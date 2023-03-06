Продолжение «Покемона. Детектива Пикачу» доверят другому режиссеру

Найден режиссер для продолжения фильма «Покемон. Детектив Пикачу
». Согласно Deadline
, режиссерское кресло по завершении переговоров займет Джонатан Крайзель, работавший над «Портландией
».
Сценарий для сиквела ленты 2019 года, выпущенной Legendary Entertainment, напишет Крис Галлетта. Не исключено, что Пикачу вновь заговорит голосом Райана Рейнольдса
.
Оригинал Роба Леттермана
с Рейнольдсом, Кэном Ватанабе
, Джастисом Смитом
и Кэтрин Ньютон
рассказывает о том, как после исчезновения блестящего детектива Гарри Гудмана его сын Тим и бывший напарник, покемон-сыщик Пикачу, разворачивают поиски в большом городе, где люди живут бок о бок с волшебными существами. Они приближаются к разгадке темной тайны, которая угрожает всей Вселенной «Покемона». Экранизация знаменитой японской игровой серии заработала в мировом прокате более 430 миллионов долларов.
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