«Dомашний» покажет детективную мелодраму «Катя и Блэк» с Юлией Мельниковой и Дмитрием Ратомским

В эпицентре событий — капитан полиции Екатерина Шатрова, которая, рискуя собственной жизнью, помогла задержать опасного серийного убийцу. Но у преступника на свободе остался сообщник, намеренный отомстить ей. Для того, чтобы обезопасить, Катю переводят в областной центр, где экспертом-криминалистом работает ее подруга. На очередном вызове на месте преступления оказался обаятельный пес по кличке Блэк, которого Катя забрала домой. Золотистый ретривер теперь помогает новой хозяйке и охраняет ее дочь.
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