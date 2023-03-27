«Снегирь» Бориса Хлебникова откроет 45-й ММКФ

45-й Московский международный кинофестиваль
откроется новой работой Бориса Хлебникова
«Снегирь
». Согласно пресс-службе смотра, премьера состоится 20 апреля, а в прокат картина выйдет 8 июня.
Главные роли в фильме исполнили Александр Робак
, Тимофей Трибунцев
и Макар Хлебников
, а сценарий написали Наталия Мещанинова
и Борис Хлебников по мотивам романа Георгия Владимова
«Три минуты молчания».
В центре сюжета команда корабля «Снегирь». Рыболовное судно — плавучий дом для банды морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее — желание взять улов побогаче, хорошо заработать, вернуться на берег живыми. Частью этого мира становятся два новичка — Никита и Максим. Ледяные волны, работа на износ и компания хмурых моряков — не таким им виделся этот летний круиз. С видео для блога придется повременить и недовольство оставить при себе. Море изменчиво, и шторм — не главное испытание, которое ждет команду корабля.
По словам продюсер картины Сергея Сельянова
, «с одной стороны – это абсолютно кино Бориса Хлебникова, которого мы любим, знаем и который один из самых сильных и ярких режиссеров нашего времени, с другой стороны — это совершенно другой Хлебников. Это большое кино. Не только по масштабу съемок, в смысле внутренней силы – оно большое».
45-й ММКФ пройдет в Москве с 20 по 27 апреля. О конкурсной программе фестиваля объявят в начале апреля.
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