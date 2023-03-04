Как об стену титан: главные новости аниме за неделю

Абсолютно финальный финал «Атаки титанов
» покажут этой осенью — об этом сообщили сразу после премьеры предпоследнего — часового
— эпизода франшизы (точную дату приберегли на десерт, пока показывают лишь тизер
, так что ждите еще новостей из-за стен). Полнометражный фильм
по культовому хоррор-альманаху «Мононокэ
» покинул Такахиро Сакурай
, озвучивающий протагониста Аптекаря и попавшийся на супружеской неверности; из-за этого пришлось переносить релиз, приуроченный изначально к 15-летию шедевра, и теперь даже призрачные сёгуны не скажут, когда мы отправимся в Ооку — женский квартал на территории замка Эдо. А вот у свежего ромкома Madhouse
(«Охотник х Охотник
», «Ванпанчмен
») под названием «Моя любовь девятьсот девяносто девятого уровня к Ямаде
» задерживаться не станет и явит себя сентиментальным сёнэнам и сёдзё 2 апреля. Мобильную видеоигру Jujutsu Kaisen: Phantom Parade
по «Магической битве
» снова отложили, на этот раз — до конца года. В возрасте 35 лет скончалась певица Маон Куросаки
: ее песни можно услышать в аниме «Школа мертвецов
», «О моем перерождении в меч
», «Хеллсинг
», «Данганронпа 3: Конец школы надежды — будущее
», «Токийские вороны
» и многих других.
В городе Ниигата во второй половине марта стартует первый Фестиваль анимации: там покажут новые короткометражные фильмы Синъитиро Ватанабэ
«Девочка встретила мальчика и робота
», о котором мы уже писали
, а также «Корни
» Сюхэя Мориты
; оба входят в альманах азиатской анимации с заглавием TAISU.
С марта по ноябрь в США пройдет масштабный Фестиваль студии Ghibli
: там покажут не только десять классических работ Хаяо Миядзаки
, но и театральную постановку по «Унесенным призраками
». 25 марта на смотре AnimeJapan 2023 выступит фэшн-панк-группа Queen Bee
— эка невидаль, но благодаря этой афише мы узнали, что квартет во главе с Аву-чан
, голосом Ину-о из одноименной премьеры российского проката
, исполнит эндинг к «Ребенку идола
», который и прозвучит на мероприятии вживую (два трейлера с русскими субтитрами можно посмотреть тут
и тут
). Культурно-музыкальный фонд «Ватанабэ» присудил мангаке Эйитиро Оде
награду за вклад «Ван-Писа
» в мировую поп-культуру. Японское Управление по связям с общественностью тоже не поскупилось на почести: призами за лучший образчик медийного искусства одарили Макото Синкая
(«Судзумэ закрывает двери
») и Сатору Ноду
(«Золотое божество
»).
Аниме-индустрия
не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о новом трейлере
«Адского рая
» или свежем промо-ролике
незабвенной «Атаки титанов
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
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«Ину-о: Рождение легенды» — вклад в достижения японского искусства
Студия ufotable
(«Судьба/ Начало
», «Пожиратель богов
») поделилась новым тизером третьего сезона «Истребителя демонов
», который стартует уже 9 апреля (предыдущие смотрим здесь
и здесь
). Смотрите ролик с русскими субтитрами:
В сезоне с вывеской «Деревне кузнецов» мы познакомимся со Столпами любви и тумана (Мицури Канродзи
и Муитиро Токито
), увидим сильнейших демонов Двенадцати Лун, а Тандзиро
обзаведется новым мечом-нитирином (предыдущий клинок раскололся во время схватки в квартале красных фонарей
).
В тизере также можно услышать опенинг Kizuna no Kiseki в исполнении певицы milet
и вулверов из группы MAN WITH A MISSION
(«Сага о Винланде
», «Золотое божество
»). Первая серия будет длиться через час!
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Обзор второго сезона «Истребителя демонов»
Премьера сериала «Долой безделье!
» от студии P.A. Works
(«Ангельские ритмы!
», «Белый ящик
») выйдет и того раньше — 4 апреля этого года. На официальном сайте появился новый трейлер. Первый промо-ролик с русскими субтитрами можно посмотреть в персональной новости
.
Мицуми Ивакура, амбициозная отличница из глубинки, поступила в лучшую среднюю школу столицы. Не привыкшая к правилам большого города, девушка то и дело оказывается в неловких ситуациях. Благодаря доброму отношению спокойного и уравновешенного одноклассника Сосукэ Симы, Мицуми удается адаптироваться к новой жизни и подружиться с другими учениками.
Опенинг под названием Mellow исполняет Кэйна Суда
(«Пламенный отряд
»), а эндинг Hanauta to Mawarimichi — сэйю Рикако Аида
(Сихо Торадзима из сериала «Блич: Тысячелетняя кровавая война
»).
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«Иная» — еще одно аниме от студии P.A. Works
Создатели полнометражного аниме-хоррора «Праздник Амриты
» показали первый трейлер и поделились информацией об актерском составе. Релиз состоится 26-го мая этого года.
Это шокирующая история о старшекласснице Тамахи, столкнувшейся с жуткими происшествиями в мрачных коридорах многоквартирного комплекса, известного как обитель духов. Над режиссурой, анимацией, сценарием и музыкой работает Саку Сакомото
. Фильм является своеобразным приквелом другого проекта человека-оркестра — «Клетки с насекомыми Араньи
».
Главных героинь озвучат:
Тамахи — Маая Утида
(Сэйка Идзити из «Рок-тихони!
»)
Аки — Мамико Ното
(Анна Либерт из «Монстра
»)
Ю — Моэми Отака
(Цугуми Хараки из «Мангачек!
»)
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«Жилой комплекс С» — еще одно коммунальный хоррор
Анонсированный
в октябре прошлого года сериал «Великая небесная стена
» от студии Production I.G
(«Психопаспорт
», «Корона грешника
») начнут показывать 1 апреля.
Подростки Токио и Мимихимэ вместе с другими одаренными детьми живут в изолированном гигантской стеной городе и не подозревают об ужасах внешнего мира. Тем временем по другую сторону стены дуэт Мару и Кируко путешествуют по разрушенной Японии, населенной плотоядными монстрами, в поисках неведомого рая на Земле.
Девушки из панк-группы BiSH
(«Черный клевер
») исполнят опенинг Innocent agrogance, а эндинг Daremo Karemo Dokomo Nanimo — ASOBI
.
К основному актерскому составу
присоединились:
Робин Инадзаки — Кадзуя Накаи
(Кандзо Моги из «Тетради смерти
»)
Энчо — Масако Исобэ
(Маско Цутия из «Детектива Конана
»)
Саватари — Тадаси Муто
(Мадока из «Человека-бензопилы
»)
Аосима — Ацуми Танэдзаки
(Аня Форджер из «Семьи шпиона
»)
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10 аниме в постапокалиптических мирах
Фэнтези-сериал «Легендарный герой мертв!
», за которым мы также следим с самого анонса
, обзавелся полноценным трейлером. Новый проект студии Liden Films
(«Котаро, который живёт сам по себе
», «Токийские мстители
») выйдет в эфир 7 апреля.
Легендарный герой Сион Бленден когда-то спас мир от нашествия армии демонов, запечатав адский портал. Со временем сила сдерживающего заклинания ослабла, и демоны снова принялись нападать на людей. Чтобы остановить вторжение, бесстрашный рыцарь отправляется в очередной поход. Однако по нелепой случайности погибает в звероловной яме, выкопанной недотепистым фермером Токой Скоттом. Оказавшаяся поблизости чернокнижница Анри Хейсфорт вселяет душу Скотта в тело Сиона, и теперь земледельцу предстоит взять на себя миссию убиенного героя.
Разудалый опенинг Shinda! подготовил японский певец и музыкант Масаёси Оиси
(«Туалетный мальчик Ханако
», «Тада не может влюбиться
»), а к проекту, тем временем, присоединились новые сэйю:
Эсель Боргнайн — Саяка Охара
(Футаба Миямидзу из «Твоего имени
»)
Беларко — Ватару Хатано
(Таро из «Моб Психо 100
»)
Айзек Гарднер — Такаси Аоки
(Ирия из «Клинка бессмертного
»)
Лиланд Толман — Тикахиро Кобаяси
(Тоби Селвин из «Вайолет Эвергарден
»)
Фридрих Норштейн — Кэнсё Оно
(Со Хисигата из «Летнего времени
»)
Диего Валентайн — Синтаро Асанума
(Хирото Маэхара из «Класса убийц
»).
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«Песнь ночных сов» — еще одно аниме от студии Liden Films
Съедобный бонус
: неожиданная коллаборация популярной лапши Nissin с героями аниме «Киберпанк: Бегущие по краю
» (а на ютубе лежит 30-секундный рекламный ролик
).
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