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Ева Лонгория снимет ремейк сериала «Десять процентов»

26 марта
2023 год

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26 марта 2023
Популярный французский сериал «Десять процентов» получит ремейк в Испании. Режиссером и продюсером проекта выступит Ева ЛонгорияОтчаянные домохозяйки»), сообщает Variety.

Ева Лонгория снимет ремейк сериала «Десять процентов»
фото: Getty Images

Это будет первая адаптация, ориентированная на Латинскую Америку, после успешных ремейков в Италии, Канаде и Великобритании. Оригинальный проект рассказывает о жизни сотрудников агентства, работающего со знаменитостями. Каждый день им приходится лавировать между капризными клиентами-звездами, журналистами, норовящими раскопать шокирующие новости, а также режиссерами и продюсерами, которые отбирают актеров в фильмы. Неожиданно кроме ежедневных стрессов и скандалов агентство сталкивается с новой проблемой — умирает один из его основателей.

Лонгория поставит первые два эпизода. В этом году она дебютировала в режиссуре с фильмом «Flamin’ Hot» на фестивале South by Southwest, где была отмечена призом зрительских симпатий.
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