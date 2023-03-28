Кологривый и Муцениеце снимаются в комедии «Я — медведь»

По сюжету семья Ковалевых переживает не лучшие времена. Папа Александр (Кологривый), в прошлом капитан местного хоккейного клуба «Тайга», так и не может восстановиться после серьезной травмы. Маме (Муцениеце) приходится справляться с вынужденной ролью главы семьи. Дочь Лиза в разгаре кризиса переходного возраста, а у младшего сына Жени нет друзей — ни во дворе, ни в школе. И когда он приносит в дом крошечного медвежонка, отбившегося на окраине города от медведицы, — их мир, кажется, вовсе начинает трещать по швам. Но возможно именно мишка — последний шанс Ковалевых сохранить семью.
Сценарий был написан еще летом, но больше полугода группа ждала рождения главного актера. Все медведицы рожают в одно время в году — после зимней спячки. На самом деле в фильме участвуют два медвежонка — Леша и Маша. Если один устает, его заменяет другой. Поскольку медвежата в этот период жизни растут очень быстро, съемки сцен фильма запланированы последовательно.
«Я никогда не тратил столько времени на один кадр. Мы очень бережно относимся к нашим маленьким актерам и стараемся сделать так, чтобы все было максимально по-настоящему. Кажется, что между медвежатами и съемочной группой случилась какая-то магия. Когда в кадре появляется межвежья мордашка, группа замирает от умиления. Завидую актерам!» — рассказал режиссер Кирилл Кемниц («Кентавр»).
Семейная комедия «Я — медведь» выйдет в кинотеатрах России и СНГ осенью 2023 года.
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