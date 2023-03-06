Картина «Всё везде и сразу» получила семь премий «Независимый дух»

Фантастическая комедия Дэна Квана
и Дэниела Шайнерта
«Всё везде и сразу
» стала триумфатором 38-й церемонии вручения «Независимого духа». Согласно информации, опубликованной на сайте
премии, лента одержала победу в семи номинациях. Картина объявлена фильмом года и удостоена наград за постановку, сценарий, актерский прорыв (Стефани Сюй
) и монтаж. Мишель Йео
отметили призом за лучшую роль, а Джонатана Ке Квана
— за второстепенную.
У картины «Тар
» премия за операторскую работу, «Солнце моё
» признали полнометражным дебютом года, «Эмили-преступнице
» вручили статуэтку за дебютный сценарий, лента «Вся красота и кровопролитие
» признана лучшей неигровой работой, а пакистанская «Страна радости
» — иностранной. Премией Роберта Олтмана
отмечен фильм Сары Полли
«Говорят женщины
», а премией Джона Кассаветиса
, вручаемой за картину с производством менее миллиона долларов, — «Собор
» Рики Д'Амброуза
.
В телевизионной секции награды достались сериалам «Медведь
», «Репетиция
», «Пачинко
» и Кинте Брансон, звезде сериала «Начальная школа "Эбботт"».
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