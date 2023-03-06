Кирилл Плетнёв приступил к съемкам продолжения сериала «Оффлайн»

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Клэнси Браун возглавит мафию в спин-оффе «Бэтмена» про Пингвина

6 марта

Картина «Всё везде и сразу» получила семь премий «Независимый дух»

Лента объявлена фильмом года и удостоена наград за постановку, сценарий, лучшую и второстепенную роли, актерский прорыв и монтаж