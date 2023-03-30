Школьные годы чудесные возвращаются: неизвестные кусочки «Хоримии» покажут этим летом

В рамках мероприятия AnimeJapan 2023
студия CloverWorks
(«Семья шпиона
», «Приоритет чудо-яйца
») анонсировала продолжение романтической комедии «Хоримия
». В сериале с подзаголовком «Кусочек
» будут экранизированы истории из оригинальной манги, которым не нашлось места в вышедших 13 эпизодах. Релиз ожидается в июле этого года.
Веселая и беспечная девушка-праздник Кёко Хори совсем не та, кем кажется. Каждый день после занятий она спешит домой, чтобы позаботиться о младшем брате, так как родители пропадают на работе. Ее одноклассник Идзуми Миямура зарекомендовал себя среди сверстников как угрюмый отаку и держится особняком, но на самом деле милый юноша с прекрасным чувством стиля скрывает многочисленный пирсинг и тату. Встретившись однажды вне школьных стен, подростки начинают сближаться. Чем лучше они узнают друг друга, тем больше принимают такими, какие есть, а из трогательной дружбы рождается первая школьная любовь.
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В чем же очарование «Хоримии»
К работе над проектом вернулись сэйю
и творческая группа первого сезона, включая режиссера Масаси Исихаму
(«Оккультная девятка
», «Город, в котором меня нет
»), сценариста Такао Ёсиоку
(«Твоя апрельская ложь
», «Работа!!
») и дизайнерки персонажей Харуко Иидзуку
(«Ария
», «Темный дворецкий
», «Её заветное желание
»).
Аниме основано на веб-манге «Хори-сан и Миямура-кун», написанной Хироки Адати
(Hero) и проиллюстрированной Дайсуке Хагиварой
. Вышедший в 2021-м одноименный сериал стал одним из фаворитов года.
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