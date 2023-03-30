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Школьные годы чудесные возвращаются: неизвестные кусочки «Хоримии» покажут этим летом

30 марта
2023 год

Новости кино >>
30 марта 2023
В рамках мероприятия AnimeJapan 2023 студия CloverWorksСемья шпиона», «Приоритет чудо-яйца») анонсировала продолжение романтической комедии «Хоримия». В сериале с подзаголовком «Кусочек» будут экранизированы истории из оригинальной манги, которым не нашлось места в вышедших 13 эпизодах. Релиз ожидается в июле этого года.


Веселая и беспечная девушка-праздник Кёко Хори совсем не та, кем кажется. Каждый день после занятий она спешит домой, чтобы позаботиться о младшем брате, так как родители пропадают на работе. Ее одноклассник Идзуми Миямура зарекомендовал себя среди сверстников как угрюмый отаку и держится особняком, но на самом деле милый юноша с прекрасным чувством стиля скрывает многочисленный пирсинг и тату. Встретившись однажды вне школьных стен, подростки начинают сближаться. Чем лучше они узнают друг друга, тем больше принимают такими, какие есть, а из трогательной дружбы рождается первая школьная любовь.

Читать В чем же очарование «Хоримии»
К работе над проектом вернулись сэйю и творческая группа первого сезона, включая режиссера Масаси ИсихамуОккультная девятка», «Город, в котором меня нет»), сценариста Такао ЁсиокуТвоя апрельская ложь», «Работа!!») и дизайнерки персонажей Харуко ИидзукуАрия», «Темный дворецкий», «Её заветное желание»).

Школьные годы чудесные возвращаются: неизвестные кусочки «Хоримии» покажут этим летом

Аниме основано на веб-манге «Хори-сан и Миямура-кун», написанной Хироки Адати (Hero) и проиллюстрированной Дайсуке Хагиварой. Вышедший в 2021-м одноименный сериал стал одним из фаворитов года.
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№ 2
Pumpkin   30.03.2023 - 13:09
хм, нк вообще здорово. Фестиваль аниме вообще порадовал многими классными новинками. Прям даже было что-то, что я добавила в свой лист читать далее>>
№ 1
Киноман1985   30.03.2023 - 13:08
Очень сложно через рисованный мультик передавать чувства меду людьми, не очень получается. Герои кажутся деревянными, замирают, а слова как бы сами вылетают, при этом связи между молодыми людьми нет. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Школьные годы чудесные возвращаются: неизвестные кусочки «Хоримии» покажут этим летом фотографии
Школьные годы чудесные возвращаются: неизвестные кусочки «Хоримии» покажут этим летом фотографии
Школьные годы чудесные возвращаются: неизвестные кусочки «Хоримии» покажут этим летом фотографии
Школьные годы чудесные возвращаются: неизвестные кусочки «Хоримии» покажут этим летом фотографии
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