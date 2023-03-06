Клэнси Браун возглавит мафию в спин-оффе «Бэтмена» про Пингвина

Клэнси Браун
присоединится к команде сериала HBO Max «Пингвин». В восьмисерийном спин-оффе «Бэтмена
» Мэтта Ривза
актер предстанет в образе босса мафии Сальваторе Марони, уточняет Variety
.
К роли Освальда «Оза» Кобблпота вернется Колин Фаррелл
. В касте также числятся Кристин Милиоти
в качестве Софии Фальконе, Шохре Агдашлу
, Дейрдре О'Коннелл
, Майкл Келли и Рензи Фелиз. Крэйг Зобель
выступит режиссером первых трех эпизодов, а Лорен Лефранк — сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером.
Сальваторе Марони является печально известным криминальным авторитетом Готэм-сити. Персонаж неоднократно упоминался в «Бэтмене», поскольку его арест коррумпированными чиновниками города и крах его криминальной империи позволили организации Кармине Фальконе подняться. Марони ранее изображался на экране такими актерами, как Дэвид Заяс
в сериале «Готэм
» и Эрик Робертс
в «Темном рыцаре
».
Читать рецензию
«Бэтмен»: Откуда на Готэм готовилось нападение?
Браун, кстати, хорошо знаком со вселенной DC, так как его голосом часто говорил суперзлодей Лекс Лютор во многих анимационных сериалах и видеоиграх.
обсуждение >>