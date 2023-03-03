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Федор Лавров отправится на поиски опасной хакерши в сериале «Тайфун»

3 марта
2023 год

Новости кино >>
3 марта 2023
Премьера всех эпизодов мини-сериала «Тайфун» состоится 8 марта на Пятом канале. Главную роль в боевике исполнил Федор Лавров, сообщает пресс-служба кинокомпании Epic Media.

Федор Лавров отправится на поиски опасной хакерши в сериале «Тайфун»
фото: Пресс-служба кинокомпании Epic Media

По сюжету руководитель специaльных oпераций ФСБ Денис Волков получает важное задание – поймать и доставить в Россию хакершу Призму. После того, как она похитила формулу секретного химического оружия, за ней охотится международный торговец оружием и американская разведка. Денис выясняет местонахождение Призмы и отправляется туда вместе со своим отрядом, чтобы ее перехватить. Однако во время операции возникают неожиданные сложности, и Денису приходится встать перед непростым выбором: действовать в интересах родины или спасать свою семью.

Помимо Лаврова в проекте сыграли Марина Васильева, Диана Енакаева, Александра Урсуляк, Владислав Абашин, Сергей Горошко и Антон Рогачев. Режиссером выступил Сергей Попов.
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