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Алисия Викандер и Майкл Фассбендер обретут «Надежду» в триллере На Хон Джина

31 марта
2023 год

Новости кино >>
31 марта 2023
Алисия Викандер и Майкл Фассбендер сыграют главные роли в триллере На Хон Джина «Надежда» (Hope). Для южнокорейского режиссера это возвращение к полному метру после мистического хоррора «Вопль», вышедшего в 2016 году, уточняет Deadline.

Алисия Викандер и Майкл Фассбендер обретут «Надежду» в триллере На Хон Джина
фото: deadline.com

Зрителей ожидает рассказ о жителях Хопо Порта, где на окраине отдаленного портового города обнаружили нечто таинственное. Вскоре жители оказываются в отчаянной борьбе за выживание с чем-то, с чем они никогда раньше не сталкивались.

По словам режиссера, «часто добрые намерения человека могут привести к непреднамеренной катастрофе просто из-за различий во взглядах. Я надеюсь, что этот фильм позволит кинематографически запечатлеть это явление так, как этого никто не делал ранее».

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Старт съемок в Корее запланирован на конец текущего года. На Хон Джин будет снимать картину в основном на корейском языке, однако звездная супружеская пара будет говорить в фильме по-английски. Это уже второй совместный фильм Викандер и Фассбендера после драмы «Свет в океане».
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№ 3
Pumpkin   31.03.2023 - 17:43
ооо, слушайте, ну вообще есть, чего ожидать. Актеры классные, правда о режиссере я многого не слышала, но посмотрим, на что он способен читать далее>>
№ 2
Максм (Москва)   31.03.2023 - 17:06
... Им понравился "Вопль". читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   31.03.2023 - 16:52
Заинтриговали. Надеюсь, что сюжет будет интересный. В актёрах сомнений нет. Удивительно, что заставило Вмкандер и Фассбендера участвовать в корейском кинематографе? читать далее>>
Всего сообщений: 3
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