Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Магическая работа для всей семьи: главные новости AnimeJapan 2023

28 марта
2023 год

Новости кино >>
28 марта 2023
25 и 26 марта в Токио прошел ежегодный ивент AnimeJapan 2023, посвященный индустрии аниме и манги в Японии: множество стендов и мероприятий, связанных с японской гик-культурой, а главное — анонсы новых (сезонов) аниме, живые выступления и демонстрация товаров ведущих японских студий и издательств. Информацию о самых громких проектах, упомянутых в минувшие выходные, собрали ниже.

Магическая работа для всей семьи: главные новости AnimeJapan 2023

Для начала показали новый трейлер второго сезона «Магической битвы», а также объявили творческую группу и сэйю. Судя по ролику, мы наконец узнаем, какое проклятие пробежало между Сатору и Сугуру — то есть предысторию «Магической битвы 0» и первого сезона. Премьера аниме от студии MAPPAБезумный азарт», «Человек-бензопила») запланирована на 6 июля.


Сёта ГосёдзоноРейтинг короля») заменит режиссера первого сезона и полнометражного приквела Сонхо Пака, к работе над сценарием вернется Хироси СэкоСага о Винланде»), а дизайн персонажей по-прежнему разрабатывают Тадаси ХирамацуМастер муси») и Саяка КойсоГинтама»). К уже привычным сэйю добавились Анна Нагасэ (Усио Кофунэ из «Летнего времени») и Такэхито Коясу (Кудзан из «Ван-Писа») — они озвучат Рико Аманай и Тодзи Фусигуро соответственно.

Читать Резензия на фильм «Магическая битва 0»
Также в июле 2023 года покажут продолжение «Реинкарнации безработного» — исекая о нелюдимом отаку среднего возраста, переродившемся в фэнтези мире как маг-вундеркинд Рудеус Грейрат. Создатели второго сезона поделились еще одним трейлером и рассказали об изменениях в составе: режиссером заявлен Хироки ХираноХисонэ и Масотан»), над сценарием работает Тосия ОноОбещанный Неверленд»), главный по персонажам — Санаэ СимадаГотика»). Производством все также занимается студия Bind.



Читать «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» — еще один популярный исекай
Показ аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок» от студии 8bit завершился анонсом второго сезона и полнометражного спин-оффа о детстве Наги Сэйсиро — и как он оказался в футбольном проекте. Информации о релизе пока нет, но есть трейлер и новые сэйю.


К основному составу примкнут:

Рюсэй СидоЮити Накамура (Такэси Цудзии из «Мартовского льва»)
Табито Карасу — Макото Фурукава (Миюки Сироганэ из «Госпожи Кагуи»)
Эйта Отоя — Кэнго Каваниси (Сигэру Яхаба из «Волейбола!!»)
Кэнью Юкимия — Такуя Эгути (Ллойд Форджер из «Семьи шпиона»)
Джулиан ЛокиХиро Симоно (Дзэнъицу Агацума из «Истребителя демонов»)
Леонардо ЛунаСинъитиро Камио (Каэдэ Рукава из «Слэм-данка»).

Читать 22 самых интересных релиза этой весны
После выхода 12-го, заключительного эпизода космического вестерна «Триган: Ураган» на официальном сайте появилась информация о подготовке «финальной фазы» (что бы это ни значило) похождений ганслингера-пацифиста Вэша Урагана. Дата выхода ветер пока не принес.



Читать Рецензия на классического «Тригана»
У аниме «Я и Робоко», основанного на одноименной футуристической манге Сюхэя Миядзаки, появился промо-ролик второго кура. О том, как в жизни школьника Бондо появилась неуклюжая помощница с искусственным интеллектом, мы рассказывали ранее.



И о новинках: Studio DeenБродяга Кэнсин», «Дзюндзи Ито: Маньяк») похвастались, что экранизируют для Netflix сёдзё-мангу «Ооку: Внутренние покои», выходившей с 2004-го по 2020-й.

Магическая работа для всей семьи: главные новости AnimeJapan 2023

Ооку — знаменитый женский квартал в замке Эдо, который станет место действия и полнометражного фильма во вселенной «Мононокэ», но есть нюанс. Создательница первоисточника Фуми Ёсинаги сочинила альтернативную историю, где в период Эдо красная чума унесла жизни большинства мужчин. Теперь их берегут как зеницу ока, все ключевые должности, в том числе сёгуна, взяли на себя женщины, а самых красивых особей прячут в том самом квартале Ооку.

Читать Как студия Deen экранизировала легендарного Дзюндзи Ито
Хватало и анонсов, не подкрепленных впечатляющим видеорядом: например, студия HibariТеккен: Кровные узы») дежурно продлила авантурную супергероику «Старшую карту» на второй сезон, лишь показав новый постер, а David ProductionНесносные пришельцы», «Невероятные приключения ДжоДжо») аналогичным образом сообщили, что некромантскую комедию «Нежити не повезло» стоит ждать в октябре. Аналогичным образом студии Wit и CloverWorks отчитались о будущем супер-хита «Семья шпиона»: второй сезон — в октябре, в декабре — полнометражный фильм с подзаголовком «Код белый», основанный на оригинальном сценарии (но при поддержке Тэцуо Эндо, автора оригинальной манги), а пока — постер.

Магическая работа для всей семьи: главные новости AnimeJapan 2023
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
8-BitCloverWorksDavid ProductionMAPPANetflixStudio BindStudio DeenStudio HibariWitАнимацияанимесёдзё
персоны
Хиро Симоно
фильмы
Безумный азартБродяга КэнсинВан-ПисВолейбол!!ГинтамаГоспожа Кагуя: В любви как на войнеГотикаДзюндзи Ито: МаньякКлинок, рассекающий демоновКоронный бросокЛетнее времяМагическая битваМагическая битва 0. ФильмМартовский левМастер МусиМононокэМононокэ. ФильмНевероятные приключения ДжоДжоНежити не повезлоНесносные пришельцыОбещанный НеверлендРеинкарнация безработногоРейтинг короляСага о ВинландеСемья шпионаСиняя тюрьма: Блю ЛокСтаршая картаТеккен: Кровные узыТриган: БегствоХисонэ и МасоЧеловек-бензопилаЯ и Робоко

фотографии >>
Магическая работа для всей семьи: главные новости AnimeJapan 2023 фотографии
Магическая работа для всей семьи: главные новости AnimeJapan 2023 фотографии
Магическая работа для всей семьи: главные новости AnimeJapan 2023 фотографии
Магическая работа для всей семьи: главные новости AnimeJapan 2023 фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Михаил Чигарёв
26 марта ушёл из жизни актёр Михаил Чигарёв.
Николай Дупак
26 марта ушёл из жизни актёр Николай Дупак.

День рождения >>

Алексей Зайцев
Бахтиёр Ихтияров
Алёна Коломина
Александр Митта
Александр Самойленко
Иннокентий Смоктуновский
Ольга Старченкова
Александр Толмачёв (II)
Геннадий Фролов (II)
Наташа Швец (II)
Дирк Богард
Винс Вон
Амайя Саламанка
Джулия Стайлз
Срджан Тодорович
Дайан Уист
Ник Фрост
все родившиеся 28 марта >>

Афиша кино >>

Жюль и Джим
драма, мелодрама, экранизация
Франция, 1961
Любовь-морковь. Восстание машин
комедия, научная фантастика
Россия, 2023
Проклятие: Посвящение
детектив, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2023
Айта
детектив, драма, триллер
Россия, 2022
Дитя тьмы
драма, фильм ужасов
Мексика, Перу, 2022
Её заветное желание
драма, комедия, мелодрама, экранизация
Япония, 2020
Бойтесь своих желаний
научная фантастика, фильм ужасов
Канада, 2022
Ночная сова
детектив, исторический фильм, триллер
Южная Корея, 2022
Приключения аргонавтов
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Франция, 2022
Тень Караваджо
биография, драма, исторический фильм
Италия, Франция, 2022
Экзорцистка
триллер, фильм ужасов
Мексика, 2022
Бхола
боевик, криминальный фильм, приключения, триллер
Индия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен