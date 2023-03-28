Дебютные проекты «Собери меня, если сможешь» и «Старость, я люблю тебя» получат поддержку ИРИ

Институт развития интернета (ИРИ) подвел итоги конкурса на создание дебютных работ, среди которых – пилотные серии художественных, анимационных, документальных сериалов и короткометражные проекты начинающих режиссеров и сценаристов. Общая сумма поддержки составила почти 57 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ИРИ.
фото: Пресс-служба ИРИ
Среди победителей – комедийный фильм «Премия» о жителях маленького города, сериал «Собери меня, если сможешь» о победившем зависимость наркомане, ностальгический комедийный сериал «Старость, я люблю тебя!», короткометражная драма «Соседки», посвященный проблемам буллинга фильм «Идеальный класс» и другие игровые проекты.
В числе документальных работ – веб-сериал «Мексика и Россия: союз двух культур», проект «Искусство танцевать: Балет» о развитии танцевального искусства в России, история одной семьи в короткометражном фильме «Там, где ты спишь» и другие. Поддержку также получат анимационные сериалы «Кит плывет на Север» по одноименной философской сказке Анастасии Строкиной, «Метеопатруль» о буднях молодых российских ученых, «Арктика 17» в жанре космической научной фантастики.
До конкурса было допущено 157 проектов, из которых 31 финалист представлен членам Конкурсного комитета на очной защите. Среди обязательных условий – участие в проекте дебютанта-сценариста или дебютанта-режиссера с образованием по одной из следующих специальностей: сценарное мастерство, режиссура кино и телевидения (включая документальное), актерское мастерство, анимация, реклама и связи с общественностью. Также требовалось письмо о поддержке от опытного наставника.
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