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Деконструкция «Человек, который познал бесконечность»
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Объявлен актерский состав новой части «Чужого»

5 марта
2023 год

Новости кино >>
5 марта 2023

Появились подробности об актерском составе нового фильма по вселенной «Чужого». Главная роль закреплена за Кэйли Спэни, уточняет THR.


В картину записались Изабелла Монер, Арчи Рено, Дэвид Джонсон, Спайк Фирн и Эйлин Ву. Зрителям поведают о группе молодых обитателей отдаленной колонии, которым не посчастливилось познакомиться с ксеноморфами.

Картину снимет по собственному сценарию Феде Альварес. Создатель оригинала Ридли Скотт числится исполнительным продюсером. За производство отвечает студия 20th Century. Съемки стартуют в Будапеште 9 марта.
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