Кратос и Ангрбода одержали победу на церемонии вручения премии BAFTA Games Awards

Объявлены победители в актерских номинациях премии BAFTA Games Awards, чью церемонию вручения Британская академия кинематографического и телевизионного искусства провела 30 марта. Итоги опубликованы
на сайте BAFTA.
Статуэтки получили звезды приключенческого боевика God of War Ragnarok, отмеченного также за звук, музыку и анимацию. Лучшим актером признан Кристофер Джадж
, сыгравший Кратоса, а Лайе ДеЛеон Хейс, воплотившей образ Ангрбоды, достался приз за роль второго плана. Кроме того, игру назвали лучшей по итогам пользовательского голосования.
Игрой года стал готический экшен-рогалик на выживание Vampire Survivors, а фэнтезийному ролевому экшену с открытым миром Elden Ring вручили награды за лучший мультиплеер и оригинальную интеллектуальную собственность. За лучшее повествование отметили интерактивное кино Сэма Барлоу Immortality с Наташей Бласик, а за техническое обеспечение — ролевой экшн Horizon Forbidden West, в котором одну из последних ролей сыграл недавно скончавшийся Лэнс Реддик
.
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