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Аарон Тейлор-Джонсон присоединился к касту «Носферату» Роберта Эггерса

4 марта
2023 год

Новости кино >>
4 марта 2023
Аарон Тейлор-Джонсон сыграет в ремейке «Носферату», который поставит Роберт Эггерс. Об этом сообщает Deadline.

Аарон Тейлор-Джонсон присоединился к касту «Носферату» Роберта Эггерса
фото: Getty Images

Ведущая роль закреплена за Биллом Скарсгардом. В картине производства студии Focus Features также заявлены Эмма Коррин, Лили-Роуз Депп, Николас Холт, Уиллем Дефо, для которого это уже третья совместная работа с режиссером после «Маяка» и «Варяга». Сценарий написал сам Эггерс, а в числе продюсеров заявлен Крис Коламбус.

В переосмыслении классической картины Фридриха Мурнау с Максом Шреком, вышедшей в 1922 году, речь пойдет о трансильванском вампире, который преследует молодую девушку.

В 2019-м Эггерс планировал снять в главных ролях Аню Тейлор-Джой и Гарри Стайлса, но производство было поставлено на паузу, и постановщик занялся съемками «Варяга».
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