Анна Леванова, Василий Бриченко и Владимир Андриянов ждали «Восемь лет в ожидании любви»

«Моя героиня – поэтическая натура, она немного иначе видит и чувствует мир. Стихи – это ее средство самовыражения, трансляции себя в мир. Она настоящая, чувствующая, живая. Когда в жизни все происходит не очень хорошо, стихи тоже перестают литься. В этом мы с ней похожи», — рассказала о своем персонаже Анна Леванова.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По сюжету сериала в студенческие годы Светлана и Вадим собирались пожениться, несмотря на то, что родственники были против их союза. Счастье влюбленных разрушил несчастный случай – защищая любимую, Вадим ввязался в драку, в ходе которой погиб один из хулиганов. Парня осудили на восемь лет, а Света узнала, что беременна. Двоюродный брат Вадима Михаил, влюбленный в главную героиняю, берет на себя заботу о ней. Ему удается убедить Вадима бросить девушку, чтобы не портить ей жизнь, а сам делает Свете предложение. Понимая, что не справится в одиночку с младенцем на руках, она соглашается. Светлана отказывается от любви и отдает всю себя сыну. Но, когда Вадим выходит на свободу и снова появляется в ее жизни, она понимает, что чувства к нему не угасли.
«В этой ситуации я считаю поступок Вадима единственно верным, несмотря на то, что разорвать отношения с любимой было нелегко. Он хотел, чтобы Светлана жила полноценной жизнью и не теряла себя в ожидании», — говорит Василий Бриченко.
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