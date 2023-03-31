Алисия Викандер и Майкл Фассбендер обретут «Надежду» в триллере На Хон Джина

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По сюжету маленький медвежонок помогает их героям сохранить семью

Кологривый и Муцениеце снимаются в комедии «Я — медведь»

«Я устала быть молодой»: Энди Макдауэлл ответила на критику своего внешнего вида

«Вызов», «Бюро магических услуг» и еще 8 фильмов апреля

Путеводитель по непо-вселенной: Никита Ефремов, Павел Табаков и Кирилл Нагиев

Интервью

Андрей Фомин: «Якуты могут создать настоящее произведение искусства за три копейки»

Актер — о фильме «Айта» и готовности посвятить всю жизнь кинематографу