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«Снегирь» Бориса Хлебникова откроет 45-й ММКФ

27 марта
2023 год

Новости кино >>
27 марта 2023

45-й Московский международный кинофестиваль откроется новой работой Бориса Хлебникова «Снегирь». Согласно пресс-службе смотра, премьера состоится 20 апреля, а в прокат картина выйдет 8 июня.

«Снегирь» Бориса Хлебникова откроет 45-й ММКФ

Главные роли в фильме исполнили Александр Робак, Тимофей Трибунцев и Макар Хлебников, а сценарий написали Наталия Мещанинова и Борис Хлебников по мотивам романа Георгия Владимова «Три минуты молчания».

В центре сюжета команда корабля «Снегирь». Рыболовное судно — плавучий дом для банды морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее — желание взять улов побогаче, хорошо заработать, вернуться на берег живыми. Частью этого мира становятся два новичка — Никита и Максим. Ледяные волны, работа на износ и компания хмурых моряков — не таким им виделся этот летний круиз. С видео для блога придется повременить и недовольство оставить при себе. Море изменчиво, и шторм — не главное испытание, которое ждет команду корабля.



По словам продюсер картины Сергея Сельянова, «с одной стороны – это абсолютно кино Бориса Хлебникова, которого мы любим, знаем и который один из самых сильных и ярких режиссеров нашего времени, с другой стороны — это совершенно другой Хлебников. Это большое кино. Не только по масштабу съемок, в смысле внутренней силы – оно большое».

45-й ММКФ пройдет в Москве с 20 по 27 апреля. О конкурсной программе фестиваля объявят в начале апреля.
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№ 1
Pumpkin   27.03.2023 - 12:23
ну кстати фильм пока что внушает даже надежды, что будет что-то прикольное. Плюс если он еще и фестиваль открывать будет - то наверное точно что-тор достойное читать далее>>
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«Снегирь» Бориса Хлебникова откроет 45-й ММКФ фотографии
«Снегирь» Бориса Хлебникова откроет 45-й ММКФ фотографии
«Снегирь» Бориса Хлебникова откроет 45-й ММКФ фотографии
«Снегирь» Бориса Хлебникова откроет 45-й ММКФ фотографии
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