Ирина Пегова вернется в родильное отделение

По сюжету Татьяна Скворцова (Пегова) становится заведующей родильным отделением крупной многопрофильной больницы в Озерске. Формально это понижение, но Татьяна довольна: ей не надо больше решать административные вопросы, а можно, наконец, вернуться к любимому делу – помогать младенцам рождаться на свет. И самое приятное, что рядом – ее коллега и возлюбленный Сергей Зуев (Бойко). Они счастливы и не расстаются ни дома, ни на работе. Но однажды в отделении случается пожар, и его последствия переворачивают всю жизнь Татьяны. Теперь ей предстоит спасать не только новорожденных и их мам, но и свою собственную семью.
Съемки четвертого сезона проходили в Минске в частных клиниках и платных роддомах — в настоящих больничных коридорах, кабинетах и операционных, где в это время в палатах по соседству находились реальные пациенты. Поэтому главным условием во время съемок было работать максимально тихо, чтобы не мешать роженицам. В кадре появятся настоящие младенцы, и это было еще одной непростой задачей, потому что съемочной группе приходилось подстраиваться под режим малыша и «ловить» на камеру, как он ест, спит или бодрствует. А самой сложной сценой оказалась сцена пожара: ее пришлось снимать на пяти совершенно разных объектах, а затем соединять таким образом, будто все происходило в одном месте.
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