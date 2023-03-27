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Объявлены победители конкурса ИРИ на создание молодежного контента

27 марта
2023 год

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27 марта 2023

Подведены итоги конкурса Института развития интернета на создание молодежного контента. Поддержку получит 81 проект для молодой аудитории на сумму около трех миллиардов рублей, уточняет пресс-служба «ИРИ».

Объявлены победители конкурса ИРИ на создание молодежного контента
фото: пресс-служба Института развития интернета

41 проект отобран в категории «Контент в блогосфере». Среди них: научно-популярное шоу с участием известных стендап-комиков «Клуб науки и комедии», веб-шоу «Наука для всех», путешествие по российским заповедникам «По пятам» с Региной Тодоренко, общественно-политическое ток-шоу «Новый мир» с ведущей Мариной Ким, цикл роликов о перспективных профессиях «Войти в IT», онлайн-шоу «Спортивный интерес» с Романом Юнусовым, серия видеороликов «Политолог Марк Аркадьевич» о мировой обстановке, «Успех вопреки. История неидеального детства» о людях, преодолевших жизненные трудности, молодежное политическое ток-шоу «Без барьера», серия подкастов «Наше и точка» об истории успешных российских брендов, проект об учителях-блогерах из разных регионов страны «Без роуминга 2.0. Учителя», игровое лингвистическое шоу «Скажи мне это по-русски» и цикл видеороликов «100 главных русских изобретений».

По направлению «Видеоконтент» поддержку получат 17 проектов, включая второй сезон онлайн-шоу о ВУЗах «Ревузор», подростковый драмеди-сериал «Саша против!» от Анны Зайцевой, сериал о современных студентах колледжей и профессиональных училищ «Политех», тревел-шоу о моде «Русский сезон» с Денисом Симачёвым, проект о ключевых исторических событиях «История России» с Сергеем Минаевым, четвертый сезон популярного молодежного сериала «Новенькие. История с неизвестными», романтическая комедия «Мосдвиж», реалити-шоу о молодых врачах «Уездный доктор», документальный сериал «Русская Балтика», второй сезон музыкального шоу «Залетай в тренды» и документальное реалити «Страсти по грантам».

Объявлены победители конкурса ИРИ на создание молодежного контента
фото: кадр из сериала «Новенький»

В секции «Мультиформатные проекты» – 21 победитель, в том числе профориентирующее шоу для старшеклассников с Ольгой Бузовой «Ольга Вузова», онлайн-проект о многонациональной российской молодежи «Народов много – Родина одна. Образ будущего», истории сильных и вдохновляющих героинь в проекте «О чем молчат женщины», «Кто придумал» о русских изобретателях разных эпох, «История русской мысли» про великих русских мыслителей и философов, «Ты не одна» – психологическая поддержка женщин, чьи мужья находятся в центре военных действий, «Ньютон для чайников» о научных экспериментах в НИИ с молодым ученым-ведущим, профориентационный проект «Собери профессию будущего» для подростков 12–18 лет и проект о жизни известного композитора «Планета Рахманинов». Поддержку также получат две игры. «Буки», совмещающие словесные игры и паззлами и загадками, погрузят пользователя в мир заброшенных библиотек. Комплекс игр «N++» на базе научно-популярного издания N+1 визуализирует физические законы и позволит проводить научные эксперименты виртуально.

Прием заявок проходил с 1 ноября по 1 декабря 2022 года. Всего было подано 1017 заявок, до конкурса допущен 861 проект. В финал вышли 140 проектов из 11 российских регионов — их представили членам Конкурсного комитета на очной защите. Состав победителей был утвержден голосованием Наблюдательного совета.
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№ 1
Киноман1985   27.03.2023 - 16:01
Три миллиарда, это прилично для интернет-продукта. Надеюсь все деньги точно пойдут по назначению. Количество робот удивляет, а поданных заявок за месяц еще больше. читать далее>>
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