Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Картина «Всё везде и сразу» получила семь премий «Независимый дух»

6 марта
2023 год

Новости кино >>
6 марта 2023
Фантастическая комедия Дэна Квана и Дэниела Шайнерта «Всё везде и сразу» стала триумфатором 38-й церемонии вручения «Независимого духа». Согласно информации, опубликованной на сайте премии, лента одержала победу в семи номинациях. Картина объявлена фильмом года и удостоена наград за постановку, сценарий, актерский прорыв (Стефани Сюй) и монтаж. Мишель Йео отметили призом за лучшую роль, а Джонатана Ке Квана — за второстепенную.

Картина «Всё везде и сразу» получила семь премий «Независимый дух»
фото: news.today

У картины «Тар» премия за операторскую работу, «Солнце моё» признали полнометражным дебютом года, «Эмили-преступнице» вручили статуэтку за дебютный сценарий, лента «Вся красота и кровопролитие» признана лучшей неигровой работой, а пакистанская «Страна радости» — иностранной. Премией Роберта Олтмана отмечен фильм Сары Полли «Говорят женщины», а премией Джона Кассаветиса, вручаемой за картину с производством менее миллиона долларов, — «Собор» Рики Д'Амброуза.

В телевизионной секции награды достались сериалам «Медведь», «Репетиция», «Пачинко» и Кинте Брансон, звезде сериала «Начальная школа "Эбботт"».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Лента «Всё везде и сразу» признана лучшим фильмом по версии Гильдии продюсеров США
Экранизация романа «На Западном фронте без перемен» стала триумфатором премии BAFTA
Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт получили за фильм «Всё везде и сразу» премию Гильдии режиссеров Америки
Фильмы «Фабельманы», «Всё везде и сразу» и «Банши Инишерина» номинированы на «Оскар»
«Всё везде и сразу», «Элвис» и «Банши Инишерина» номинированы на премию BAFTA
«Банши Инишерина», «Фабельманы» и «Белый лотос»: Итоги «Золотого глобуса»
Фильмы «Всё везде и сразу», «Фабельманы» и «Вавилон» номинированы на премию «Выбор критиков»
«Всё везде и сразу», «Дом Дракона» и «Уэнсдей» номинированы на «Золотой глобус»
Неигровая картина «Вся красота и кровопролитие» Лоры Пойтрас удостоена «Золотого льва» 79-го Венецианского фестиваля
персоны
Рики Д'АмброузМишель ЙеоДжон КассаветисДжонатан Ке КванДэн КванРоберт ОлтманСара ПоллиСтефани СюйДэниел Шайнерт
фильмы
Всё везде и сразуВся красота и кровопролитиеГоворят женщиныМедведьПачинкоРепетицияСоборСолнце моёСтрана радостиТарЭмили-преступница

анонс

Скорбим

Александр Свиридов
4 марта ушёл из жизни актёр Александр Свиридов.
Том Сайзмор
3 марта ушёл из жизни актёр Том Сайзмор.

День рождения >>

Геннадий Богачёв
Сергей Бурунов
Наталия Вязовская
Николай Иванов (II)
Геннадий Митник
Наталья Рычкова
Константин Скоробогатов
Владимир Талашко
Олег Фёдоров
Том Арнольд
Лейла Бехти
Иоанна Жулковская
Мойра Келли
Клара Лаго
Рене Лефевр
Альберта Уотсон
все родившиеся 6 марта >>

Афиша кино >>

Очень плохая семейка
комедия
Великобритания, 2022
Не стучи
фильм ужасов
Финляндия, 2022
Холодная гонка
драма, приключения
Россия, 2022
По правилам и без
комедия
Франция, 2022
Солнцестояние
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
США, Швеция, 2019
Святой архипелаг
Россия, 2021
При чём тут любовь?
комедия, мелодрама
Великобритания, 2022
Идеальный брат
комедия, мелодрама
Россия, 2022
Лжецы
комедия, мелодрама
Индия, 2023
Поехавшая
комедия, роуд-муви
Россия, 2023
Царевны и Таинственная гостья
детский фильм, приключения, сказка
Россия, 2023
Эскортница
драма, триллер
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен