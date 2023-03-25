Роберт Дауни-младший возглавит ремейк «Головокружения» Альфреда Хичкока

Роберту Дауни-младшему
досталась главная роль в ремейке шедевра Альфреда Хичкока
«Головокружение
», уверяет Deadline
.
Фильм разрабатывает студия Paramount Pictures. За сценарий отвечает Стивен Найт
. Продюсерами выступят Джон Дэвис, Джон Фокс, Дауни-младший и его супруга Сьюзен.
Оригинал 1958 года, основанный на романе Буало-Нарсежака «Из мира мертвых», повествует о бывшем копе Скотти Фергюсоне, страдающем боязнью высоты, который, соглашаясь на мольбу старого приятеля последить за его женой, страдающей раздвоением личности, не подозревает, что ему предстоит сыграть подставную роль в зловещей интриге, дважды влюбиться и оказаться на самой грани, отделяющей любовь от безумия и смерти. Главные роли в картине, считающейся одной из вершин мирового кинематографа, исполнили Джеймс Стюарт
и Ким Новак
.
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