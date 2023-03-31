Алисия Викандер и Майкл Фассбендер обретут «Надежду» в триллере На Хон Джина

Алисия Викандер
и Майкл Фассбендер
сыграют главные роли в триллере На Хон Джина
«Надежда» (Hope). Для южнокорейского режиссера это возвращение к полному метру после мистического хоррора «Вопль
», вышедшего в 2016 году, уточняет Deadline
.
Зрителей ожидает рассказ о жителях Хопо Порта, где на окраине отдаленного портового города обнаружили нечто таинственное. Вскоре жители оказываются в отчаянной борьбе за выживание с чем-то, с чем они никогда раньше не сталкивались.
По словам режиссера, «часто добрые намерения человека могут привести к непреднамеренной катастрофе просто из-за различий во взглядах. Я надеюсь, что этот фильм позволит кинематографически запечатлеть это явление так, как этого никто не делал ранее».
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Старт съемок в Корее запланирован на конец текущего года. На Хон Джин будет снимать картину в основном на корейском языке, однако звездная супружеская пара будет говорить в фильме по-английски. Это уже второй совместный фильм Викандер и Фассбендера после драмы «Свет в океане
».
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