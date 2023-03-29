Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ирина Темичева и Артём Карасёв сыграли в мелодраме «Требуется мама»

29 марта
2023 год

Новости кино >>
29 марта 2023
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Карена Захарова «Требуется мама». Согласно пресс-службе канала «Dомашний», главные роли в мини-сериале исполнили Ирина Темичева и Артём Карасёв.

Ирина Темичева и Артём Карасёв сыграли в мелодраме «Требуется мама»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Наш проект, в первую очередь, о любви и семейных ценностях. Моя героиня хочет стать счастливой и сделать этот мир лучше. Вопреки всем обстоятельствам, с которыми ей приходится столкнуться, она остается доброй и человечной, а эти качества, я считаю, очень важны в людях», — рассказала Ирина Темичева.

По сюжету накануне свадьбы Алла застала жениха с другой. Подруга Катя хочет помочь ей и регистрируется на сайте знакомств от имени Аллы. После нескольких неудачных попыток, достойный мужчина все-таки находится – это симпатичный бизнесмен Максим. Их отношения развиваются прекрасно, но внезапно выясняется, что Максим потерял любимую жену и теперь ищет не столько женщину для себя, сколько мать для своих детей. Его семья считает, что Алла охотится за недвижимостью и бизнесом, но пока они строят интриги, чтобы избавиться от девушки, сами попадают в неприятную ситуацию с опекой. Максиму предстоит не только наладить проблемы, из-за которых он может лишиться детей, но сделать так, чтобы Алла снова поверила ему.

Ирина Темичева и Артём Карасёв сыграли в мелодраме «Требуется мама»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Артёму Карасёву «достался персонаж с тяжелой судьбой – он потерял любимую женщину и остался один с двумя детьми. Именно они помогают ему пережить утрату – он понимает, что несет за них ответственность, ведь будучи отцом, не может сдаться и утонуть в горе».

В сериале также сыграли Елена Блинникова, Мария Кунах, Людмила Собко, Владимир Воробьёв, Артём Крестников, Александр Макаршин и Екатерина Ляхова. За визуальную составляющую отвечают оператор Владимир Звёздочкин и художник-постановщик Игорь Гембель-Зайкин.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Pumpkin   29.03.2023 - 15:30
ой господи боже, ну как-то совсем тоскливо все. Требуется мама - название то какое надо было придумать аахах но вообе кринж, неинтересно читать далее>>
№ 1
Киноман1985   29.03.2023 - 13:22
Лучшая роль Темичевой, в Камеди Клаб, когда она сыграла пару с Карибидисом в ресторане. Это было круто. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
В конце марта «Dомашний» покажет «Сказочные мелодрамы» с Галиной Безрук и Ильей Алексеевым
Милана Бру и Артем Карасев заключают фиктивный брак в мелодраме «Мама всегда права»
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Елена БлинниковаВладимир Воробьёв (II)Игорь Гембель-ЗайкинКарен ЗахаровВладимир ЗвёздочкинАртём КарасевАртём КрестниковМария КунахЕкатерина Ляхова (II)Александр МакаршинЛюдмила СобкоИрина Темичева
фильмы
Требуется мама

фотографии >>
Ирина Темичева и Артём Карасёв сыграли в мелодраме «Требуется мама» фотографии
Ирина Темичева и Артём Карасёв сыграли в мелодраме «Требуется мама» фотографии
Ирина Темичева и Артём Карасёв сыграли в мелодраме «Требуется мама» фотографии
Ирина Темичева и Артём Карасёв сыграли в мелодраме «Требуется мама» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Смирнов
27 марта ушёл из жизни актёр Владимир Смирнов.
Михаил Чигарёв
26 марта ушёл из жизни актёр Михаил Чигарёв.
Николай Дупак
26 марта ушёл из жизни актёр Николай Дупак.

День рождения >>

Толепберген Байсакалов
Михаил Бракоренко
Станислав Говорухин
Кирилл Жандаров
Зарина Низамиддинова
Владимир Пресняков
Борис Романов
Александр Фатюшин
Ксения Хаирова
Эрик Айдл
Брендан Глисон
Бад Корт
Кристофер Ламберт
Люси Лоулесс
Дэннис О'Киф
Теренс Хилл
все родившиеся 29 марта >>

Афиша кино >>

Жюль и Джим
драма, мелодрама, экранизация
Франция, 1961
Любовь-морковь. Восстание машин
комедия, научная фантастика
Россия, 2023
Проклятие: Посвящение
детектив, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2023
Тень Караваджо
биография, драма, исторический фильм
Италия, Франция, 2022
Айта
детектив, драма, триллер
Россия, 2022
Дитя тьмы
драма, фильм ужасов
Мексика, Перу, 2022
Её заветное желание
драма, комедия, мелодрама, экранизация
Япония, 2020
Бойтесь своих желаний
научная фантастика, фильм ужасов
Канада, 2022
Ночная сова
детектив, исторический фильм, триллер
Южная Корея, 2022
Приключения аргонавтов
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Франция, 2022
Экзорцистка
триллер, фильм ужасов
Мексика, 2022
Бхола
боевик, криминальный фильм, приключения, триллер
Индия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен