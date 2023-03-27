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«Ольга» вернется к зрителям 10 апреля

27 марта
2023 год

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27 марта 2023

На ТНТ 10 апреля в 20:00 выходит пятый сезон комедии «Ольга» производства компании Good Story Media. Согласно пресс-службе телеканала, история сильной и независимой женщины, которая воспитывает детей от разных браков, заботится об отце-алкоголике и пытается наладить свою личную жизнь, началась в 2016 году и теперь подходит к логичному завершению. В финале семью Терентьевых ждут новые испытания, причем для каждого из ее членов – свои. Авторы обещают непредсказуемое завершение сюжетных линий всех основных персонажей.

«Ольга» вернется к зрителям 10 апреля
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

«Мы хотим подарить преданным зрителям достойное завершение очень хорошей истории. Чтобы все те, кто скучал по «Ольге», кайфанул при просмотре нового сезона, посмеялся и поплакал с уже знакомыми и любимыми персонажами, каждый из которых так или иначе найдет в финале свое счастье. Но, возможно, совсем не так, как предполагал», — говорит режиссер, креативный продюсер и соавтор сценария Артём Лемперт.

По сюжету Ольга (Яна Троянова) вроде бы наконец-то достигнет дзена, ведь все дети выросли и разъехались, можно пожить для себя. Однако потребность в заботе приведет героиню в детский дом. У Лены (Алина Алексеева) случится личностный кризис, из-за которого она окажется в женской секте. ЮрГен (Василий Кортуков) будет скучать по своему другу Чиче (Тимофей Зайцев), нашедшему личное счастье с Наташей (Елена Муравьёва). Тоска отправит отца Ольги в новые алкогольные приключения, которые обернутся внезапными последствиями. Тем временем Аня (Ксения Суркова) узнает много нового про своего парня Льва (Юра Борисов). Тёмные тайны из его прошлого заставят удивиться не только Аню, но и его лучших друзей.

Читать рецензию «Ольга». Четвертый сезон: Я же мать

По словам режиссера, креативного продюсера и соавтора сценария Павла Орешина, «хорошие истории должны хорошо заканчиваться! Не могли мы оставить "Ольгу" и ее поклонников без такой радости. Ведь по всей стране, да что там, по всему миру множество разновозрастных фанатов. И те, кто "залетел" вместе с Анькой в первом сезоне, уже собирают своих детей в школу, кто искал счастья, как Ленка, перепробовали многое, но, надеюсь, нашли свое, кто бросил пить вместе с Юргеном — так и не пьет, и так далее. Для всех этих людей мы писали, снимали и монтировали нашу "Оленьку". Пятый сезон. Финал!».

В новом сезоне зрители ожидают в качестве локаций экологичное поселение сектантов и «ТикТок»-хаус с бассейном и множеством камер, а также прыжки с 30-метрового моста, избиения крапивой и катания в бочках. Съемки 16-серийного финала прошли летом прошлого года в Москве и Московской области. К своим ролям, помимо вышеназванных актеров, также вернулись Максим Костромыкин, Мухаммед Абу-Ризик, Роза Хайруллина и Юлия Серина, а среди новичков — Елена Валюшкина, Фёдор Лавров и Дарья Екамасова.



Для Алины Алексеевой «это грустный сезон. Это прощание со зрителем, с нами прошлыми и с той реальностью, которую мы создавали и отображали на протяжении всех этих лет. Сезон впервые будет законченным по всем линиям, вопросов по финалу не будет. Но, надеюсь, завершение истории оставит светлые чувства и надежду. "Ольга" во многом вырастила меня и как актрису, и как человека. За все эти годы мы стали настоящей семьей, не только на экране, но и в жизни. Тем труднее мне дается это расставание».
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№ 3
Киноман1985   27.03.2023 - 16:15
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№ 2
Киноман1985   27.03.2023 - 16:15
Наверное и хорошо, что я не смотрел ни одного сезона. Трейлер нового сезона не понравился, юмор на уровне Кривого Зеркала, походу все сезоны были такие. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   27.03.2023 - 15:08
о господи, я думала этот сериал уже закрыли давно, а они все продолжают. Ну вообще он потерял свою хватку совсем, не нравится мне( читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Мухаммед Абу-РизикАлина Алексеева (II)Юра БорисовЕлена ВалюшкинаДарья ЕкамасоваТимофей ЗайцевВасилий КортуковМаксим КостромыкинФёдор ЛавровАртём ЛемпертЕлена МуравьёваПавел ОрешинЮлия СеринаКсения СурковаЯна ТрояноваРоза Хайруллина
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