Новым Хеллбоем станет Джек Кеси

Джек Кеси, засветившийся во втором «Дэдпуле
», предстанет перед зрителями в качестве обновленного Хеллбоя, которого ранее воплотили на экране Рон Перлман
и Дэвид Харбор
. Об этом сообщает Deadline
.
«Хеллбой
» получит новую киноверсию от студии Millennium Media. Компания надеется реабилитироваться после неудачи 2019 года, когда попыталась перезапустить серию при участии Дэвида Харбора и Миллы Йовович
. Режиссерское кресло нового фильма под названием «Хеллбой: Горбун» займет Брайан Тейлор. Сценарий написал сам автор комикса Майк Миньола
со своим соавтором Крисом Голденом. Съемки запланированы на март, а пройдут они в Болгарии.
Комикс «Хеллбой: Горбун» дебютировал в июле 2008 года в честь выхода в кинотеатрах картины «Хеллбой 2: Золотая армия
». Зрителям поведают о том, как в 1950-х Хеллбой вместе с напарником-новичком застряли в сельской местности Аппалачей. Там они обнаруживают небольшое поселение, населенное ведьмами во главе с Горбуном.
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