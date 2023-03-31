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Кратос и Ангрбода одержали победу на церемонии вручения премии BAFTA Games Awards

31 марта
2023 год

Новости кино >>
31 марта 2023
Объявлены победители в актерских номинациях премии BAFTA Games Awards, чью церемонию вручения Британская академия кинематографического и телевизионного искусства провела 30 марта. Итоги опубликованы на сайте BAFTA.

Кратос и Ангрбода одержали победу на церемонии вручения премии BAFTA Games Awards
фото: youtube.com

Статуэтки получили звезды приключенческого боевика God of War Ragnarok, отмеченного также за звук, музыку и анимацию. Лучшим актером признан Кристофер Джадж, сыгравший Кратоса, а Лайе ДеЛеон Хейс, воплотившей образ Ангрбоды, достался приз за роль второго плана. Кроме того, игру назвали лучшей по итогам пользовательского голосования.

Игрой года стал готический экшен-рогалик на выживание Vampire Survivors, а фэнтезийному ролевому экшену с открытым миром Elden Ring вручили награды за лучший мультиплеер и оригинальную интеллектуальную собственность. За лучшее повествование отметили интерактивное кино Сэма Барлоу Immortality с Наташей Бласик, а за техническое обеспечение — ролевой экшн Horizon Forbidden West, в котором одну из последних ролей сыграл недавно скончавшийся Лэнс Реддик.
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№ 2
Pumpkin   31.03.2023 - 17:45
вообще на самом деле всегда было интересно, как с актерами снимают игры. Это прям даже процесс наверное намного интереснее, чем сам фильм читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   31.03.2023 - 16:50
Мне кажется, что за участие в некоторых видеоиграх нужно тоже давать "Оскар". Ибо там актёры выкладываются на максимум. Таких качественных игр не так много, но они есть. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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