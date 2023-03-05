Сигурни Уивер составит компанию Ане Тейлор-Джой и Майлзу Теллеру в «Ущелье»

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Приключение панков-менестрелей в чудесной и полной жути стране

Лабиринт Горшка: «Король и Шут» — темное фэнтези о непростой хоррор-панк-дружбе

Егор Корешков стал работником службы поддержки в триллере «Вторая линия»

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«Показательная порка»: Дмитрий Назаров и Ольга Васильева рассказали об увольнении из МХТ им. Чехова

По их словам, худрук театра Константин Хабенский попал в сложное положение