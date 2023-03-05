Не стало Тома Сайзмора

На 62-м году жизни не стало популярного американского актера, продюсера, сценариста, режиссера и оператора Тома Сайзмора
. По информации Variety
, он скончался 3 марта в больнице Святого Иосифа в Бербанке после того, как его отключили от системы жизнеобеспечения.
18 февраля актер перенес аневризму головного мозга, и его госпитализировали в одну из больниц Калифорнии, после чего погрузили в кому. 27 февраля врачи сообщили семье Сайзмора, что надежды больше нет, и рекомендовали принять решение об отключении.
Томас Эдвард Сайзмор-младший
родился 29 ноября 1961 года в Детройте, штат Мичиган, в семье омбудсмена Джудит Шенно и профессора юридических и философских наук Томаса Эдварда Сайзмора. Учился в Университете штата Мичиган и в Университете Уэйна, после чего переехал в Нью-Йорк с целью продолжить актёрскую карьеру.
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В кино дебютировал в 1989-м, сыграв Далласа в боевике Джона Флинна «Тюряга
». На счету актера более 250 ролей на большом и малом экранах. Среди самых заметных образов — Коди Николсон в «Настоящей любви
» Тони Скотта
, детектив Джек Скагнетти в «Прирожденных убийцах
» Оливера Стоуна
, Майкл Черитто в «Схватке
» Майкла Манна
и сержант Майк Хорват в военной драме Стивена Спилберга
«Спасти рядового Райана
».
Сайзмора также можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Рожденный четвертого июля
», «Вороненая сталь
», «На гребне волны
», «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо
», «Пассажир № 57
», «Уайатт Эрп
», «Странные дни
», «Враг государства
», «Перл Харбор
», «Черный ястреб
» и «Твин Пикс
». Подарил свой голос Сонни Форелли в игре Grand Theft Auto: Vice City
. Обладатель 16 наград был женат на актрисе Мэйви Куинлэн
.
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