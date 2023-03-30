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Анна Леванова, Василий Бриченко и Владимир Андриянов ждали «Восемь лет в ожидании любви»

30 марта
2023 год

Новости кино >>
30 марта 2023
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Руслана Паушу «Восемь лет в ожидании любви». Согласно пресс-службе телеканала «Dомашний», главные роли в мини-сериале исполнили Анна Леванова, Василий Бриченко и Владимир Андриянов.

«Моя героиня – поэтическая натура, она немного иначе видит и чувствует мир. Стихи – это ее средство самовыражения, трансляции себя в мир. Она настоящая, чувствующая, живая. Когда в жизни все происходит не очень хорошо, стихи тоже перестают литься. В этом мы с ней похожи», — рассказала о своем персонаже Анна Леванова.

Анна Леванова, Василий Бриченко и Владимир Андриянов ждали «Восемь лет в ожидании любви»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету сериала в студенческие годы Светлана и Вадим собирались пожениться, несмотря на то, что родственники были против их союза. Счастье влюбленных разрушил несчастный случай – защищая любимую, Вадим ввязался в драку, в ходе которой погиб один из хулиганов. Парня осудили на восемь лет, а Света узнала, что беременна. Двоюродный брат Вадима Михаил, влюбленный в главную героиняю, берет на себя заботу о ней. Ему удается убедить Вадима бросить девушку, чтобы не портить ей жизнь, а сам делает Свете предложение. Понимая, что не справится в одиночку с младенцем на руках, она соглашается. Светлана отказывается от любви и отдает всю себя сыну. Но, когда Вадим выходит на свободу и снова появляется в ее жизни, она понимает, что чувства к нему не угасли.

«В этой ситуации я считаю поступок Вадима единственно верным, несмотря на то, что разорвать отношения с любимой было нелегко. Он хотел, чтобы Светлана жила полноценной жизнью и не теряла себя в ожидании», — говорит Василий Бриченко.
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№ 3
Дарья Логич   30.03.2023 - 18:22
Боже мой, вот это, конечно, сюжет.. Почему-то всегда на Домашнем кто-то умирает, кто-то теряет память и вот это все. Но вообще понятно, у людей спрос на такое есть читать далее>>
№ 2
Pumpkin   30.03.2023 - 15:53
ахахахахах у меня ассоциация сразу типо - А ГДЕ ВЫ БЫЛИ ЭТИ 8 ЛЕТ... извините)) но интересно, они специально это сделали или как? хаахах читать далее>>
№ 1
Киноман1985   30.03.2023 - 15:42
Не люблю именно такие истории. Он сидел, его убедили, потому убедили её, а потом все пошло по-новому, когда зэк вышел на свободу. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Владимир АндрияновВасилий БриченкоАнна ЛевановаРуслан Паушу
фильмы
8 лет в ожидании любви

фотографии >>
Анна Леванова, Василий Бриченко и Владимир Андриянов ждали «Восемь лет в ожидании любви» фотографии
Анна Леванова, Василий Бриченко и Владимир Андриянов ждали «Восемь лет в ожидании любви» фотографии
Анна Леванова, Василий Бриченко и Владимир Андриянов ждали «Восемь лет в ожидании любви» фотографии
Анна Леванова, Василий Бриченко и Владимир Андриянов ждали «Восемь лет в ожидании любви» фотографии
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