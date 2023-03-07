Виктор Хориняк даёт совет Ольге Лерман в эксклюзивном отрывке фильма «Поехавшая»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент комедии «Поехавшая
» режиссёра Антона Маслова
(«Вампиры средней полосы
»). В нём главная героиня покупает запчасти для велосипеда.
После череды неурядиц Аня Смолина решает полностью изменить свою жизнь. Она достает запылившийся велосипед, сажает в прицеп свою таксу Капу и отправляется в Магадан — мириться с мамой, с которой они не общались 13 лет. Жительница мегаполиса, Аня не готова к дороге в 10 тысяч километров, стертым в кровь ногам, опасностям и испытаниям. Она поймет это уже в пути. Но не повернет назад. Сможет ли Аня довериться судьбе и справиться с трудностями, которые ей приготовила долгая дорога, полная невероятных встреч и удивительных пейзажей?
Главные роли в фильме сыграли Ольга Лерман
, Виктор Хориняк
, Дмитрий Чеботарёв
, Елена Яковлева
, Аскар Ильясов
, Алина Алексеева
, Анастасия Светлова
, Юлия Топольницкая
, Олеся Железняк
и другие.
В основу ленты легла книга «А чего дома сидеть», в которой описана реальная история Ани Смолиной, отправившейся в путешествие на велосипеде через всю страну. На большие экраны «Поехавшая
» выйдет уже 8 марта.
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