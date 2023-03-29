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Ольга Михайлова и Сергей Мухин пообещали не любить

29 марта
2023 год

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29 марта 2023

Ольга Михайлова и Сергей Мухин сыграли главные роли в четырехсерийной мелодраме Эдуарда Пальмова «Обещаю не любить», чьи съемки завершились на днях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний», на котором состоится премьера этого мини-сериала.

Ольга Михайлова и Сергей Мухин пообещали не любить
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Сильных персонажей играть всегда интересно. Интереснее, чем классических подстраивающихся и долготерпящих. Екатерина — девушка с внутренним стержнем, самодостаточна, субъектна. И хотя эта героиня в чем-то схожа со мной и потому абсолютно понятна мне, эта работа не сводилась до игры "я в предлагаемых обстоятельствах". У нас разные взгляды на жизнь и разные вкусы. На мужчин, например», — рассказала Ольга Михайлова.

Зрительницам поведают об успешном ландшафтном дизайнере Екатерине, работающей в лучшем архитектурном бюро города. Новый масштабный проект обещает открыть девушке карьерные перспективы, о которых она давно мечтала. Но вскоре героиня узнает, что у нее серьезная болезнь. Желая завершить важный проект, Екатерина решает никому об этом не рассказывать, из-за чего впоследствии теряет не только дело жизни, но и любимого человека.

Ольга Михайлова и Сергей Мухин пообещали не любить
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Однажды к нам на съемки заглянул очаровательный лабрадор по кличке Шадо в качестве лохматого актера, и группа растаяла от умиления. Затем на площадке появилась прекрасная девочка, играющая мою маленькую племянницу и тут же принялась играть с собакой. Вдобавок ко всему для одного кадра принесли грудного младенца – самого юного актера в нашем сериале. Он сладко проспал всё время и даже улыбался во сне. Это была чудесная смена, вдохнувшая много доброты и тепла в нашу работу», — вспоминает Сергей Мухин.

Компанию вышеназванным актерам составят Илья Алексеев, Александр Лымарев, Любовь Хацкевич, Надежда Бурнашова, Евгения Сергеева, Александр Терехов, Дмитрий Трифонов и Ирина Якубенко. Оператором выступил Алексей Коцоев, а художником-постановщиком — Александр Панюшкин.
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№ 1
Pumpkin   29.03.2023 - 15:31
пообещали не любить - драмы домашнего как смысл жизни. Как-то прям совсем скудненько и как всегда не слишком уж оригинально читать далее>>
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Ольга Михайлова и Сергей Мухин пообещали не любить фотографии
Ольга Михайлова и Сергей Мухин пообещали не любить фотографии
Ольга Михайлова и Сергей Мухин пообещали не любить фотографии
Ольга Михайлова и Сергей Мухин пообещали не любить фотографии
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