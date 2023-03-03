Новым генпродюсером ТВ-3 стал Константин Обухов



фото: Пресс-служба ТВ-3

Новым генеральным продюсером ТВ-3 стал. Об этом было объявлено на презентации нового сезона телеканала в столичном концертном зале VK Stadium.Обухов известен как главный креативный продюсер Comedy Club Production и сопродюсер таких телевизионных хитов, как «Танцы», «Comedy баттл», «Музыкальная интуиция», «Песни», «Открытый микрофон» и другие. Предыдущей должностью Константина был пост генерального продюсера RTVI. На ТВ-3 он займется как обновлением уже запущенных проектов, так и созданием новых спонсороемких форматов.» — поделился планами Константин Обухов.