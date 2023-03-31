Мерзликин, Ярмольник, Гуськов и Лерман сыграли в новом сезоне «Мосгаза»

Команда майора Ивана Петровича Черкасова (Андрей Смоляков) и его бессменных помощников Сони Тимофеевой (Марина Александрова), Алексея Гаркуши (Алексей Бардуков) и Егора Осадчего (Александр Голубев) будет расследовать новое дело в Москве в 1981 году. Начальство снова недовольно Черкасовым и грозится отстранить его от дел. Ивану Петровичу довольно сложно представить себя на пенсии. Но он понимает, что стал быстро уставать, пропускать важную информацию. Да тут еще появляется молодой следователь (Андрей Мерзликин), который умеет работать на только появившихся компьютерах, притаскивает в отдел детектор лжи.
Леонид Ярмольник воплотил образ одного из подозреваемых Черкасова. Его герой Маркин — обаятельный и харизматичный мошенник. «"Мосгаз" — один из немногих сериалов, которые я смотрю. Я играю афериста от искусства, ситуация мне достаточно знакома, поскольку у меня есть друзья, которые в этом разбираются. Мой герой хотя и преступник, но профи в художественном деле. Действие фильма происходит в восьмидесятых. Мои восьмидесятые, наверное, самые счастливые, интересные. Было так много работы, так много того, во что можно было влюбиться. Были замечательные фильмы, в которых я работал. Для меня это было время надежд», — рассказал артист.
фото: Пресс-служба Первого канала
В девятом сезоне на площадку «Мосгаза» вернулся режиссер Евгений Звездаков, который снимал два сезона проекта — «Паук» и «Шакал». «Вернуться через семь лет в «Мосгаз» очень приятно. Это родная группа, родные персонажи. Я смотрел все сезоны и являюсь поклонником сериала. Думаю, «Последнее дело майора Черкасова» будет ярким. В нем заложен определенный аттракцион в сюжете. И визуально фильм тоже будет интересным», — поделился постановщик.
Премьера сериала «Мосгаз. Последнее дело майора Черкасова» состоится на Первом канале.
обсуждение >>