«Великая» вернется с третьим сезоном 12 мая

Премьера третьего сезона псевдоисторического сериала «Великая
» с Эль Фаннинг
и Николасом Холтом
состоится 12 мая на стриминговом сервисе Hulu, сообщает Deadline
.
В новых эпизодах Екатерина Великая и император Петр III попытаются в очередной раз реанимировать свой брак. Пока Екатерина заточила в тюрьму всех приближенных супруга, Петр гуляет на свободе, охотится и уделяет время ребенку. Однако безмятежное существование государя время от времени прерывают видения с его покойным отцом Петром Великим (Джейсон Айзекс
), напоминающим, что сын не добился тех же высот. В это время Екатерина, вдохновленная визитом в Америку, организует конференцию, дав возможность высказаться разным слоям населения — крестьянам, дворянам, купцам. Правительница убеждается в необходимости идти на компромисс ради прогресса.
Сюжет сериала основан на одноименной пьесе австралийского драматурга Тони Макнамары
, мировая известность к которому пришла после работы над сценарием «Фаворитки
» Йоргоса Лантимоса
. Помимо Фаннинг и Холта в сериале снялись Фиби Фокс
, Адам Годли
, Гвилим Ли
, Дуглас Ходж
, Саша Дхаван
и другие.
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