Ольга Михайлова и Сергей Мухин пообещали не любить

«Сильных персонажей играть всегда интересно. Интереснее, чем классических подстраивающихся и долготерпящих. Екатерина — девушка с внутренним стержнем, самодостаточна, субъектна. И хотя эта героиня в чем-то схожа со мной и потому абсолютно понятна мне, эта работа не сводилась до игры "я в предлагаемых обстоятельствах". У нас разные взгляды на жизнь и разные вкусы. На мужчин, например», — рассказала Ольга Михайлова.
Зрительницам поведают об успешном ландшафтном дизайнере Екатерине, работающей в лучшем архитектурном бюро города. Новый масштабный проект обещает открыть девушке карьерные перспективы, о которых она давно мечтала. Но вскоре героиня узнает, что у нее серьезная болезнь. Желая завершить важный проект, Екатерина решает никому об этом не рассказывать, из-за чего впоследствии теряет не только дело жизни, но и любимого человека.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
«Однажды к нам на съемки заглянул очаровательный лабрадор по кличке Шадо в качестве лохматого актера, и группа растаяла от умиления. Затем на площадке появилась прекрасная девочка, играющая мою маленькую племянницу и тут же принялась играть с собакой. Вдобавок ко всему для одного кадра принесли грудного младенца – самого юного актера в нашем сериале. Он сладко проспал всё время и даже улыбался во сне. Это была чудесная смена, вдохнувшая много доброты и тепла в нашу работу», — вспоминает Сергей Мухин.
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