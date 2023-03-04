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О жизни фронтмена «Сектора Газа» Юрия Хоя снимут байопик

4 марта
2023 год

Новости кино >>
4 марта 2023

О жизни фронтмена рок-группы «Сектор Газа» Юрия Клинских снимут полнометражный байопик, сообщается в официальном сообществе коллектива ВКонтакте.

О жизни фронтмена «Сектора Газа» Юрия Хоя снимут байопик
фото: Сообщество группы «Сектор Газа» ВКонтакте

Режиссерское кресло займет Владимир Щегольков, ранее работавший над сериалом «Везет» с Евгением Цыгановым в роли «трезвого водителя» и романтической драмой «С пяти до семи». Подробности о сюжете и актерском составе пока не сообщаются. Съемки картины должны стартовать в августе 2023 года, а выход в прокат запланирован на 2024 год.

Ранее про Юрия Клинских, также известного как Юрий Хой, был снят документальный фильм «Хой с тобой» по сценарию Павла Селина. Премьера проекта состоялась в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Новость о съемках байопика, посвященного «Сектору Газа», появилась 2 марта, в день премьеры сериала «Король и шут». В нем режиссер Рустам Мосафир рассказывает о жизни и творчестве участников культовой панк-группы, вплетая в канву сюжета героев их песен.
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