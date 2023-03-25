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Киноадаптацию шутера Gears of War доверили сценаристу «Дюны» Джону Спэйтсу

25 марта
2023 год

Новости кино >>
25 марта 2023
Для экранизации компьютерной игры Gears of War найден новый сценарист. Согласно Variety, сценарий напишет Джон Спэйтс, работавший над «Дюной» Дени Вильнёва.

Киноадаптацию шутера Gears of War доверили сценаристу «Дюны» Джону Спэйтсу
фото: variety.com

Ранее производство картины было закреплено за Universal Pictures, а сюжет для кино планировал адаптировать Шейн Салерно. Теперь разработкой художественного фильма занимается потоковый сервис Netflix, который в дальнейшем планирует создать по игровой серии анимационный сериал для взрослых. Ходят слухи, что сержанта Маркуса Феникса может сыграть Дэйв Батиста, однако он пока не утвержден на роль.

Шутер Gears of War, вышедший в 2007 году на консоли Xbox 360, повествует о находящемся на грани краха человечестве, поскольку ему грозит полное вымирание из-за войны с инопланетной расой Саранчи. Угрозе истребления противостоит отряд «Дельта» во главе с Маркусом Фениксом. На данный момент игровая вселенная насчитывает восемь частей, последняя — пошаговая стратегия Gears Tactics — вышла в 2020-м.
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№ 1
Матвей Брикун   25.03.2023 - 18:03
Ну если вложить приличные деньги думаю получится очень красиво. Что это за раса саранчи, и как она будет выглядеть, вопрос номер один. Батиста все же деревянный, может кого более профессиональней, и не... читать далее>>
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