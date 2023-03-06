«Клетка ищет птицу» и «Параллакс» признаны лучшими дебютными фильмами на фестивале «Дух огня»

Вечером 6 марта в Ханты-Мансийске подведены итоги XXI фестиваля кинодебютов «Дух огня». В международном конкурсе победила иранская драма «Параллакс»
режиссера Шахрама Эбрахими
, а лучшим российским кинодебютом стала лента «Клетка ищет птицу» Малики Мусаевой
.
Лучший иностранный дебют XXI фестиваля выбирали Павел Лунгин
, индийский режиссер Бауддхаян Мукхерджи
и киновед Гульбара Толомушова
. «Параллакс» — семейная драма о взаимоотношениях актрисы-дебютантки Махрох и ее ревнивого супруга Кайвана. На дне рождения, прямо перед съемками, Махрох получает сильный ожог лица и думает, что несчастье было подстроено мужем. Также на церемонии вручения премий были отмечены дебютные фильмы «По обе стороны пруда»
(Индия, режиссер Парт Саурабх
) и «Нездешние глаза»
(Китай, режиссер Ван Чунь-Хун
). Лучшим зрительским фильмом по версии МКиФ «Российский кинобизнес» стал индийский «Ганди и компания»
от режиссера Маниша Саини
. Приз победителю конкурсной программы «Твое кино» вручен Вану Чуну (Китай) за фильм «Мороженое со вкусом сладкого картофеля»
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Драма выпускницы Кабардино-Балкарской мастерской Александра Сокурова
Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу» получила приз «Золотая тайга» как лучший отечественный дебютный фильм, также она отмечена призами за лучшую женскую роль (Хадижа Батаева) и лучшую операторскую работу (Дмитрий Наговский). В центре сюжета семнадцатилетняя девушка Яха, жительница небольшого чеченского села, мечтающая покинуть родные места и уехать в большой мир, где она сможет быть свободной. Параллельно рассказываются несколько других историй чеченских женщин, каждая из которых старается отстоять свое право на свободу и собственную жизнь.
Приз зрительских симпатий по результатам зрительского голосования вручен фильму «Как звезды» Марии Лойтер
. Антон Ермолин
удостоен специального приза жюри за работу над абсурдистской «Нишей»
, рассказывающей об обретшем странную суперсилу экстрасенсе Славе. Игравший главного героя актер Владимир Свирский
получил приз Александра Абдулова за лучшую мужскую роль. «Тропа»
(режиссер Михаил Кулунаков
), алтайская притча о семье, глава которой пытается прорубить дорогу через горы, особо отмечена призом «За сохранение культурных традиций» и дипломом за рождение алтайского кинематографа, который, сохраняя самобытность, интегрирован в мировой.
Приз «Малая золотая тайга» за лучший короткометражный фильм фестиваля получила «Кукушка»
— монохромный мистический триллер из Якутии. Второй по значимости приз за короткий метр вручили Артуру Григорьеву
за фильм «Стая»
. Также награды достались документальной ленте Никиты Добрынина «Vad’d’a. Мытарства»
(«Серебряная роза» за работу с музыкой), «Моей хорошей звезде» Дениса Базового («За ощущение абсурда, растворенного в прозе жизни») и «Узлам» Олега Хамокова
(Приз партнера фестиваля российской социальной платформы «ЯRUS» за высокий профессионализм и безупречную психологическую точность в разработке жанра семейной драмы).
В 2023 году на фестивале «Дух огня» впервые прошла сессия Work in Progress, в ходе которой кинематографисты представили готовящиеся к выходу проекты. Диплом «Специальное упоминание экспертного совета программы Work in Progress 21 получил фильм «Тимир» Николая Корякина
. Победителем программы, получившим звание «Перспективного зрительского фильма», названо драмеди «Осьминог»
режиссера Алексея Степанова
.
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