Владислав Абашин пытается сбежать из секты в эксклюзивном отрывке из фильма «Волны»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент драмы «Волны
» режиссёра Михаила Брашинского
(«Шопинг-тур
»). В нём главный герой уговаривает свою подругу сбежать вместе.
После пережитой страшной трагедии герой оставляет свою прежнюю жизнь. В прошлое уходит все, что казалось важным — работа, успех, привычные ритмы большого города. Но мир людей отказывается отпускать его, врывается в избранное им одиночество, манит новыми возможностями. Неожиданно для себя герой находит новый дом, где вроде бы обретает покой, любовь и ответы на свои мучительные вопросы. Но правильные ли это ответы? И какую цену придется заплатить, чтобы выжить и остаться собой?
Главные роли в картине исполнили Владислав Абашин
, Виктория Толстоганова
, Александр Шепс
, Ирина Бразговка
, Сергей Уманов
, Роман Радов
, Георгий Попов
, Егор Попов
, Ксения Орлова
и Алексей Багдасаров
.
В российский прокат «Волны
» выйдут 13 апреля.
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