Аарон Тейлор-Джонсон присоединился к касту «Носферату» Роберта Эггерса

Аарон Тейлор-Джонсон
сыграет в ремейке «Носферату
», который поставит Роберт Эггерс
. Об этом сообщает Deadline
.
фото: Getty Images
Ведущая роль закреплена за Биллом Скарсгардом
. В картине производства студии Focus Features также заявлены Эмма Коррин
, Лили-Роуз Депп
, Николас Холт
, Уиллем Дефо
, для которого это уже третья совместная работа с режиссером после «Маяка
» и «Варяга
». Сценарий написал сам Эггерс, а в числе продюсеров заявлен Крис Коламбус
.
В переосмыслении классической картины Фридриха Мурнау
с Максом Шреком
, вышедшей в 1922 году, речь пойдет о трансильванском вампире, который преследует молодую девушку.
В 2019-м Эггерс планировал снять в главных ролях Аню Тейлор-Джой
и Гарри Стайлса
, но производство было поставлено на паузу, и постановщик занялся съемками «Варяга».
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