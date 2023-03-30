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«Вызов» Клима Шипенко выпустят в формате «КосМАКС»

30 марта
2023 год

Новости кино >>
30 марта 2023
Космическая драма Клима Шипенко «Вызов» с Юлией Пересильд, Милошем Биковичем и Владимиром Машковым станет первым фильмом, выпущенным в кинотеатральном формате сверхчеткого изображения и насыщенного звука «КосМАКС». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».

«Вызов» Клима Шипенко выпустят в формате «КосМАКС»
фото: пресс-служба компании «Централ Партнершип»

Это новый и уникальный для российского кинопоказа формат, разработанный техническим департамент ЦПШ. В нем сочетаются максимально четкое и насыщенное изображение и удивительно глубокий и детализированный звук, что позволяет оценить все звуковые нюансы и визуальное богатство картины. У зрителей появится эксклюзивная возможность оказаться в эпицентре космических приключений с эффектом полного погружения в премиальных кинозалах страны.

По словам генерального директора компании «Централ Партнершип» Вадима Верещагина, «"Вызов" – уникальный проект высочайшего, космического класса, и мы с партнерами еще до начала съемок задумались о том, что такому фильму для реализации всего его аудиовизуального потенциала будет необходим премиальный формат. С технической точки зрения удалось добиться блестящего результата, который подарит зрителям проекта "Вызов" непередаваемые и незабываемые ощущения от просмотра, сравнимые с полетом в космос».



Премьера первого художественного фильма, снятого в космосе, в том числе в новом формате «КосМАКС», состоится в кинотеатрах страны 20 апреля.
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№ 1
Киноман1985   30.03.2023 - 13:23
Картинка высокого качества, звук. Это дама. А сюжет и подача самые обычные. Не верю в резкий скачек вперед читать далее>>
Всего сообщений: 1
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