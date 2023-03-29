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Владислав Абашин пытается сбежать из секты в эксклюзивном отрывке из фильма «Волны»

29 марта
2023 год

Новости кино >>
29 марта 2023

Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент драмы «Волны» режиссёра Михаила БрашинскогоШопинг-тур»). В нём главный герой уговаривает свою подругу сбежать вместе.


После пережитой страшной трагедии герой оставляет свою прежнюю жизнь. В прошлое уходит все, что казалось важным — работа, успех, привычные ритмы большого города. Но мир людей отказывается отпускать его, врывается в избранное им одиночество, манит новыми возможностями. Неожиданно для себя герой находит новый дом, где вроде бы обретает покой, любовь и ответы на свои мучительные вопросы. Но правильные ли это ответы? И какую цену придется заплатить, чтобы выжить и остаться собой?

Владислав Абашин пытается сбежать из секты в эксклюзивном отрывке из фильма «Волны»

Главные роли в картине исполнили Владислав Абашин, Виктория Толстоганова, Александр Шепс, Ирина Бразговка, Сергей Уманов, Роман Радов, Георгий Попов, Егор Попов, Ксения Орлова и Алексей Багдасаров.

В российский прокат «Волны» выйдут 13 апреля.
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Владислав Абашин пытается сбежать из секты в эксклюзивном отрывке из фильма «Волны» фотографии
Владислав Абашин пытается сбежать из секты в эксклюзивном отрывке из фильма «Волны» фотографии
Владислав Абашин пытается сбежать из секты в эксклюзивном отрывке из фильма «Волны» фотографии
Владислав Абашин пытается сбежать из секты в эксклюзивном отрывке из фильма «Волны» фотографии
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