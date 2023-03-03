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ТВ-3 рассказал о новинках телесезона

3 марта
2023 год

Новости кино >>
3 марта 2023

В Москве прошла презентация нового телесезона канала ТВ-3. Свежие проекты гостям мероприятия представили заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки, гендиректор сейлз-хауса «Газпром-медиа» Екатерина Веселкова, директор ТВ-3 Лили Шерозия и новый генпродюсер канала Константин Обухов, уточняет пресс-служба телеканала.

ТВ-3 рассказал о новинках телесезона
фото: Пресс-служба ТВ-3

В зале была установлена масштабная инсталляция с четырьмя экранами, на которых ТВ-3 представил свежие многосерийные проекты — комедийный детектив «СуперИвановы» с Михаилом Полицеймако и Екатериной Волковой, «Стой, не то мама будет гадать» с Ингой Оболдиной, мистическую мелодраму «Дурная кровь», обновленную линейку спонсорских форматов, а также новый проект «Герои» из серии «История одного спасения».

«Мы живем в уникальное время. Мы стали свидетелями того, как рациональное терпит крах. И сейчас все начали искать ответы на необычные вопросы за пределами привычной логики. Все говорят о новой эре. Я скажу так: это не просто новая эра — это время телеканала ТВ-3! И первыми это почувствовали, конечно же, женщины. Телеканал ТВ-3 в 2022 году - самый популярный среди женщин. Мы часто слышим, что «Слепую» и «Гадалку» смотрят в основном люди пожилого возраста. Это вообще не так! ТВ-3 — еще и самый популярный канал у молодых женщин», — уверена директор ТВ-3 Лили Шерозия.

Согласно данным Mediascope, по итогам 2022 года ТВ-3 остается одним из самых любимых телеканалов у женщин в возрасте от 14 до 44 лет, которые составляют 65% всей аудитории канала. По будням ТВ-3 уверенно занимает первое место в этом сегменте аудитории и второе место среди развлекательных каналов по всей аудитории 14-44 в утрене-дневном блоке будней. Кроме того, ТВ-3 входит в топ-3 развлекательных каналов, которые предпочитают молодые женщины 18-35 — как в будни, так и в выходные дни.
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