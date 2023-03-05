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Сигурни Уивер составит компанию Ане Тейлор-Джой и Майлзу Теллеру в «Ущелье»

5 марта
2023 год

Новости кино >>
5 марта 2023
Сигурни Уивер сыграет в романтическом боевике Скотта Дерриксона «Ущелье» (The Gorge), уверяет Deadline.

Сигурни Уивер составит компанию Ане Тейлор-Джой и Майлзу Теллеру в «Ущелье»
фото: ihorror.com

Главные роли в картине закреплены за Аней Тейлор-Джой и Майлзом Теллером. Подробности о сюжете пока неизвестны, но он описывается как динамичная история любви, меняющая жанры. За сценарий отвечает Зак Дин, работавший над «Войной будущего».

Теллер выступает исполнительным продюсером картины, которую студия Skydance готовит для стримингового сервиса Apple TV+. В продюсерской команде также числятся Дерриксон, Дин, Дэвид Эллисон, Дана Голдберг, Дон Грейнджер, Си Роберт Каргилл, Шеррил Кларк, Адам Кольбреннер и Грег Гудман.
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