«Dомашний» покажет детективную мелодраму «Катя и Блэк» с Юлией Мельниковой и Дмитрием Ратомским

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Интервью Андрей Фомин: «Якуты могут создать настоящее произведение искусства за три копейки» Актер — о фильме «Айта» и готовности посвятить всю жизнь кинематографу

Лайфстайл «Тяжелый труд и платили копейки»: Екатерина Климова о работе на телевидении А также об отсутствии амбиций мирового масштаба

Новости кино Полина Максимова берет в заложники Романа Маякина в трейлере фильма «Мальдивы подождут» В прокате с 11 мая

Спутник телезрителя «Обитель проклятых»: Готичная палата номер шесть В ночь с 27 на 28 марта, 02:05, viju TV1000

Лайфстайл «Это поле боя, на котором ты не всегда выигрываешь»: Екатерина Климова о личной жизни Актриса объяснила, почему людям её профессии не стоит обсуждать личную жизнь

Новости кино Кологривый и Муцениеце снимаются в комедии «Я — медведь» По сюжету маленький медвежонок помогает их героям сохранить семью