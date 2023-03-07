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Виктор Хориняк даёт совет Ольге Лерман в эксклюзивном отрывке фильма «Поехавшая»

7 марта
2023 год

Новости кино >>
7 марта 2023
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент комедии «Поехавшая» режиссёра Антона МасловаВампиры средней полосы»). В нём главная героиня покупает запчасти для велосипеда.


После череды неурядиц Аня Смолина решает полностью изменить свою жизнь. Она достает запылившийся велосипед, сажает в прицеп свою таксу Капу и отправляется в Магадан — мириться с мамой, с которой они не общались 13 лет. Жительница мегаполиса, Аня не готова к дороге в 10 тысяч километров, стертым в кровь ногам, опасностям и испытаниям. Она поймет это уже в пути. Но не повернет назад. Сможет ли Аня довериться судьбе и справиться с трудностями, которые ей приготовила долгая дорога, полная невероятных встреч и удивительных пейзажей?

Виктор Хориняк даёт совет Ольге Лерман в эксклюзивном отрывке фильма «Поехавшая»

Главные роли в фильме сыграли Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарёв, Елена Яковлева, Аскар Ильясов, Алина Алексеева, Анастасия Светлова, Юлия Топольницкая, Олеся Железняк и другие.

В основу ленты легла книга «А чего дома сидеть», в которой описана реальная история Ани Смолиной, отправившейся в путешествие на велосипеде через всю страну. На большие экраны «Поехавшая» выйдет уже 8 марта.
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Алина Алексеева (II)Олеся ЖелезнякАскар ИльясовОльга ЛерманАнтон МасловАнастасия СветловаЮлия ТопольницкаяВиктор ХоринякДмитрий ЧеботарёвЕлена Яковлева
фильмы
Поехавшая

фотографии >>
Виктор Хориняк даёт совет Ольге Лерман в эксклюзивном отрывке фильма «Поехавшая» фотографии
Виктор Хориняк даёт совет Ольге Лерман в эксклюзивном отрывке фильма «Поехавшая» фотографии
Виктор Хориняк даёт совет Ольге Лерман в эксклюзивном отрывке фильма «Поехавшая» фотографии
Виктор Хориняк даёт совет Ольге Лерман в эксклюзивном отрывке фильма «Поехавшая» фотографии
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