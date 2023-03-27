Объявлены победители конкурса ИРИ на создание молодежного контента

Подведены итоги конкурса Института развития интернета на создание молодежного контента. Поддержку получит 81 проект для молодой аудитории на сумму около трех миллиардов рублей, уточняет пресс-служба «ИРИ».
фото: пресс-служба Института развития интернета
41 проект отобран в категории «Контент в блогосфере». Среди них: научно-популярное шоу с участием известных стендап-комиков «Клуб науки и комедии», веб-шоу «Наука для всех», путешествие по российским заповедникам «По пятам» с Региной Тодоренко, общественно-политическое ток-шоу «Новый мир» с ведущей Мариной Ким, цикл роликов о перспективных профессиях «Войти в IT», онлайн-шоу «Спортивный интерес» с Романом Юнусовым, серия видеороликов «Политолог Марк Аркадьевич» о мировой обстановке, «Успех вопреки. История неидеального детства» о людях, преодолевших жизненные трудности, молодежное политическое ток-шоу «Без барьера», серия подкастов «Наше и точка» об истории успешных российских брендов, проект об учителях-блогерах из разных регионов страны «Без роуминга 2.0. Учителя», игровое лингвистическое шоу «Скажи мне это по-русски» и цикл видеороликов «100 главных русских изобретений».
По направлению «Видеоконтент» поддержку получат 17 проектов, включая второй сезон онлайн-шоу о ВУЗах «Ревузор», подростковый драмеди-сериал «Саша против!» от Анны Зайцевой, сериал о современных студентах колледжей и профессиональных училищ «Политех», тревел-шоу о моде «Русский сезон» с Денисом Симачёвым, проект о ключевых исторических событиях «История России» с Сергеем Минаевым, четвертый сезон популярного молодежного сериала «Новенькие. История с неизвестными», романтическая комедия «Мосдвиж», реалити-шоу о молодых врачах «Уездный доктор», документальный сериал «Русская Балтика», второй сезон музыкального шоу «Залетай в тренды» и документальное реалити «Страсти по грантам».
фото: кадр из сериала «Новенький»
В секции «Мультиформатные проекты» – 21 победитель, в том числе профориентирующее шоу для старшеклассников с Ольгой Бузовой «Ольга Вузова», онлайн-проект о многонациональной российской молодежи «Народов много – Родина одна. Образ будущего», истории сильных и вдохновляющих героинь в проекте «О чем молчат женщины», «Кто придумал» о русских изобретателях разных эпох, «История русской мысли» про великих русских мыслителей и философов, «Ты не одна» – психологическая поддержка женщин, чьи мужья находятся в центре военных действий, «Ньютон для чайников» о научных экспериментах в НИИ с молодым ученым-ведущим, профориентационный проект «Собери профессию будущего» для подростков 12–18 лет и проект о жизни известного композитора «Планета Рахманинов». Поддержку также получат две игры. «Буки», совмещающие словесные игры и паззлами и загадками, погрузят пользователя в мир заброшенных библиотек. Комплекс игр «N++» на базе научно-популярного издания N+1 визуализирует физические законы и позволит проводить научные эксперименты виртуально.
Прием заявок проходил с 1 ноября по 1 декабря 2022 года. Всего было подано 1017 заявок, до конкурса допущен 861 проект. В финал вышли 140 проектов из 11 российских регионов — их представили членам Конкурсного комитета на очной защите. Состав победителей был утвержден голосованием Наблюдательного совета.
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