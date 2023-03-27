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СТС покажет комедию «Против всех» с Добрыниным, Лавыгиным и Урсуляк

27 марта
2023 год

Новости кино >>
27 марта 2023
На СТС 10 апреля в 19:00 состоится всероссийская телепремьера 13-серийной комедии «Против всех» с Николаем Добрыниным, Сергеем Лавыгиным и Александрой Урсуляк в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

СТС покажет комедию «Против всех» с Добрыниным, Лавыгиным и Урсуляк
фото: пресс-служба телеканала СТС

По сюжету главному герою — деду Захару (Добрынин) — пришлось пойти на принцип и ввязаться в борьбу с наглым застройщиком (Сергей Беляев). Упрямый Захар отказывается продавать земельный участок и готов идти до конца, даже когда недовольные жильцы многоэтажки устраивают митинги, внук Богдан (Тимофей Елецкий) влюбляется в дочку застройщика Майю (Василина Юсковец), а его сыновья Витёк и Герман (Лавыгин) могут покалечить друг друга в битве за любимую женщину Васю (Урсуляк).

Николай Добрынин признался, что суровый характер Захара стал для него главным испытанием, и добавил, что самой сложной сценой в сериале была та, в которой герой тонет в болоте: «У художников получилось невероятно живописное болото. На протяжении шести часов я погружался с головой под воду, держа 30-килограммовый мешок. Это было необходимо, чтобы вода не выталкивала тело».

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Главным «трюком» для Сергея Лавыгина стало исполнение сразу двух ролей — братьев-близнецов. «Все начинается с грима и костюма, ну а дальше добавляются мимика, пластика и определенная характерность. И у каждого персонажа свой набор черт. А вот каких, зрителю предстоит узнать, посмотрев сериал», — рассказал актер.

Перед съемками команда отсмотрела больше двадцати зданий в Москве и Подмосковье и в итоге остановилась на жилом комплексе в Люберцах. На разработку плана локации совместно с ландшафтными дизайнерами и строительство декораций ушло несколько месяцев, потом месяц на покрытие детской площадки привозным грунтом и месяц на строительство декораций. На территории комплекса появился частный дом с коровником, загонами для кур и кроликов, уличным туалетом, колодцем и другими атрибутами деревенской жизни.



Александра Урсуляк «благодарна художникам за то, с каким мастерством они воссоздали деревенский участок. Когда я приезжала на съёмочную площадку, то действительно чувствовала, что я не в декорациях, а где-то в деревне, тем более нас окружал реальный многоэтажный дом». По признанию актрисы, она на съемках научилась доить корову: «Я подружилась с коровой и в целом получила первый такой опыт — сыграть простую девушку при хозяйстве».

Экранный сын Александры Тимофей Елецкий не только научился доить корову, но и играть в баскетбол. По его словам, ему «дали тренера, который показал главные приемы игры. Я так увлекся, что мог бы в будущем, наверное, добиться хороших результатов».
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СТС покажет комедию «Против всех» с Добрыниным, Лавыгиным и Урсуляк фотографии
СТС покажет комедию «Против всех» с Добрыниным, Лавыгиным и Урсуляк фотографии
СТС покажет комедию «Против всех» с Добрыниным, Лавыгиным и Урсуляк фотографии
СТС покажет комедию «Против всех» с Добрыниным, Лавыгиным и Урсуляк фотографии
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