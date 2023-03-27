Стартовал прием заявок на Второй Всероссийский конкурс видео-арта «Миры Тарковского», посвященный преемственности, отсылкам к творчеству Андрея Тарковского в контексте культурной и исторической эпохи и приглашающий к исследованию и переосмыслению наследия режиссера. Об этом сообщает пресс-служба Москино, выступающего организатором конкурса совместно с РОСИЗО и Realist Web Fest.
фото: пресс-служба Москино
К участию приглашаются российские художники и кинематографисты, студенты профильных вузов и все, кто владеет навыками создания видео-арта. Присланные работы должны соответствовать теме конкурса, иметь законченную форму, техническую готовность и продолжительность не более трех минут. Заявки принимаются до 31 мая текущего года. Профессиональное жюри выберет лучшие работы в нескольких номинациях, отсылающих к темам, мотивам и образам, к которым от картины к картине обращался режиссер: Любовь, Детство, Ностальгия, Космос и Пейзаж. Победителей объявят в июле, после чего их работы покажут в кинотеатрах Москино и на площадках по всей России, включая кинофестивали и конкурсы. Финал конкурса с награждением лауреатов пройдет в Ярославле на фестивале Realist Web Fest.
Первый Всероссийский конкурс видео-арта «Миры Тарковского», приуроченный к 90-летию со дня рождения режиссера, был представлен в апреле 2022-го РОСИЗО, Москино и Музеем кино.
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