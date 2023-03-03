Новым генпродюсером ТВ-3 стал Константин Обухов

Новым генеральным продюсером ТВ-3 стал Константин Обухов. Об этом было объявлено на презентации нового сезона телеканала в столичном концертном зале VK Stadium.
фото: Пресс-служба ТВ-3
Обухов известен как главный креативный продюсер Comedy Club Production и сопродюсер таких телевизионных хитов, как «Танцы», «Comedy баттл», «Музыкальная интуиция», «Песни», «Открытый микрофон» и другие. Предыдущей должностью Константина был пост генерального продюсера RTVI. На ТВ-3 он займется как обновлением уже запущенных проектов, так и созданием новых спонсороемких форматов.
«Я рад влиться в семью ГПМ РТВ и говорю огромное спасибо за доверие Александру Жарову, Тине Канделаки и Борису Ханчаляну. Для меня это очень важное и ответственное решение, и я сделаю всё возможное, чтобы не подвести холдинг. Надеюсь, что при моем участии с приходом новой команды ТВ-3 будет расти и развиваться. Помимо уже полюбившихся сериалов и шоу на канале появятся новые большие проекты — нечто свежее и необычное. Изменения будут заметны скоро: будем удивлять зрителей уже начиная с этой весны. Все вместе мы сделаем новое ТВ-3!» — поделился планами Константин Обухов.
обсуждение >>