Захарова, в которой ключевые роли сыграли Наталия Селивёрстова и Сергей Масленников. Это рассказ о том, как в жизни Юли наступают сложные времена – помимо проблем на работе, выяснилось, что муж завел любовницу. Помочь главной героине пытается мама: она просит своего сотрудника приударить за дочерью, но Юля все узнает, и ее самооценка падает ниже нуля. В состоянии полной безысходности она оказывается в кресле у стилиста, который поспорил со своей клиенткой, что даже из серой мыши сможет сделать красавицу. Так и происходит – Юля выходит из салона преображенной, а главное – уверенной, что за себя надо сражаться.
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