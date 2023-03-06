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Кирилл Плетнёв приступил к съемкам продолжения сериала «Оффлайн»

6 марта
2023 год

Новости кино >>
6 марта 2023
Кирилл Плетнёв приступил в Москве к съемкам нового — десятисерийного — сезона детективного триллера «Оффлайн» с Никитой Ефремовым, Денисом Шведовым, Полиной Максимовой, Никитой Кологривым и Риналем Мухаметовым в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Кирилл Плетнёв приступил к съемкам продолжения сериала «Оффлайн»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Я ужасно рад, что мы вернулись во вселенную "Оффлайна"! То, что запускается второй сезон, говорит о том, что первый сезон людям "зашел". И если первый сезон был про чувство ответственности, то второй сезон — про возмездие, т.е такой фатум, судьба. Все получат по заслугам. Надеюсь, что вам будет интересно, потому что мне очень интересно работать над этим сериалом», — признается режиссер сериала Кирилл Плетнёв.

Придуманный хакером Растом код секретного приложения – настоящая революция. Но, как и любая гениальная находка, попав в плохие руки, он может стать куда более страшным оружием, чем просто приложение для продажи наркотиков. Это технология, за которую некоторые люди готовы заплатить много денег и еще больше – жизней.

Кирилл Плетнёв приступил к съемкам продолжения сериала «Оффлайн»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Никита Ефремов «рад продолжить работу над этим проектом, рад, что у нас осталась та же прекрасная команда! В новом сезоне добавится много новых героев, а Раст раскроется не то, чтобы с неожиданной стороны, но точно раскроется! Всех тайн не хочется раскрывать, вы все сами увидите. Рад, что вам понравился первый сезон и до встречи во втором».

«Оффлайн: 2.0» — это больше не хакерская схватка. Это не мелкие наркодилеры и не коррумпированные менты. Это игра на самом высоком уровне, постоянная погоня, постоянная борьба за жизнь, в которой каждый неосторожный шаг может стать последним.

Кирилл Плетнёв приступил к съемкам продолжения сериала «Оффлайн»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Дорогие друзья, у меня для вас прекрасная новость! Пластырь на моем лбу и съемочная группа на фоне говорят о том, что мы начали съемки продолжения сериала "Оффлайн", с чем я себя и всех вас поздравляю. До встречи на экранах», — поделился своей радостью Денис Шведов.

Продолжении истории поднимается на следующую ступень киберпреступности – шпионаж, где ставки значительно выше, а соперники куда умнее и хитрее любых наркодилеров. Расту предстоит сыграть в игру с кем-то, кто способен продумывать свой план на несколько шагов вперед. Единственный шанс для победы – быть на шаг дальше, а любая ошибка будет стоить очень дорого.

Кирилл Плетнёв приступил к съемкам продолжения сериала «Оффлайн»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

По словам Полины Максимовой, «входить в съемки второго сезона страшно, потому что ты знаком с героями и к ним привык. Конкретно моя героиня – капитан Елена Листьева, естественно, мне знакома и мною любима, но все равно, есть какой-то трепет, волнение и ответственность, потому что зрителями первый сезон был принят очень хорошо и конечно, есть доля страха. Надеюсь, что у нас получится оправдать ожидания зрителей! В добрый путь, с Богом».

В новом противостоянии Раст становится все больше похожим на главного антагониста и в итоге встает перед выбором: принять, что он гениальный киберпреступник, который все лучше чувствует себя в этом темном мире – или что он любящий муж и отец, все еще надеющийся собрать свою семью вместе.

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«Мы начали снимать продолжение моего любимого сериала "Оффлайн", где я играю одного из самых своих любимых персонажей. Мы повзрослели, все переосмыслили, нашли для себя новые цели. В новом сезоне у наших персонажей будет много внутреннего поиска, неожиданных для себя решений и поступков, а также ответов на вопросы, которые сейчас волнуют всех людей. Мой персонаж полон сил и надежд, он не будет сдаваться, будет бороться до конца за свою любовь, за своих близких, за своих друзей и за свою жизнь. Я надеюсь, что в продолжении сериала я как актер и мой персонаж, сделаем для себя шаг вперед. Мы заряжены и счастливы, что встретились и мы готовы работать. Поэтому желаю всем мира и добра, и увидимся на экранах», — говорит Никита Кологривый.

Компанию вышеназванным исполнителям главных ролей составят Марина Ворожищева, Алексей Шевченков, Даниил Воробьёв, Илья Исаев, Яна Сексте, Сергей Векслер, Игорь Черневич, Алёна Константинова, Анна Каменкова, Наталья Ноздрина и другие актеры. За визуальную составляющую сериала производства кинокомпании BBG отвечают оператор Егор Кочубей и художник-постановщик Ирина Гражданкина. Съемки пройдут в Москве и Калининграде и продлятся до середины июня текущего года. Премьера в Okko запланирована на 2023-й.
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Кирилл Плетнёв приступил к съемкам продолжения сериала «Оффлайн» фотографии
Кирилл Плетнёв приступил к съемкам продолжения сериала «Оффлайн» фотографии
Кирилл Плетнёв приступил к съемкам продолжения сериала «Оффлайн» фотографии
Кирилл Плетнёв приступил к съемкам продолжения сериала «Оффлайн» фотографии
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