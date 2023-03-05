Объявлен актерский состав новой части «Чужого»

Появились подробности об актерском составе нового фильма по вселенной «Чужого
». Главная роль закреплена за Кэйли Спэни
, уточняет THR
.
В картину записались Изабелла Монер
, Арчи Рено, Дэвид Джонсон, Спайк Фирн и Эйлин Ву. Зрителям поведают о группе молодых обитателей отдаленной колонии, которым не посчастливилось познакомиться с ксеноморфами.
Картину снимет по собственному сценарию Феде Альварес
. Создатель оригинала Ридли Скотт
числится исполнительным продюсером. За производство отвечает студия 20th Century. Съемки стартуют в Будапеште 9 марта.
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