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Роберт Дауни-младший возглавит ремейк «Головокружения» Альфреда Хичкока

25 марта
2023 год

Новости кино >>
25 марта 2023
Роберту Дауни-младшему досталась главная роль в ремейке шедевра Альфреда Хичкока «Головокружение», уверяет Deadline.

Роберт Дауни-младший возглавит ремейк «Головокружения» Альфреда Хичкока
фото: deadline.com

Фильм разрабатывает студия Paramount Pictures. За сценарий отвечает Стивен Найт. Продюсерами выступят Джон Дэвис, Джон Фокс, Дауни-младший и его супруга Сьюзен.

Оригинал 1958 года, основанный на романе Буало-Нарсежака «Из мира мертвых», повествует о бывшем копе Скотти Фергюсоне, страдающем боязнью высоты, который, соглашаясь на мольбу старого приятеля последить за его женой, страдающей раздвоением личности, не подозревает, что ему предстоит сыграть подставную роль в зловещей интриге, дважды влюбиться и оказаться на самой грани, отделяющей любовь от безумия и смерти. Главные роли в картине, считающейся одной из вершин мирового кинематографа, исполнили Джеймс Стюарт и Ким Новак.
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