Киноадаптацию шутера Gears of War доверили сценаристу «Дюны» Джону Спэйтсу

Для экранизации компьютерной игры Gears of War найден новый сценарист. Согласно Variety
, сценарий напишет Джон Спэйтс
, работавший над «Дюной
» Дени Вильнёва
.
Ранее производство картины было закреплено за Universal Pictures, а сюжет для кино планировал адаптировать Шейн Салерно. Теперь разработкой художественного фильма занимается потоковый сервис Netflix, который в дальнейшем планирует создать по игровой серии анимационный сериал для взрослых. Ходят слухи, что сержанта Маркуса Феникса может сыграть Дэйв Батиста
, однако он пока не утвержден на роль.
Шутер Gears of War, вышедший в 2007 году на консоли Xbox 360, повествует о находящемся на грани краха человечестве, поскольку ему грозит полное вымирание из-за войны с инопланетной расой Саранчи. Угрозе истребления противостоит отряд «Дельта» во главе с Маркусом Фениксом. На данный момент игровая вселенная насчитывает восемь частей, последняя — пошаговая стратегия Gears Tactics — вышла в 2020-м.
обсуждение >>