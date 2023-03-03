Юрий Стоянов выдает себя за гениального художника в комедии «Пять процентов»

В Санкт-Петербурге стартовали съемки авантюрной комедии «Пять процентов» с Юрием Стояновым в главной роли, сообщает пресс-служба проекта.
фото: Фотограф Гараженко Алина
По сюжету Николай Фомич Ферапонтов — скульптор-монументалист и "классик соцреализма", который прожил жизнь далеко не безгрешную. Однако весь успех остался в далеком прошлом, и на старости лет ему приходится сводить концы с концами, перебиваясь случайными заказами. Все меняется, когда на его пороге появляется молодой искусствовед Мясоедов и находит в подсобке картины, в которых он неожиданно опознает шедевры изобразительного искусства. Не особо представляя настоящее происхождение картин, Николай Фомич называет себя их автором, и с этого момента начинается охота за деньгами и славой.
«В "Пяти процентах" мне хотелось столкнуть два века — нынешний и только что минувший, — в лице их отнюдь не лучших и даже не рядовых представителей. Тех, кого принято называть людьми не особенно разборчивыми в вопросах совести и чести, по-простому — мошенниками и плутами. Но, в один момент, они сталкиваются с представителями века наступившего, в котором компьютерное мошенничество достигло поистине вселенских масштабов и приобрело самые изощренные формы века "фейковых новостей" и дутых авторитетов, освещенных рекомендациями влиятельных СМИ. И какими вдруг жалкими и наивными начинают казаться наши герои с их вполне неумелыми попытками плутовать в век всесилия СМИ, всеобщей веры Интернету. У них не остается и пяти процентов на успех», — отмечает Светозаров.
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