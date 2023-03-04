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«Великая» вернется с третьим сезоном 12 мая

4 марта
2023 год

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4 марта 2023
Премьера третьего сезона псевдоисторического сериала «Великая» с Эль Фаннинг и Николасом Холтом состоится 12 мая на стриминговом сервисе Hulu, сообщает Deadline.

«Великая» вернется с третьим сезоном 12 мая

В новых эпизодах Екатерина Великая и император Петр III попытаются в очередной раз реанимировать свой брак. Пока Екатерина заточила в тюрьму всех приближенных супруга, Петр гуляет на свободе, охотится и уделяет время ребенку. Однако безмятежное существование государя время от времени прерывают видения с его покойным отцом Петром Великим (Джейсон Айзекс), напоминающим, что сын не добился тех же высот. В это время Екатерина, вдохновленная визитом в Америку, организует конференцию, дав возможность высказаться разным слоям населения — крестьянам, дворянам, купцам. Правительница убеждается в необходимости идти на компромисс ради прогресса.

Сюжет сериала основан на одноименной пьесе австралийского драматурга Тони Макнамары, мировая известность к которому пришла после работы над сценарием «Фаворитки» Йоргоса Лантимоса. Помимо Фаннинг и Холта в сериале снялись Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Дуглас Ходж, Саша Дхаван и другие.
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