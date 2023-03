фото: Getty Images

Оскароносный актер Эдди Редмэйн (« Вселенная Стивена Хокинга ») исполнит главную роль в сериале «» (The Day of the Jackal), сообщает Deadline Редмэйн воплотит образ киллера, нанятого для убийства президента Франции Шарля де Голля в 1962 году. Сюжет сериала основан на романе Фредерика Форсайта и его экранизации 1973 года. Однако авторы проекта планируют создать современную адаптацию, где будет показана нынешняя турбулентная геополитическая обстановка.Режиссерское кресло займет Брайан Кирк , работавший над « Игрой престолов » и « Лютером ». Сценаристом и шоураннером выступит(« Главарь »).