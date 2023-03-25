Элизабет Лэйл проведет «Пять ночей с Фредди»

Звезда сериала «Ты
» Элизабет Лэйл присоединилась к актерской команде экранизации популярной игровой серии «Пять ночей с Фредди
» (Five Nights at Freddy’s), чьи съемки проходят в Новом Орлеане. Об этом сообщает Deadline
.
Ленту под рабочим названием «Плохой кекс» снимает Эмма Тамми. Ранее в адаптацию записались Джош Хатчерсон
, Мэттью Лиллард
, Мэри Стюарт Мастерсон
и Кэт Коннер Стерлинг. По слухам Лиллард может предстать в образе Уильяма Афтона, главного антагониста игровой серии, а Хатчерсона видят в образе ночного охранника Майка Шмидта, за которого геймеры играют в первой части. За аниматронику отвечает студия Джима Хенсона.
Впервые о киноадаптации Five Nights at Freddy’s заговорили в 2015 году. С тех пор сценарий и концепция картины неоднократно менялись. В январе 2017-го создатель хоррор-серии Скотт Коутон заявил, что производство «вернулось на круги своя» после неудач и трудностей в киноиндустрии. В 2018-м Blumhouse подписала контракт, запланировав релиз фильма на 2020-й. В том же году было объявлено, что Крис Коламбус
займет режиссерское кресло. Через несколько месяцев благодаря Коутону стало известно, что сценарий полностью переработают, а осенью 2021-го Коламбус расстался со командой ленты, чье производство остановилось из-за пандемии коронавируса.
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Мультиплатформерная игра в жанрах инди-хоррор point-and-click и survival horror, в которой действие разворачивается в 1993 году, была разработана и выпущена в 2014 году геймдизайнером Скоттом Коутоном. Геймерам предоставляется шанс испытать на собственной шкуре все испытания, пришедшиеся на долю Майка Шмидта, устроившегося ночным охранником в пиццерию Freddy Fazbear’s Pizza. Персонаж должен остаться в живых после пяти дней, проведенных в данном заведении, а это непросто, поскольку по нему шастают одержимые жаждой убивать аниматроники. На данный момент серия включает несколько сиквелов и спин-оффов.
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