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Мерзликин, Ярмольник, Гуськов и Лерман сыграли в новом сезоне «Мосгаза»

31 марта
2023 год

Новости кино >>
31 марта 2023
Завершились съемки девятого сезона детективного сериала «Мосгаз», получившего название «Последнее дело майора Черкасова». К роли опытного следователя вернулся Андрей Смоляков, а образы новых героев воплотили Андрей Мерзликин, Леонид Ярмольник, Алексей Гуськов и Ольга Лерман, сообщает пресс-служба Первого канала.

Мерзликин, Ярмольник, Гуськов и Лерман сыграли в новом сезоне «Мосгаза»
фото: Пресс-служба Первого канала

Команда майора Ивана Петровича Черкасова (Андрей Смоляков) и его бессменных помощников Сони Тимофеевой (Марина Александрова), Алексея Гаркуши (Алексей Бардуков) и Егора Осадчего (Александр Голубев) будет расследовать новое дело в Москве в 1981 году. Начальство снова недовольно Черкасовым и грозится отстранить его от дел. Ивану Петровичу довольно сложно представить себя на пенсии. Но он понимает, что стал быстро уставать, пропускать важную информацию. Да тут еще появляется молодой следователь (Андрей Мерзликин), который умеет работать на только появившихся компьютерах, притаскивает в отдел детектор лжи.

Леонид Ярмольник воплотил образ одного из подозреваемых Черкасова. Его герой Маркин — обаятельный и харизматичный мошенник. «"Мосгаз" — один из немногих сериалов, которые я смотрю. Я играю афериста от искусства, ситуация мне достаточно знакома, поскольку у меня есть друзья, которые в этом разбираются. Мой герой хотя и преступник, но профи в художественном деле. Действие фильма происходит в восьмидесятых. Мои восьмидесятые, наверное, самые счастливые, интересные. Было так много работы, так много того, во что можно было влюбиться. Были замечательные фильмы, в которых я работал. Для меня это было время надежд», — рассказал артист.

Мерзликин, Ярмольник, Гуськов и Лерман сыграли в новом сезоне «Мосгаза»
фото: Пресс-служба Первого канала

В девятом сезоне на площадку «Мосгаза» вернулся режиссер Евгений Звездаков, который снимал два сезона проекта — «Паук» и «Шакал». «Вернуться через семь лет в «Мосгаз» очень приятно. Это родная группа, родные персонажи. Я смотрел все сезоны и являюсь поклонником сериала. Думаю, «Последнее дело майора Черкасова» будет ярким. В нем заложен определенный аттракцион в сюжете. И визуально фильм тоже будет интересным», — поделился постановщик.

Премьера сериала «Мосгаз. Последнее дело майора Черкасова» состоится на Первом канале.
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№ 1
Pumpkin   31.03.2023 - 14:18
ну конечно не особенно вижу в этом сериале что-то особенное, что могло бы покорить сердце, но актеры оченб даже талантливые там играют) читать далее>>
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персоны
Марина АлександроваАлексей БардуковАлександр ГолубевАлексей ГуськовЕвгений ЗвездаковОльга ЛерманАндрей МерзликинАндрей СмоляковЛеонид Ярмольник
фильмы
МосГазМосгаз. Дело № 2: ПалачМосгаз. Дело № 3: ПаукМосгаз. Дело № 4: ШакалМосгаз. Дело № 5: Операция "Сатана"Мосгаз. Дело № 6: Формула местиМосгаз. Дело № 7: КатранМосгаз. Дело № 8: ЗападняМосгаз. Последнее дело майора Черкасова

фотографии >>
Мерзликин, Ярмольник, Гуськов и Лерман сыграли в новом сезоне «Мосгаза» фотографии
Мерзликин, Ярмольник, Гуськов и Лерман сыграли в новом сезоне «Мосгаза» фотографии
Мерзликин, Ярмольник, Гуськов и Лерман сыграли в новом сезоне «Мосгаза» фотографии
Мерзликин, Ярмольник, Гуськов и Лерман сыграли в новом сезоне «Мосгаза» фотографии
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