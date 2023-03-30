«Вызов» Клима Шипенко выпустят в формате «КосМАКС»

Это новый и уникальный для российского кинопоказа формат, разработанный техническим департамент ЦПШ. В нем сочетаются максимально четкое и насыщенное изображение и удивительно глубокий и детализированный звук, что позволяет оценить все звуковые нюансы и визуальное богатство картины. У зрителей появится эксклюзивная возможность оказаться в эпицентре космических приключений с эффектом полного погружения в премиальных кинозалах страны.
По словам генерального директора компании «Централ Партнершип» Вадима Верещагина, «"Вызов" – уникальный проект высочайшего, космического класса, и мы с партнерами еще до начала съемок задумались о том, что такому фильму для реализации всего его аудиовизуального потенциала будет необходим премиальный формат. С технической точки зрения удалось добиться блестящего результата, который подарит зрителям проекта "Вызов" непередаваемые и незабываемые ощущения от просмотра, сравнимые с полетом в космос».
Премьера первого художественного фильма, снятого в космосе, в том числе в новом формате «КосМАКС», состоится в кинотеатрах страны 20 апреля.
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