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Клэнси Браун возглавит мафию в спин-оффе «Бэтмена» про Пингвина

6 марта
2023 год

Новости кино >>
6 марта 2023

Клэнси Браун присоединится к команде сериала HBO Max «Пингвин». В восьмисерийном спин-оффе «Бэтмена» Мэтта Ривза актер предстанет в образе босса мафии Сальваторе Марони, уточняет Variety.

Клэнси Браун возглавит мафию в спин-оффе «Бэтмена» про Пингвина
фото: deadline.com

К роли Освальда «Оза» Кобблпота вернется Колин Фаррелл. В касте также числятся Кристин Милиоти в качестве Софии Фальконе, Шохре Агдашлу, Дейрдре О'Коннелл, Майкл Келли и Рензи Фелиз. Крэйг Зобель выступит режиссером первых трех эпизодов, а Лорен Лефранк — сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером.

Сальваторе Марони является печально известным криминальным авторитетом Готэм-сити. Персонаж неоднократно упоминался в «Бэтмене», поскольку его арест коррумпированными чиновниками города и крах его криминальной империи позволили организации Кармине Фальконе подняться. Марони ранее изображался на экране такими актерами, как Дэвид Заяс в сериале «Готэм» и Эрик Робертс в «Темном рыцаре».

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Браун, кстати, хорошо знаком со вселенной DC, так как его голосом часто говорил суперзлодей Лекс Лютор во многих анимационных сериалах и видеоиграх.
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