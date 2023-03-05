Сигурни Уивер составит компанию Ане Тейлор-Джой и Майлзу Теллеру в «Ущелье»

Сигурни Уивер
сыграет в романтическом боевике Скотта Дерриксона
«Ущелье» (The Gorge), уверяет Deadline
.
Главные роли в картине закреплены за Аней Тейлор-Джой
и Майлзом Теллером
. Подробности о сюжете пока неизвестны, но он описывается как динамичная история любви, меняющая жанры. За сценарий отвечает Зак Дин, работавший над «Войной будущего
».
Теллер выступает исполнительным продюсером картины, которую студия Skydance готовит для стримингового сервиса Apple TV+. В продюсерской команде также числятся Дерриксон, Дин, Дэвид Эллисон, Дана Голдберг, Дон Грейнджер, Си Роберт Каргилл, Шеррил Кларк, Адам Кольбреннер и Грег Гудман.
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