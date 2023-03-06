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«Клетка ищет птицу» и «Параллакс» признаны лучшими дебютными фильмами на фестивале «Дух огня»

6 марта
2023 год

Новости кино >>
6 марта 2023
Вечером 6 марта в Ханты-Мансийске подведены итоги XXI фестиваля кинодебютов «Дух огня». В международном конкурсе победила иранская драма «Параллакс» режиссера Шахрама Эбрахими, а лучшим российским кинодебютом стала лента «Клетка ищет птицу» Малики Мусаевой.

кадр из фильма Параллакс

Лучший иностранный дебют XXI фестиваля выбирали Павел Лунгин, индийский режиссер Бауддхаян Мукхерджи и киновед Гульбара Толомушова. «Параллакс» — семейная драма о взаимоотношениях актрисы-дебютантки Махрох и ее ревнивого супруга Кайвана. На дне рождения, прямо перед съемками, Махрох получает сильный ожог лица и думает, что несчастье было подстроено мужем. Также на церемонии вручения премий были отмечены дебютные фильмы «По обе стороны пруда» (Индия, режиссер Парт Саурабх) и «Нездешние глаза» (Китай, режиссер Ван Чунь-Хун). Лучшим зрительским фильмом по версии МКиФ «Российский кинобизнес» стал индийский «Ганди и компания» от режиссера Маниша Саини. Приз победителю конкурсной программы «Твое кино» вручен Вану Чуну (Китай) за фильм «Мороженое со вкусом сладкого картофеля».

Драма выпускницы Кабардино-Балкарской мастерской Александра Сокурова Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу» получила приз «Золотая тайга» как лучший отечественный дебютный фильм, также она отмечена призами за лучшую женскую роль (Хадижа Батаева) и лучшую операторскую работу (Дмитрий Наговский). В центре сюжета семнадцатилетняя девушка Яха, жительница небольшого чеченского села, мечтающая покинуть родные места и уехать в большой мир, где она сможет быть свободной. Параллельно рассказываются несколько других историй чеченских женщин, каждая из которых старается отстоять свое право на свободу и собственную жизнь.

Приз зрительских симпатий по результатам зрительского голосования вручен фильму «Как звезды» Марии Лойтер. Антон Ермолин удостоен специального приза жюри за работу над абсурдистской «Нишей», рассказывающей об обретшем странную суперсилу экстрасенсе Славе. Игравший главного героя актер Владимир Свирский получил приз Александра Абдулова за лучшую мужскую роль. «Тропа» (режиссер Михаил Кулунаков), алтайская притча о семье, глава которой пытается прорубить дорогу через горы, особо отмечена призом «За сохранение культурных традиций» и дипломом за рождение алтайского кинематографа, который, сохраняя самобытность, интегрирован в мировой.

Приз «Малая золотая тайга» за лучший короткометражный фильм фестиваля получила «Кукушка» — монохромный мистический триллер из Якутии. Второй по значимости приз за короткий метр вручили Артуру Григорьеву за фильм «Стая». Также награды достались документальной ленте Никиты Добрынина «Vad’d’a. Мытарства» («Серебряная роза» за работу с музыкой), «Моей хорошей звезде» Дениса Базового («За ощущение абсурда, растворенного в прозе жизни») и «Узлам» Олега Хамокова (Приз партнера фестиваля российской социальной платформы «ЯRUS» за высокий профессионализм и безупречную психологическую точность в разработке жанра семейной драмы).

кадр из фильма Ниша

В 2023 году на фестивале «Дух огня» впервые прошла сессия Work in Progress, в ходе которой кинематографисты представили готовящиеся к выходу проекты. Диплом «Специальное упоминание экспертного совета программы Work in Progress 21 получил фильм «Тимир» Николая Корякина. Победителем программы, получившим звание «Перспективного зрительского фильма», названо драмеди «Осьминог» режиссера Алексея Степанова.
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