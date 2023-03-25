Роберт Дауни-младший возглавит ремейк «Головокружения» Альфреда Хичкока

анонс

25 марта

В конце марта «Dомашний» покажет «Сказочные мелодрамы» с Галиной Безрук и Ильей Алексеевым

В линейке премьер — «Если сердце дрогнет», «Больше чем прикосновение», «Белая лилия», «Случайные встречи» и «Серая мышь»