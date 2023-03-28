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«Бука», «Кощей» и «Финник» номинированы на анимационную премию «Икар»

28 марта
2023 год

Новости кино >>
28 марта 2023

Объявлены номинанты IX Национальной анимационной премии «Икар». Всего на соискание наград было подано 145 работ. Церемония вручения состоится в театре «Школа современной пьесы» в День российской анимации, 8 апреля, сообщают организаторы премии.

«Бука», «Кощей» и «Финник» номинированы на анимационную премию «Икар»
фото: К/ф «Финник»

В номинации «Короткий метр» заявлены «Ванлав», «Миллионы алых роз», «Подсолнух», «Украденная мелодия» и «Чужой хлеб», а среди полнометражных работ за победу поборются «Бука. Мое любимое чудище», «Кощей. Похититель невест» и «Финник». В категории «Эпизод» на премии представлены «Буква Х» (сериал «Бодо Бородо. Бокварь»), «Сосульки» (сериал «Маленькие лесные истории»), «Увлекательный день» (сериал «Зебра в клеточку») и «Ушки для Ушарика» (сериал «Малышарики идут в детский сад»). Статуэтку за лучший стартап могут получить авторы проектов «Детектив Финник», «Отель у овечек», «Ум и Хрум», «Умка». В номинации «Дело» могут отметить Elephant Moving Company, «Андрей Сахаров. По ту сторону окна», Заставки-названия к рубрикам для документального фильма про студию «Мельница», «Расстройство аутистического спектра» и «Спи, мой хороший».

Среди режиссеров на победу претендуют Андрей Бахурин («Чужой хлеб»), Галина Голубева («Миллионы алых роз»), Наталья МирзоянЖираф»), Наталья Чернышева («Подсолнух») и Варя Яковлева («Ванлав»), а среди аниматоров — Георгий Богуславский, Василий Чирков, Екатерина Рыкова, Ольга Федорова за «Украденную мелодию», Алла Вартанян и Карина Погорелова («Кстати о птичках»), Евгений Иванов, Андрей Парыгин, Алина Натахина, работавшие над проектом «Маленькие лесные истории. Сосульки», Рим ШарафутдиновЗолотой дворец»), Алла Соловьева и Егор Табачников («Носки для Звезды»). В категории «Актер» заявлены Диомид Виноградов («Книга рецептов»), Павел Любимцев («Сказка о дружбе»), Екатерина Тарасова («Кощей. Похититель невест»), Александр Феклистов («Жираф») и Михаил Хрусталев («Финник»). Лучшим персонажем могут назвать Бодо Бородо (сериал «Бодо Бородо»), Кактуса («Школа елок»), Паучка («Носки для Звезды»), Певицу («Миллионы алых роз») и Финника («Финник»). С полным списком номинантов можно ознакомиться на сайте премии.

«Бука», «Кощей» и «Финник» номинированы на анимационную премию «Икар»
фото: К/ф «Кощей. Похититель невест»

В почетной номинации «Мастер» за вклад в искусство мультипликации приз будет вручен Нине Николаевне Виноградовой, художнику-постановщику кукольных мультфильмов. В номинации «Продюсер» награда будет вручена председателю Совета директоров киностудии Союзмультфильм» Юлиане Слащевой – за достижения студии последних лет, небывалые масштабы анимационного производства, коммерческие успехи минувшего года и значительный вклад в развитие российской анимационной индустрии на посту председателя Правления Ассоциации анимационного кино.

Традиционно каждая церемония носит тематический характер, и в этом году церемония будет посвящена котам – любимым персонажам медиа, оказывающим психотерапевтическое воздействие, а также героям многих отечественных мультфильмов. Они появятся в заставках роликов номинаций и будут предварять вручение каждого профессионального приза.
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обсуждение >>
№ 2
Pumpkin   28.03.2023 - 14:49
господи, ну вот мультики это вообще не наша сильная сторона. на что там это претендовать может - у меня как бы есть тысячи вопросов) читать далее>>
№ 1
Киноман1985   28.03.2023 - 13:36
Даже из мультиков больше хочется увидеть, чем из современного кино. Кощей какой крутой получится, одного фото хватает понять, что красиво снят. читать далее>>
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