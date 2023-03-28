Магическая работа для всей семьи: главные новости AnimeJapan 2023

25 и 26 марта в Токио прошел ежегодный ивент AnimeJapan 2023
, посвященный индустрии аниме и манги в Японии: множество стендов и мероприятий, связанных с японской гик-культурой, а главное — анонсы новых (сезонов) аниме, живые выступления и демонстрация товаров ведущих японских студий и издательств. Информацию о самых громких проектах, упомянутых в минувшие выходные, собрали ниже.
Для начала показали новый трейлер второго сезона «Магической битвы
», а также объявили творческую группу и сэйю. Судя по ролику, мы наконец узнаем, какое проклятие пробежало между Сатору
и Сугуру
— то есть предысторию «Магической битвы 0
» и первого сезона. Премьера аниме от студии MAPPA
(«Безумный азарт
», «Человек-бензопила
») запланирована на 6 июля.
Сёта Госёдзоно
(«Рейтинг короля
») заменит режиссера первого сезона и полнометражного приквела Сонхо Пака
, к работе над сценарием вернется Хироси Сэко
(«Сага о Винланде
»), а дизайн персонажей по-прежнему разрабатывают Тадаси Хирамацу
(«Мастер муси
») и Саяка Койсо
(«Гинтама
»). К уже привычным
сэйю добавились Анна Нагасэ
(Усио Кофунэ из «Летнего времени
») и Такэхито Коясу
(Кудзан из «Ван-Писа
») — они озвучат Рико Аманай и Тодзи Фусигуро соответственно.
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Резензия на фильм «Магическая битва 0»
Также в июле 2023 года покажут продолжение «Реинкарнации безработного
» — исекая о нелюдимом отаку среднего возраста, переродившемся в фэнтези мире как маг-вундеркинд Рудеус Грейрат. Создатели второго сезона поделились еще одним
трейлером и рассказали об изменениях в составе: режиссером заявлен Хироки Хирано
(«Хисонэ и Масотан
»), над сценарием работает Тосия Оно
(«Обещанный Неверленд
»), главный по персонажам — Санаэ Симада
(«Готика
»). Производством все также занимается студия Bind
.
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«Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» — еще один популярный исекай
Показ аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок
» от студии 8bit
завершился анонсом второго сезона и полнометражного спин-оффа о детстве Наги Сэйсиро — и как он оказался в футбольном проекте. Информации о релизе пока нет, но есть трейлер и новые сэйю.
К основному составу
примкнут:
Рюсэй Сидо
— Юити Накамура
(Такэси Цудзии из «Мартовского льва
»)
Табито Карасу — Макото Фурукава
(Миюки Сироганэ из «Госпожи Кагуи
»)
Эйта Отоя — Кэнго Каваниси
(Сигэру Яхаба из «Волейбола!!
»)
Кэнью Юкимия — Такуя Эгути
(Ллойд Форджер из «Семьи шпиона
»)
Джулиан Локи
— Хиро Симоно
(Дзэнъицу Агацума из «Истребителя демонов
»)
Леонардо Луна
— Синъитиро Камио
(Каэдэ Рукава из «Слэм-данка
»).
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22 самых интересных релиза этой весны
После выхода 12-го, заключительного эпизода космического вестерна «Триган: Ураган
» на официальном сайте появилась информация о подготовке «финальной фазы» (что бы это ни значило) похождений ганслингера-пацифиста Вэша Урагана
. Дата выхода ветер пока не принес.
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Рецензия на классического «Тригана»
У аниме «Я и Робоко
», основанного на одноименной футуристической манге Сюхэя Миядзаки
, появился промо-ролик второго кура. О том, как в жизни школьника Бондо
появилась неуклюжая помощница с искусственным интеллектом
, мы рассказывали ранее
.
И о новинках: Studio Deen
(«Бродяга Кэнсин
», «Дзюндзи Ито: Маньяк
») похвастались, что экранизируют для Netflix сёдзё-мангу
«Ооку: Внутренние покои
», выходившей с 2004-го по 2020-й.
Ооку — знаменитый женский квартал в замке Эдо, который станет
место действия и полнометражного фильма
во вселенной «Мононокэ
», но есть нюанс. Создательница первоисточника Фуми Ёсинаги
сочинила альтернативную историю, где в период Эдо красная чума унесла жизни большинства мужчин. Теперь их берегут как зеницу ока, все ключевые должности, в том числе сёгуна, взяли на себя женщины, а самых красивых особей прячут в том самом квартале Ооку.
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Как студия Deen экранизировала легендарного Дзюндзи Ито
Хватало и анонсов, не подкрепленных впечатляющим видеорядом: например, студия Hibari
(«Теккен: Кровные узы
») дежурно продлила авантурную супергероику
«Старшую карту
» на второй сезон, лишь показав новый постер
, а David Production
(«Несносные пришельцы
», «Невероятные приключения ДжоДжо
») аналогичным образом сообщили, что некромантскую комедию
«Нежити не повезло
» стоит ждать в октябре. Аналогичным
образом студии Wit
и CloverWorks
отчитались о будущем супер-хита
«Семья шпиона
»: второй сезон — в октябре, в декабре — полнометражный фильм с подзаголовком «Код белый», основанный на оригинальном сценарии (но при поддержке Тэцуо Эндо
, автора оригинальной манги), а пока — постер.
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