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«Dомашний» покажет детективную мелодраму «Катя и Блэк» с Юлией Мельниковой и Дмитрием Ратомским

30 марта
2023 год

Новости кино >>
30 марта 2023
На «Dомашнем» 8 апреля в 10:00 состоится премьера восьмисерийной детективной мелодрамы Гузэль Киреевой «Катя и Блэк». Главные роли в сериале исполнили Юлия Мельникова и Дмитрий Ратомский, уточняет пресс-служба телеканала.

«Dомашний» покажет детективную мелодраму «Катя и Блэк» с Юлией Мельниковой и Дмитрием Ратомским
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

В эпицентре событий — капитан полиции Екатерина Шатрова, которая, рискуя собственной жизнью, помогла задержать опасного серийного убийцу. Но у преступника на свободе остался сообщник, намеренный отомстить ей. Для того, чтобы обезопасить, Катю переводят в областной центр, где экспертом-криминалистом работает ее подруга. На очередном вызове на месте преступления оказался обаятельный пес по кличке Блэк, которого Катя забрала домой. Золотистый ретривер теперь помогает новой хозяйке и охраняет ее дочь.

В сериале также сыграли Сергей Громов, Марина Дровосекова, Константин Милованов, Анатолий Голуб, Армен Арушанян, Михаил Евланов, Тимур Ефременков, Олег Кассин, Владимир Кошевой и Владимир Юматов. За визуальную составляющую отвечает оператор Виктор Гусаров.
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№ 2
Дарья Логич   30.03.2023 - 18:10
Апхахпахпхапхахп, а почему такое не патриотичное имя для собаки?))) А на самом деле даже что-то неплохое для Домашнего, даже немного интересного читать далее>>
№ 1
Киноман1985   30.03.2023 - 13:55
ОГО, детективный фильм на Домашнем. Не часто можно увидеть подобное. Плюс приписали милого ретривера, и становится очень похоже на историю с НТВ про ту самую собаку. Изменилась лишь собака и женщина, вместо... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Dомашний» покажет детективную мелодраму «Катя и Блэк» с Юлией Мельниковой и Дмитрием Ратомским фотографии
«Dомашний» покажет детективную мелодраму «Катя и Блэк» с Юлией Мельниковой и Дмитрием Ратомским фотографии
«Dомашний» покажет детективную мелодраму «Катя и Блэк» с Юлией Мельниковой и Дмитрием Ратомским фотографии
«Dомашний» покажет детективную мелодраму «Катя и Блэк» с Юлией Мельниковой и Дмитрием Ратомским фотографии
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