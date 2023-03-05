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Не стало Тома Сайзмора

5 марта
2023 год

Новости кино >>
5 марта 2023

На 62-м году жизни не стало популярного американского актера, продюсера, сценариста, режиссера и оператора Тома Сайзмора. По информации Variety, он скончался 3 марта в больнице Святого Иосифа в Бербанке после того, как его отключили от системы жизнеобеспечения.

Не стало Тома Сайзмора
фото: nbcnews.com

18 февраля актер перенес аневризму головного мозга, и его госпитализировали в одну из больниц Калифорнии, после чего погрузили в кому. 27 февраля врачи сообщили семье Сайзмора, что надежды больше нет, и рекомендовали принять решение об отключении.

Томас Эдвард Сайзмор-младший родился 29 ноября 1961 года в Детройте, штат Мичиган, в семье омбудсмена Джудит Шенно и профессора юридических и философских наук Томаса Эдварда Сайзмора. Учился в Университете штата Мичиган и в Университете Уэйна, после чего переехал в Нью-Йорк с целью продолжить актёрскую карьеру.

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В кино дебютировал в 1989-м, сыграв Далласа в боевике Джона Флинна «Тюряга». На счету актера более 250 ролей на большом и малом экранах. Среди самых заметных образов — Коди Николсон в «Настоящей любви» Тони Скотта, детектив Джек Скагнетти в «Прирожденных убийцах» Оливера Стоуна, Майкл Черитто в «Схватке» Майкла Манна и сержант Майк Хорват в военной драме Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана».

Сайзмора также можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Рожденный четвертого июля», «Вороненая сталь», «На гребне волны», «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо», «Пассажир № 57», «Уайатт Эрп», «Странные дни», «Враг государства», «Перл Харбор», «Черный ястреб» и «Твин Пикс». Подарил свой голос Сонни Форелли в игре Grand Theft Auto: Vice City. Обладатель 16 наград был женат на актрисе Мэйви Куинлэн.
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фильмы
Вороненая стальВраг государстваНа гребне волныНастоящая любовьПассажир № 57Перл ХарборПрирожденные убийцыРожденный четвертого июляСпасти рядового РайанаСтранные дниСхваткаТвин ПиксТюрягаУайатт ЭрпХарлей Дэвидсон и ковбой МальбороЧерный ястреб

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Деконструкция «Человек, который познал бесконечность»

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