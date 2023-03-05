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Янина Исаичкина поставит на ноги Максима Линникова в мелодраме «Больше чем прикосновение»

5 марта
2023 год

Новости кино >>
5 марта 2023
Завершились съемки мини-сериала Дмитрия Сорокина «Больше чем прикосновение» с Яниной Исаичкиной и Максимом Линниковым в главных ролях, сообщает пресс-служба канала «Dомашний».

«На мой взгляд, наш проект о том, что любовь и вера действительно могут многое преодолеть, а иногда даже творят чудеса. Никогда нельзя терять надежду на лучшее», — уверен Максим Линников.

Янина Исаичкина поставит на ноги Максима Линникова в мелодраме «Больше чем прикосновение»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету бывшая спортивная гимнастка Ника с трудом победила свою травму, и, вопреки прогнозам врачей, снова встала на ноги. Теперь она помогает таким же, как она – работает тренером-реабилитологом. На прием к ней попадает Вадим – успешный ученый со страшным диагнозом. Он уже два года прикован к инвалидному креслу и врачи не дают ему ни единого шанса. Но Ника считает, что диагноз Вадиму поставили неверный, и убивают его… препараты, которые он принимает. Ей удается заставить пациента отказаться от таблеток, и улучшение действительно наступает. Но это не входит в планы жены Вадима.

В мелодраме также сыграли Александр Лучинин, Анастасия Мурашова, Юлия Юрченко, Кирилл Мелехов и Руслан Джайбеков. За визуальную составляющую отвечают оператор Игорь Крачковский и художник-постановщик Антон Дериглазов, а за музыку — композитор Егор Зубков.
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Янина Исаичкина поставит на ноги Максима Линникова в мелодраме «Больше чем прикосновение» фотографии
Янина Исаичкина поставит на ноги Максима Линникова в мелодраме «Больше чем прикосновение» фотографии
Янина Исаичкина поставит на ноги Максима Линникова в мелодраме «Больше чем прикосновение» фотографии
Янина Исаичкина поставит на ноги Максима Линникова в мелодраме «Больше чем прикосновение» фотографии
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