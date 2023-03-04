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Как об стену титан: главные новости аниме за неделю

4 марта
2023 год

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4 марта 2023
Абсолютно финальный финал «Атаки титанов» покажут этой осенью — об этом сообщили сразу после премьеры предпоследнего — часового — эпизода франшизы (точную дату приберегли на десерт, пока показывают лишь тизер, так что ждите еще новостей из-за стен). Полнометражный фильм по культовому хоррор-альманаху «Мононокэ» покинул Такахиро Сакурай, озвучивающий протагониста Аптекаря и попавшийся на супружеской неверности; из-за этого пришлось переносить релиз, приуроченный изначально к 15-летию шедевра, и теперь даже призрачные сёгуны не скажут, когда мы отправимся в Ооку — женский квартал на территории замка Эдо. А вот у свежего ромкома MadhouseОхотник х Охотник», «Ванпанчмен») под названием «Моя любовь девятьсот девяносто девятого уровня к Ямаде» задерживаться не станет и явит себя сентиментальным сёнэнам и сёдзё 2 апреля. Мобильную видеоигру Jujutsu Kaisen: Phantom Parade по «Магической битве» снова отложили, на этот раз — до конца года. В возрасте 35 лет скончалась певица Маон Куросаки: ее песни можно услышать в аниме «Школа мертвецов», «О моем перерождении в меч», «Хеллсинг», «Данганронпа 3: Конец школы надежды — будущее», «Токийские вороны» и многих других.

Как об стену титан: главные новости аниме за неделю

В городе Ниигата во второй половине марта стартует первый Фестиваль анимации: там покажут новые короткометражные фильмы Синъитиро Ватанабэ «Девочка встретила мальчика и робота», о котором мы уже писали, а также «Корни» Сюхэя Мориты; оба входят в альманах азиатской анимации с заглавием TAISU.
С марта по ноябрь в США пройдет масштабный Фестиваль студии Ghibli: там покажут не только десять классических работ Хаяо Миядзаки, но и театральную постановку по «Унесенным призраками». 25 марта на смотре AnimeJapan 2023 выступит фэшн-панк-группа Queen Bee — эка невидаль, но благодаря этой афише мы узнали, что квартет во главе с Аву-чан, голосом Ину-о из одноименной премьеры российского проката, исполнит эндинг к «Ребенку идола», который и прозвучит на мероприятии вживую (два трейлера с русскими субтитрами можно посмотреть тут и тут). Культурно-музыкальный фонд «Ватанабэ» присудил мангаке Эйитиро Оде награду за вклад «Ван-Писа» в мировую поп-культуру. Японское Управление по связям с общественностью тоже не поскупилось на почести: призами за лучший образчик медийного искусства одарили Макото СинкаяСудзумэ закрывает двери») и Сатору НодуЗолотое божество»).

Как об стену титан: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о новом трейлере «Адского рая» или свежем промо-ролике незабвенной «Атаки титанов»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать «Ину-о: Рождение легенды» — вклад в достижения японского искусства
Студия ufotableСудьба/ Начало», «Пожиратель богов») поделилась новым тизером третьего сезона «Истребителя демонов», который стартует уже 9 апреля (предыдущие смотрим здесь и здесь). Смотрите ролик с русскими субтитрами:


В сезоне с вывеской «Деревне кузнецов» мы познакомимся со Столпами любви и тумана (Мицури Канродзи и Муитиро Токито), увидим сильнейших демонов Двенадцати Лун, а Тандзиро обзаведется новым мечом-нитирином (предыдущий клинок раскололся во время схватки в квартале красных фонарей).

Как об стену титан: главные новости аниме за неделю

В тизере также можно услышать опенинг Kizuna no Kiseki в исполнении певицы milet и вулверов из группы MAN WITH A MISSIONСага о Винланде», «Золотое божество»). Первая серия будет длиться через час!

Читать Обзор второго сезона «Истребителя демонов»
Премьера сериала «Долой безделье!» от студии P.A. WorksАнгельские ритмы!», «Белый ящик») выйдет и того раньше — 4 апреля этого года. На официальном сайте появился новый трейлер. Первый промо-ролик с русскими субтитрами можно посмотреть в персональной новости.


Мицуми Ивакура, амбициозная отличница из глубинки, поступила в лучшую среднюю школу столицы. Не привыкшая к правилам большого города, девушка то и дело оказывается в неловких ситуациях. Благодаря доброму отношению спокойного и уравновешенного одноклассника Сосукэ Симы, Мицуми удается адаптироваться к новой жизни и подружиться с другими учениками.

Как об стену титан: главные новости аниме за неделю

Опенинг под названием Mellow исполняет Кэйна СудаПламенный отряд»), а эндинг Hanauta to Mawarimichi — сэйю Рикако Аида (Сихо Торадзима из сериала «Блич: Тысячелетняя кровавая война»).

Читать «Иная» — еще одно аниме от студии P.A. Works
Создатели полнометражного аниме-хоррора «Праздник Амриты» показали первый трейлер и поделились информацией об актерском составе. Релиз состоится 26-го мая этого года.


Это шокирующая история о старшекласснице Тамахи, столкнувшейся с жуткими происшествиями в мрачных коридорах многоквартирного комплекса, известного как обитель духов. Над режиссурой, анимацией, сценарием и музыкой работает Саку Сакомото. Фильм является своеобразным приквелом другого проекта человека-оркестра — «Клетки с насекомыми Араньи».

Как об стену титан: главные новости аниме за неделю

Главных героинь озвучат:

Тамахи — Маая Утида (Сэйка Идзити из «Рок-тихони!»)
Аки — Мамико Ното (Анна Либерт из «Монстра»)
Ю — Моэми Отака (Цугуми Хараки из «Мангачек!»)

Читать «Жилой комплекс С» — еще одно коммунальный хоррор
Анонсированный в октябре прошлого года сериал «Великая небесная стена» от студии Production I.GПсихопаспорт», «Корона грешника») начнут показывать 1 апреля.


Подростки Токио и Мимихимэ вместе с другими одаренными детьми живут в изолированном гигантской стеной городе и не подозревают об ужасах внешнего мира. Тем временем по другую сторону стены дуэт Мару и Кируко путешествуют по разрушенной Японии, населенной плотоядными монстрами, в поисках неведомого рая на Земле.

Как об стену титан: главные новости аниме за неделю

Девушки из панк-группы BiSHЧерный клевер») исполнят опенинг Innocent agrogance, а эндинг Daremo Karemo Dokomo Nanimo — ASOBI.

К основному актерскому составу присоединились:
Робин Инадзаки — Кадзуя Накаи (Кандзо Моги из «Тетради смерти»)
Энчо — Масако Исобэ (Маско Цутия из «Детектива Конана»)
Саватари — Тадаси Муто (Мадока из «Человека-бензопилы»)
Аосима — Ацуми Танэдзаки (Аня Форджер из «Семьи шпиона»)

Читать 10 аниме в постапокалиптических мирах
Фэнтези-сериал «Легендарный герой мертв!», за которым мы также следим с самого анонса, обзавелся полноценным трейлером. Новый проект студии Liden FilmsКотаро, который живёт сам по себе», «Токийские мстители») выйдет в эфир 7 апреля.


Легендарный герой Сион Бленден когда-то спас мир от нашествия армии демонов, запечатав адский портал. Со временем сила сдерживающего заклинания ослабла, и демоны снова принялись нападать на людей. Чтобы остановить вторжение, бесстрашный рыцарь отправляется в очередной поход. Однако по нелепой случайности погибает в звероловной яме, выкопанной недотепистым фермером Токой Скоттом. Оказавшаяся поблизости чернокнижница Анри Хейсфорт вселяет душу Скотта в тело Сиона, и теперь земледельцу предстоит взять на себя миссию убиенного героя.

Как об стену титан: главные новости аниме за неделю

Разудалый опенинг Shinda! подготовил японский певец и музыкант Масаёси ОисиТуалетный мальчик Ханако», «Тада не может влюбиться»), а к проекту, тем временем, присоединились новые сэйю:

Эсель Боргнайн — Саяка Охара (Футаба Миямидзу из «Твоего имени»)
Беларко — Ватару Хатано (Таро из «Моб Психо 100»)
Айзек Гарднер — Такаси Аоки (Ирия из «Клинка бессмертного»)
Лиланд Толман — Тикахиро Кобаяси (Тоби Селвин из «Вайолет Эвергарден»)
Фридрих Норштейн — Кэнсё Оно (Со Хисигата из «Летнего времени»)
Диего Валентайн — Синтаро Асанума (Хирото Маэхара из «Класса убийц»).

Читать «Песнь ночных сов» — еще одно аниме от студии Liden Films
Съедобный бонус: неожиданная коллаборация популярной лапши Nissin с героями аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» (а на ютубе лежит 30-секундный рекламный ролик).

Как об стену титан: главные новости аниме за неделю
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Как об стену титан: главные новости аниме за неделю фотографии
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