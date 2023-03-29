Ирина Темичева и Артём Карасёв сыграли в мелодраме «Требуется мама»

«Наш проект, в первую очередь, о любви и семейных ценностях. Моя героиня хочет стать счастливой и сделать этот мир лучше. Вопреки всем обстоятельствам, с которыми ей приходится столкнуться, она остается доброй и человечной, а эти качества, я считаю, очень важны в людях», — рассказала Ирина Темичева.
По сюжету накануне свадьбы Алла застала жениха с другой. Подруга Катя хочет помочь ей и регистрируется на сайте знакомств от имени Аллы. После нескольких неудачных попыток, достойный мужчина все-таки находится – это симпатичный бизнесмен Максим. Их отношения развиваются прекрасно, но внезапно выясняется, что Максим потерял любимую жену и теперь ищет не столько женщину для себя, сколько мать для своих детей. Его семья считает, что Алла охотится за недвижимостью и бизнесом, но пока они строят интриги, чтобы избавиться от девушки, сами попадают в неприятную ситуацию с опекой. Максиму предстоит не только наладить проблемы, из-за которых он может лишиться детей, но сделать так, чтобы Алла снова поверила ему.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Артёму Карасёву «достался персонаж с тяжелой судьбой – он потерял любимую женщину и остался один с двумя детьми. Именно они помогают ему пережить утрату – он понимает, что несет за них ответственность, ведь будучи отцом, не может сдаться и утонуть в горе».
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