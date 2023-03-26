«Триггера» покажут на ТВ-3

27 марта телеканал ТВ-3 начнет показ сериала «Триггер
» с Максимом Матвеевым
в главной роли. В рамках линейки «Ужин с детективом» зрителям представят сразу два сезона успешного проекта о необычном психологе, сообщает пресс-служба ТВ-3.
По сюжету столичный психолог Артем Стрелецкий (Максим Матвеев) хорошо разбирается в душевном устройстве своих клиентов. Но однажды его жизнь переворачивается с ног на голову: герою приходится расследовать смерть собственного пациента. Поиском истины Стрелецкий занимается не в одиночку. Как и у любого детектива, у него есть забавный помощник — Матвей Селиванов (Влад Тирон
), который настолько вдохновляется своим наставников, что даже поступает на факультет психологии.
Сам Матвеев говорит о своем герое так: «Да, персонаж сложный — но это нормально для человека, который пытается изменить мир. Он делает это хорошо. Но при этом испытывает трудности, стремясь изменить собственную жизнь. Люди вообще часто думают, что психолог или психотерапевт — это некий ум, который точно знает, как надо жить, что правильно делать в той или иной ситуации. На самом деле это не так — все мы люди, у каждого из нас есть слабости и свои причины для тех или иных поступков
».
Также в сериале снялись Светлана Иванова
, Роман Маякин
, Виктория Маслова
, Игорь Костолевский
и Ангелина Стречина
.
обсуждение >>