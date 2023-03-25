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Элизабет Лэйл проведет «Пять ночей с Фредди»

25 марта
2023 год

Новости кино >>
25 марта 2023
Звезда сериала «Ты» Элизабет Лэйл присоединилась к актерской команде экранизации популярной игровой серии «Пять ночей с Фредди» (Five Nights at Freddy’s), чьи съемки проходят в Новом Орлеане. Об этом сообщает Deadline.

Элизабет Лэйл проведет «Пять ночей с Фредди»
фото: okdiario.com

Ленту под рабочим названием «Плохой кекс» снимает Эмма Тамми. Ранее в адаптацию записались Джош Хатчерсон, Мэттью Лиллард, Мэри Стюарт Мастерсон и Кэт Коннер Стерлинг. По слухам Лиллард может предстать в образе Уильяма Афтона, главного антагониста игровой серии, а Хатчерсона видят в образе ночного охранника Майка Шмидта, за которого геймеры играют в первой части. За аниматронику отвечает студия Джима Хенсона.

Впервые о киноадаптации Five Nights at Freddy’s заговорили в 2015 году. С тех пор сценарий и концепция картины неоднократно менялись. В январе 2017-го создатель хоррор-серии Скотт Коутон заявил, что производство «вернулось на круги своя» после неудач и трудностей в киноиндустрии. В 2018-м Blumhouse подписала контракт, запланировав релиз фильма на 2020-й. В том же году было объявлено, что Крис Коламбус займет режиссерское кресло. Через несколько месяцев благодаря Коутону стало известно, что сценарий полностью переработают, а осенью 2021-го Коламбус расстался со командой ленты, чье производство остановилось из-за пандемии коронавируса.

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Мультиплатформерная игра в жанрах инди-хоррор point-and-click и survival horror, в которой действие разворачивается в 1993 году, была разработана и выпущена в 2014 году геймдизайнером Скоттом Коутоном. Геймерам предоставляется шанс испытать на собственной шкуре все испытания, пришедшиеся на долю Майка Шмидта, устроившегося ночным охранником в пиццерию Freddy Fazbear’s Pizza. Персонаж должен остаться в живых после пяти дней, проведенных в данном заведении, а это непросто, поскольку по нему шастают одержимые жаждой убивать аниматроники. На данный момент серия включает несколько сиквелов и спин-оффов.
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№ 2
Pumpkin   25.03.2023 - 14:31
Оооо, там будет сниматься чувак из голодных игр - слушайте, это очень здорово. Я его вообще как-то уже и забыла, а он снова воскресает. молодец какой читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   25.03.2023 - 14:30
Какая глупая идея. Популярность игры заключалась в новой концепции и крутом дизайне монстров. Я думаю экранизации не получится передать всё это. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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