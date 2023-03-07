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Ирина Пегова вернется в родильное отделение

7 марта
2023 год

Новости кино >>
7 марта 2023
Премьера многосерийной мелодрамы «Акушерка. Новые серии» состоится 13 марта на телеканале «Россия». К своим ролям в проекте вернутся Ирина Пегова и Ярослав Бойко, сообщает пресс-служба канала.

Ирина Пегова вернется в родильное отделение
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету Татьяна Скворцова (Пегова) становится заведующей родильным отделением крупной многопрофильной больницы в Озерске. Формально это понижение, но Татьяна довольна: ей не надо больше решать административные вопросы, а можно, наконец, вернуться к любимому делу – помогать младенцам рождаться на свет. И самое приятное, что рядом – ее коллега и возлюбленный Сергей Зуев (Бойко). Они счастливы и не расстаются ни дома, ни на работе. Но однажды в отделении случается пожар, и его последствия переворачивают всю жизнь Татьяны. Теперь ей предстоит спасать не только новорожденных и их мам, но и свою собственную семью.

В сериале также снялись Наталья Гудкова, Александр Макогон, Максим Радугин, Валентина Ляпина, Владислав Резник, Александра Белоглазова и другие. Режиссером выступил Станислав Либин.

Ирина Пегова вернется в родильное отделение
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Съемки четвертого сезона проходили в Минске в частных клиниках и платных роддомах — в настоящих больничных коридорах, кабинетах и операционных, где в это время в палатах по соседству находились реальные пациенты. Поэтому главным условием во время съемок было работать максимально тихо, чтобы не мешать роженицам. В кадре появятся настоящие младенцы, и это было еще одной непростой задачей, потому что съемочной группе приходилось подстраиваться под режим малыша и «ловить» на камеру, как он ест, спит или бодрствует. А самой сложной сценой оказалась сцена пожара: ее пришлось снимать на пяти совершенно разных объектах, а затем соединять таким образом, будто все происходило в одном месте.
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Ирина Пегова вернется в родильное отделение фотографии
Ирина Пегова вернется в родильное отделение фотографии
Ирина Пегова вернется в родильное отделение фотографии
Ирина Пегова вернется в родильное отделение фотографии
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