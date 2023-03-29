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Стартовали съемки музыкальной драмы Сергея Жукова «Плакса»

29 марта
2023 год

Новости кино >>
29 марта 2023
Сергей Жуков выступает шоураннером восьмисерийной музыкальной драмы «Плакса», к съемкам которой приступили СТС и компания «Руки вверх! Продакшн». Главную роль — певицы Маши, столкнувшейся с буллингом сверстников, — исполняет 15-летняя Ника Жукова, а ее одноклассников и друзей играют поп-звезда Ваня Дмитриенко, Диана Енакаева, Даниил Изотов, Софья Николаева и Алексей Онежен. Премьера состоится в новом сезоне на СТС и на more.tv, уточняет пресс-служба телеканала.

Стартовали съемки музыкальной драмы Сергея Жукова «Плакса»
фото: пресс-служба телеканала СТС

Генеральный продюсер, музыкальный продюсер и автор сценария сериала Сергей Жуков «всегда мечтал популяризовать живую музыку среди подростков. Чтобы девчонки и мальчишки, как и после просмотра "Ранеток", взялись за гитары. Кроме того, на примере героини хочется показать, что музыка спасает в трудные моменты, когда никто тебя не понимает, когда не знаешь, где и как выплеснуть свои эмоции и протесты. Что и происходит с Машей, которую не принимают в новой школе».

По сюжету архитектурный бизнес отца Маши прогорает, и семья переезжает к бабушке в небольшой городок Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке Маше непросто смириться с бытом провинциальной школы и местными порядками. Новые одноклассники во главе с лидером школы и певицей Крис (Енакаева) не в восторге от новенькой и делают ее жизнь невыносимой. Травля ужесточается, когда Маша влюбляется в парня Крис (Онежен) и собирает свой бэнд (Дмитриенко, Изотов, Николаева) — «Плакса».

Стартовали съемки музыкальной драмы Сергея Жукова «Плакса»
фото: пресс-служба телеканала СТС

«Это мой первый большой проект, и я в предвкушении чего-то масштабного. Ведь для меня это колоссальный опыт», — поделилась Ника Жукова, у которой за плечами участие в фильме «Артек. Большое путешествие», спектакли в Детском музыкальном театре юного актера и съемки собственных клипов. Сейчас она увлечена современной хореографией, акробатикой и игрой на фортепиано. Ради первой главной роли Ника научилась играть на гитаре и плотно занялась вокалом, совмещая съемки с учебой. «Я учусь заочно, что очень удобно. Днем снимаюсь, а по вечерам и в выходные выхожу на связь с учителями. Просто понимаю, что в будущем точно свяжу свою жизнь с кино и театром», — признается юная актриса.

В каждой серии музыкальной драмы зрителей ждет не только эксклюзивный трек, но и полноценный клип: по сюжету Маша фантазирует в самые трудные моменты. «Каждая песня посвящена какой-то проблеме главной героини, — рассказывает Сергей Жуков. — Будут два классных трека Вани Дмитриенко, версии хитов Цоя и "Сектора Газа" и много моего материала. Мы записали 12 песен, которые в результате превратятся в альбом группы "Плакса"».

Стартовали съемки музыкальной драмы Сергея Жукова «Плакса»
фото: пресс-служба телеканала СТС

Работа над сериалом, включая написание саундтреков, заняла полтора года. Режиссерское кресло займет Андрей Силкин. Кастинг на роли школьников шел четыре месяца. Одну из главных ролей — влюбленного в Машу бас-гитариста Никиту — исполняет Ваня Дмитриенко. По словам Жукова, «найти талантливого, поющего и играющего парня среди актеров этого возраста практически нереально. А с Ваней мы часто пересекались в нашем музыкальном цеху. И он как раз пример того, как в 16 лет своим трудом можно достичь большого успеха в масштабах целой страны. Надо отдать должное Ване: он специально перенес гастроли на лето. И это дорогого стоит».
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№ 2
Киноман1985   29.03.2023 - 13:20
... Да и деньги некуда девать. Снимает детское кино, зачем. Разве дети сейчас смотрят отечественное кино для них же. А взрослым то же не по кайфу придется. Деньги на ветер. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   29.03.2023 - 12:09
Жукову видимо уже некуда просто залезть, поэтому он пошел свое кино снимать. На самом деле не думаю, что он что-то великое сможет снять читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Стартовали съемки музыкальной драмы Сергея Жукова «Плакса» фотографии
Стартовали съемки музыкальной драмы Сергея Жукова «Плакса» фотографии
Стартовали съемки музыкальной драмы Сергея Жукова «Плакса» фотографии
Стартовали съемки музыкальной драмы Сергея Жукова «Плакса» фотографии
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