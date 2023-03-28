Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Кологривый и Муцениеце снимаются в комедии «Я — медведь»

28 марта
2023 год

Новости кино >>
28 марта 2023
В Минске стартовали съемки семейной комедии «Я — медведь», где вместе с Никитой Кологривым и Агатой Муцениеце в кадре появится настоящий медвежонок, сообщает пресс-служба проекта.

Кологривый и Муцениеце снимаются в комедии «Я — медведь»
фото: Пресс-служба проекта «Я — медведь»

По сюжету семья Ковалевых переживает не лучшие времена. Папа Александр (Кологривый), в прошлом капитан местного хоккейного клуба «Тайга», так и не может восстановиться после серьезной травмы. Маме (Муцениеце) приходится справляться с вынужденной ролью главы семьи. Дочь Лиза в разгаре кризиса переходного возраста, а у младшего сына Жени нет друзей — ни во дворе, ни в школе. И когда он приносит в дом крошечного медвежонка, отбившегося на окраине города от медведицы, — их мир, кажется, вовсе начинает трещать по швам. Но возможно именно мишка — последний шанс Ковалевых сохранить семью.

В фильме также заняты Дмитрий Калихов, Екатерина Борисова, Андрей Пынзару, Михаил Евланов, Ольга Тумайкина и другие.

Кологривый и Муцениеце снимаются в комедии «Я — медведь»
фото: Пресс-служба проекта «Я — медведь»

Сценарий был написан еще летом, но больше полугода группа ждала рождения главного актера. Все медведицы рожают в одно время в году — после зимней спячки. На самом деле в фильме участвуют два медвежонка — Леша и Маша. Если один устает, его заменяет другой. Поскольку медвежата в этот период жизни растут очень быстро, съемки сцен фильма запланированы последовательно.

«Я никогда не тратил столько времени на один кадр. Мы очень бережно относимся к нашим маленьким актерам и стараемся сделать так, чтобы все было максимально по-настоящему. Кажется, что между медвежатами и съемочной группой случилась какая-то магия. Когда в кадре появляется межвежья мордашка, группа замирает от умиления. Завидую актерам!» — рассказал режиссер Кирилл КемницКентавр»).

Семейная комедия «Я — медведь» выйдет в кинотеатрах России и СНГ осенью 2023 года.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Дарья Логич   28.03.2023 - 19:12
Вообще именно сама идея с медвежонком мне кажется очень даже милой! И не очень банально, и как-то неожиданно для зрителя будет. А так посмотрим, Муценидзе мало снимается в годном читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   28.03.2023 - 19:09
Это ради экономии средств, легче поехать в другую страну, чем снимать у себя. Значит в разы дешевле выходит. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Михаил ЕвлановДмитрий КалиховКирилл КемницНикита КологривыйАгата МуцениецеАндрей ПынзаруОльга Тумайкина
фильмы
Кентавр

фотографии >>
Кологривый и Муцениеце снимаются в комедии «Я — медведь» фотографии
Кологривый и Муцениеце снимаются в комедии «Я — медведь» фотографии
Кологривый и Муцениеце снимаются в комедии «Я — медведь» фотографии
Кологривый и Муцениеце снимаются в комедии «Я — медведь» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Смирнов
27 марта ушёл из жизни актёр Владимир Смирнов.
Михаил Чигарёв
26 марта ушёл из жизни актёр Михаил Чигарёв.
Николай Дупак
26 марта ушёл из жизни актёр Николай Дупак.

День рождения >>

Алексей Зайцев
Бахтиёр Ихтияров
Алёна Коломина
Александр Митта
Александр Самойленко
Иннокентий Смоктуновский
Ольга Старченкова
Александр Толмачёв (II)
Геннадий Фролов (II)
Наташа Швец (II)
Дирк Богард
Винс Вон
Амайя Саламанка
Джулия Стайлз
Срджан Тодорович
Дайан Уист
Ник Фрост
все родившиеся 28 марта >>

Афиша кино >>

Жюль и Джим
драма, мелодрама, экранизация
Франция, 1961
Любовь-морковь. Восстание машин
комедия, научная фантастика
Россия, 2023
Проклятие: Посвящение
детектив, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2023
Айта
детектив, драма, триллер
Россия, 2022
Дитя тьмы
драма, фильм ужасов
Мексика, Перу, 2022
Её заветное желание
драма, комедия, мелодрама, экранизация
Япония, 2020
Тень Караваджо
биография, драма, исторический фильм
Италия, Франция, 2022
Бойтесь своих желаний
научная фантастика, фильм ужасов
Канада, 2022
Ночная сова
детектив, исторический фильм, триллер
Южная Корея, 2022
Приключения аргонавтов
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Франция, 2022
Экзорцистка
триллер, фильм ужасов
Мексика, 2022
Бхола
боевик, криминальный фильм, приключения, триллер
Индия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram