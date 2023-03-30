Школьные годы чудесные возвращаются: неизвестные кусочки «Хоримии» покажут этим летом

что почитать?

А также об отсутствии амбиций мирового масштаба

«Тяжелый труд и платили копейки»: Екатерина Климова о работе на телевидении

Обзор сериалов

Поцелуй навылет: в чем секрет аниме «Госпожа Кагуя: В любви как на войне»

Разбираемся, как шоу достигло такой популярности, что чуть не побило «Стального алхимика»