Стартовали съемки музыкальной драмы Сергея Жукова «Плакса»

Генеральный продюсер, музыкальный продюсер и автор сценария сериала Сергей Жуков «всегда мечтал популяризовать живую музыку среди подростков. Чтобы девчонки и мальчишки, как и после просмотра "Ранеток", взялись за гитары. Кроме того, на примере героини хочется показать, что музыка спасает в трудные моменты, когда никто тебя не понимает, когда не знаешь, где и как выплеснуть свои эмоции и протесты. Что и происходит с Машей, которую не принимают в новой школе».
По сюжету архитектурный бизнес отца Маши прогорает, и семья переезжает к бабушке в небольшой городок Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке Маше непросто смириться с бытом провинциальной школы и местными порядками. Новые одноклассники во главе с лидером школы и певицей Крис (Енакаева) не в восторге от новенькой и делают ее жизнь невыносимой. Травля ужесточается, когда Маша влюбляется в парня Крис (Онежен) и собирает свой бэнд (Дмитриенко, Изотов, Николаева) — «Плакса».
фото: пресс-служба телеканала СТС
«Это мой первый большой проект, и я в предвкушении чего-то масштабного. Ведь для меня это колоссальный опыт», — поделилась Ника Жукова, у которой за плечами участие в фильме «Артек. Большое путешествие», спектакли в Детском музыкальном театре юного актера и съемки собственных клипов. Сейчас она увлечена современной хореографией, акробатикой и игрой на фортепиано. Ради первой главной роли Ника научилась играть на гитаре и плотно занялась вокалом, совмещая съемки с учебой. «Я учусь заочно, что очень удобно. Днем снимаюсь, а по вечерам и в выходные выхожу на связь с учителями. Просто понимаю, что в будущем точно свяжу свою жизнь с кино и театром», — признается юная актриса.
В каждой серии музыкальной драмы зрителей ждет не только эксклюзивный трек, но и полноценный клип: по сюжету Маша фантазирует в самые трудные моменты. «Каждая песня посвящена какой-то проблеме главной героини, — рассказывает Сергей Жуков. — Будут два классных трека Вани Дмитриенко, версии хитов Цоя и "Сектора Газа" и много моего материала. Мы записали 12 песен, которые в результате превратятся в альбом группы "Плакса"».
фото: пресс-служба телеканала СТС
Работа над сериалом, включая написание саундтреков, заняла полтора года. Режиссерское кресло займет Андрей Силкин. Кастинг на роли школьников шел четыре месяца. Одну из главных ролей — влюбленного в Машу бас-гитариста Никиту — исполняет Ваня Дмитриенко. По словам Жукова, «найти талантливого, поющего и играющего парня среди актеров этого возраста практически нереально. А с Ваней мы часто пересекались в нашем музыкальном цеху. И он как раз пример того, как в 16 лет своим трудом можно достичь большого успеха в масштабах целой страны. Надо отдать должное Ване: он специально перенес гастроли на лето. И это дорогого стоит».
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