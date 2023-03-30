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Закончились съемки новых «Папиных дочек»

30 марта
2023 год

Новости кино >>
30 марта 2023

Съемки сериала «Папины дочки. Новые» подошли к концу. Согласно пресс-службе СТС, премьера новых серий состоится уже ближайшей осенью в эфире телеканала и на платформе Start.

Закончились съемки новых «Папиных дочек»
фото: пресс-служба видеосервиса Start / телеканала СТС

В 20-серийном продолжении «Папиных дочек» проклятие Васнецовых настигает Веника (Филипп Бледный). В очередную годовщину свадьбы Даша (Анастасия Сиваева) сбегает из дома, оставляя мужу прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей. Вениамину придется прожить опыт Васнецова-старшего (Андрей Леонов) и научиться быть для девочек одновременно мамой, папой и другом. А помогут ему в этом родственники и старые друзья семьи.

Квартиру, в которой герой Бледного живет со своими дочками, построили за полтора месяца. Декорации занимают 130 квадратных метров и вмещают в себя комнаты девочек, Веника, гостиную, ванную комнату и прихожую, в которой можно увидеть поделки и рисунки актрис сериала. Также в декорациях поместились лифт, лестничная клетка и лестница с тремя пролетами.

Закончились съемки новых «Папиных дочек»
фото: пресс-служба видеосервиса Start / телеканала СТС

«Это было невероятное приключение. Если скажу, что в свое время не хотел оказаться на месте Андрея Леонова в "Папиных дочках", это будет неправдой. И вот на меня свалилась колоссальная радость стать киноотцом четырех самых потрясающих актрис! Я очень рад тому, что так повернулась судьба и дала мне шанс сделать новый виток этого проекта интересным, полным любви, дружбы и юмора», — рассказал Филипп Бледный.

Роли дочек Веника исполнили Ева Смирнова, Вита Корниенко, Полина Айнутдинова и Полина Денисова. К полюбившимся персонажам вернулись Елизавета Арзамасова, Мирослава Карпович, Екатерина Старшова, Татьяна Орлова, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ольга Волкова и Анна Димова, а среди новичков — Алексей Демидов.

Закончились съемки новых «Папиных дочек»
фото: пресс-служба видеосервиса Start / телеканала СТС

«Мы тщательно отбирали актрис, — вспоминает режиссер Александр Жигалкин. — Например, мы долго не могли найти актрису на роль старшей сестры Сони, она появилась буквально за несколько дней до мотора. Ведь на этого персонажа легла большая драматургическая нагрузка. А вот младшую дочь утвердили первой. Но одно дело всех утвердить, а другое — создать ансамбль, чтобы девочки смотрелись настоящей семьёй. Мне кажется, у нас получилось».

Старшую дочь Соню сыграла Полина Денисова, которая выросла на «Папиных дочках»: «Это был мой любимый сериал. Я была фанаткой Пуговки и, когда приезжала из родного города в Москву, всегда мечтала ее увидеть. Теперь мы встретились на съемках — я поставила галочку в списке желаний». Полина — студентка второго курса ГИТИСа, и «Папины дочки» — ее первая большая роль в кино: «Мне очень помогал Филипп, он — штурман в нашей семье. В сценах он часто мне подсказывал и объяснял, по сути, заменял институт».

Закончились съемки новых «Папиных дочек»
фото: пресс-служба видеосервиса Start / телеканала СТС

Вита Корниенко сыграла Лизу — самую прилежную и ответственную из сестер. Актриса добавила героине кое-что от себя: «Я на площадке почти не расставалась с кубиком Рубика. Маленький кубик с клетками два на два я собираю за шесть-восемь секунд, который побольше, три на три, — секунд за 30. Спустя пару смен кубик Рубика появился в кадре. Мы с Лизой вообще похожи: обе учимся на одни "пятёрки", обе смелые и любим иногда повредничать».

А вот Еве Смирновой ради роли пацанки Дианы пришлось немного побороться с собой: «Мне очень нравятся платья. А Диана обычно ходит в спортивных штанах и кофте. А еще ей не распускают волосы. В одной серии мы отмечали праздник, я очень просила распустить волосы хотя бы в этот раз. Но этого, конечно, мало, хочется еще».



Работа над первыми «Папиными дочками» началась 13 июля 2007 года. Всего в эфир СТС вышло 20 сезонов и 410 серий. История про психотерапевта и его пять дочерей четырежды получала ТЭФИ. Вселенная «Папиных дочек» включает пять книг, две компьютерные игры и одну немецкую адаптацию «Полный дом дочек». В сериале снялись 20 приглашенных звезд, в том числе Андрей Малахов, Игорь Верник, Сосо Павлиашвили, Влад Лисовец, Татьяна Буланова, Тимати и группа «Корни».
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Самое интересное

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№ 2
Pumpkin   30.03.2023 - 13:16
бесспорно конечно будет над чем понастальгировать, но все равно это уже не то конечно... актеры поменялись, кто-то ушел. Эх, жаль( читать далее>>
№ 1
Киноман1985   30.03.2023 - 13:11
Спасибо за таких приглашенных звезд, точно смотреть не буду, да как бы и не собирался. Фильм уже порядком надоел. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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